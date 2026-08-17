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नितिन नबीन की टीम में जानिए किनका कटा पत्ता और किसका हुआ प्रमोशन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ( @NitinNabin )

नई दिल्ली : भाजपा ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में नई टीम का ऐलान कर दिया. नई टीम में 65 नेताओं को शामिल किया गया है. वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है.जबकि कुछ का प्रमोशन हुआ है. उपाध्यक्ष में सीट बरकरार-वसुंधरा राजे, वैजयंत पांडा, तारिक मंसूर, रेखा वर्मा. उपाध्यक्ष से छुट्टी-सरोज पांडेय, डीके अरूणा, एम चुबा एओ, डी के अरूणा, अब्दुल्ला कुट्टी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी. महासचिव बरकरार- दो महासचिव विनोद तावड़े, सुनील बंसल बरकरार छोड़ बाकी सबकी छुट्टी. महासचिव से छुट्टी-अरूण सिंह, दुष्यंत गौतम, तरुण चुघ, राधामोहन दास अग्रवाल. एक रिपोर्ट (ETV Bharat)