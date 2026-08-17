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नितिन नबीन की टीम में जानिए किनका कटा पत्ता और किसका हुआ प्रमोशन

भाजपा अध्यक्ष की नई टीम में कई नेताओं का पत्ता कट गया है जबकि कुछ का प्रमोशन किया गया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

BJP national president Nitin Nabin
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (@NitinNabin)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली : भाजपा ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में नई टीम का ऐलान कर दिया. नई टीम में 65 नेताओं को शामिल किया गया है. वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है.जबकि कुछ का प्रमोशन हुआ है.

उपाध्यक्ष में सीट बरकरार-वसुंधरा राजे, वैजयंत पांडा, तारिक मंसूर, रेखा वर्मा.

उपाध्यक्ष से छुट्टी-सरोज पांडेय, डीके अरूणा, एम चुबा एओ, डी के अरूणा, अब्दुल्ला कुट्टी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी.

महासचिव बरकरार- दो महासचिव विनोद तावड़े, सुनील बंसल बरकरार छोड़ बाकी सबकी छुट्टी.

महासचिव से छुट्टी-अरूण सिंह, दुष्यंत गौतम, तरुण चुघ, राधामोहन दास अग्रवाल.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

शिवप्रकाश राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन पद पर बरकरार. सौदान सिंह को उपाध्यक्ष से हटाकर राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन बनाया गया. यानी राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन के दो पद हो गए.

राष्ट्रीय सचिव से अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, अलका गुर्जर, ओम प्रकाश धुर्वे, नरेंद्र सिंह, रितुराज सिन्हा, कामाख्य़ा प्रसाद ताशा, सुरेंद्र नागर, ओम प्रकाशधनखड़ और मनजिंदर सिरसा की छुट्टी.

कोषाध्यक्ष से राजेश अग्रवाल की छुट्टी, संयुक्त कोषाध्यक्ष नरेश बंसल की भी छुट्टी. वहीं पीयूष गोयल की कोषाध्यक्ष के तौर पर वापसी. खास बात ये कि पीयूष गोयल और उनके पिता वेद प्रकाश गोयल भी कोषाध्यक्ष रह चुके है. अमित शाह की टीम में पीयूष गोयल मंत्री रहते हुए भी कोषाध्यक्ष रह चुके हैं.

आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय की छुट्टी.

संजय मयूख की मीडिया सेल सह संयोजक से छुट्टी.

इनका हुआ प्रमोशन

  • हरीश द्विवेदी जो अभी असम के प्रभारी हैं, बीजेपी के सचिव रह चुके है. उनका महासचिव पद पर प्रमोशन
  • लाल सिंह आर्या एससी मोर्चा अध्यक्ष से अब उपाध्यक्ष.
  • रितुराज सिन्हा सचिव से हटाकर प्रकोष्ठ संकुल के सह संयोजक बनाया.
  • तरुण चुघ महासचिव से अब राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बने.
  • प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, दोनों को अब मीडिया सह संयोजक बनाया गया.

ये भी पढ़ें- भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की, अमित मालवीय बाहर, जानें किन्हें मिली नई टीम में जगह

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