ETV Bharat / bharat

पटना में नितिन नबीन के आवास पर चूड़ा-दही भोज, CM नीतीश कुमार से लेकर NDA के नेता हुए शामिल

बिहार में हर पार्टी अपनी तरफ से चूड़ा-दही भोज का आयोजन कर रही है. आज नितिन नबीन के आवास पर जमावड़ा हुआ. पढ़ें खबर

NITIN NABIN CHUDA DAHI BHOJ
नितिन नबीन और नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में दही चूड़ा भोज देने की परंपरा रही है. पटना में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया. राजधानी के न्यू पटना क्लब एवं उनके सरकारी आवास 3 टेलर रोड पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया. न्यू पटना क्लब में पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए तो उनके आवास पर बिहार सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री एवं गठबंधन के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया था.

CM और डिप्टी सीएम हुए शामिल : इस भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित बिहार सरकार के अनेक मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए. आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की है. चंपारण से यह यात्रा शुरू हुई है. पहले दिन की यात्रा के बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री नितिन नबीन के आवास पर पहुंचे. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता भी इस भोज में शामिल हुए.

नितिन नबीन के आवास पर जमावड़ा (ETV Bharat)

नए साल के उपलक्ष्य में भोज : बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के द्वारा वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन होता रहा है. भोज में दही चूड़ा की मिठास से नए साल की शुरुआत होती है.

"राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी नितिन नबीन ने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा. स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए वह पटना आए हैं. सभी विशिष्ट लोगों एवं एनडीए के सभी साथियों को विशेष आमंत्रण दिया गया है."- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

NITIN NABIN CHUDA DAHI BHOJ
चूड़ा-दही भोज में पहुंचे नेता (ETV Bharat)

राजनीतिक संभावनाओं का खेल : कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने की चर्चा पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ नया भी हो सकता है. राजनीतिक संभावनाओं का खेल है. उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाओं का दरवाजा हमेशा खुला रहता है.

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बड़ा आयोजन : राजनीतिक दृष्टिकोण से आज के भोज पर सबकी निगाह थी. बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नबीन लगातार सक्रिय भूमिका में दिख रहे हैं. मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन कर उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा के साथ-साथ संगठनात्मक एकजुटता का संदेश दिया. यही कारण है कि मुख्यमंत्री के अलावे सभी बड़े नेता इस भोज में शामिल हुए.

NITIN Nabin CHUDA DAHI BHOJ
नितिन नबीन के भोज में पहुंचे सीएम और डिप्टी सीएम (ETV Bharat)

एनडीए की एकजुटता का संदेश : नितिन नबीन के द्वारा चूड़ा दही का यह भोज केवल भोज का आयोजन नहीं था, बल्कि इसके जरिए एनडीए की एकजुटता का संदेश भी दिया गया. आज के इस आयोजन में गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यह साफ कर दिया कि एनडीए पूरी तरह संगठित और मजबूत है.

संगठनात्मक मजबूती पर जोर : बिहार में मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही भोज की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह आयोजन संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर आमंत्रित कर वे यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन के भीतर समन्वय और संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है. नितिन नबीन की यह पहल आने वाले दिनों में उनकी सक्रिय भूमिका के तौर पर देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें :-

क्या NDA के साथ आएंगे तेज प्रताप यादव? चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर

निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की चर्चा हुई तेज, रत्नेश सदा के आवास पर JDU का चूड़ा दही भोज

तेज प्रताप ने पिता का किया भव्य स्वागत, लालू बोले- 'मेरी कोई नाराजगी नहीं'

TAGGED:

NITIN NABIN CHUDA DAHI BHOJ
नितिन नबीन
NITISH KUMAR
चूड़ा दही भोज
MAKAR SANKRANTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.