'हर बिहारी खुद को BJP का अध्यक्ष समझेगा, तभी PM मोदी का सपना सच होगा', बंगाल चुनाव पर नितिन नबीन की नजर
बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार आए हैं. अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को पार्टी के विस्तार पर जोर दिया. पढ़ें..
Published : February 9, 2026 at 7:07 PM IST
पटना: 45 साल के नितिन नबीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं. अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचे. राजधानी पटना के बापू सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बिहार भर से आए तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए. भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया. स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाव विभोर दिखे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'राजनीति में शॉर्टकट नहीं लीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है.'
समारोह में 5000 कार्यकर्ता मौजूद: बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर तमाम नेता नितिन नबीन के स्वागत में दिखे. बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अलावा भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता बापू सभागार में मौजूद थे. बापू सभागार में 5000 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे.
बिहार विजय के बाद बंगाल की बारी: बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो जा रहा है. ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी भाजपा नेताओं ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और संकेत दिया कि बिहार विजय के बाद अब बारी बंगाल विजय की है.
कार्यकर्ता की भूमिका होगी अहम: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना और केरल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर हम सबको तैयार हो जाना है. यह कहने से काम नहीं चलेगा कि एक बिहारी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है. जब हर बिहारी खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझेगा, तभी नरेंद्र मोदी का सपना सच होगा.
भाजपा का वॉच टावर है बेहद मजबूत: नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अगर आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि आने वाले दिन में आपके मन मुताबिक कम होने वाला है. भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर बेहद मजबूत है और पार्टी सबके ऊपर नजर रखती है राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं है, लंबे समय तक अगर राजनीतिक करनी हो तो भाजपा की राजनीति करनी चाहिए. भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है.
वर्टिकल लक्ष्य को हासिल करना उद्देश्य: तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया और कहा कि भाजपा का होरिजेंटल विकास हो चुका है. अर्थात पार्टी का विस्तार हो चुका है, अब भाजपा का वर्टिकल विकास होना है. इसका मतलब राज्यों के अंदर सत्ता हासिल करना लक्ष्य है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट हो जाना चाहिए. जब आप समाज से जुड़ेंगे, तभी पार्टी मजबूत होगी और पार्टी के अंदर आप भी मजबूत होंगे.
'सरकार की उपलब्धियों तक पहुंचाएं': भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत उसका मजबूत संगठन और जमीनी कार्यकर्ता हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया और कहा कि हर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का संदेश घर-घर तक पहुंचाएगा तो संगठन स्वत: मजबूत हो जाएगा.
"हम राजनीति कर ही नहीं सकते, अगर हम सामाजिक नहीं हैं. हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा. कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं. हम नेशन फर्स्ट की परिकल्पना से काम करते हैं. हम पार्टी नेक्स्ट की परिकल्पना से काम करते हैं और हम सेल्फ लास्ट की परिकल्पना से काम करते हैं."- नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी
क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह है. बिहार में मन की बात कार्यक्रम सुनने वाले की संख्या 19% बढ़ गई और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा-निर्देश से संभव हो पाया.
"नितिन नबीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमलोग बहुत खुश हैं. तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं. बिहार भाजपा के लिए यह गौरव का क्षण है. हम उम्मीद करते हैं कि एक बिहारी पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी
'हर बिहारी का सीन 56 इंच चौड़ा': वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हर बिहारी का सीन 56 इंच चौड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि बंगाल और केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं. हम उम्मीद है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में राज्यों के चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जहां-जहां कमल नहीं खिल सका है, वहां कमल खिलाने का काम करेंगे.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि बिहार में बड़े कार्यक्रम का आयोजन का मतलब साफ है कि बिहार से सटे राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और बड़ी संख्या में बिहार से कार्यकर्ताओं और नेताओं को पश्चिम बंगाल में लगाया जाना है. तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और बंगाल कूच के निर्देश भी दिए. जाहिर तौर पर नितिन नवीन बंगाल में कमल खिलाना चाहते हैं और इसमें बिहार के कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होने वाली है.
बंगाल पर बीजेपी की नजर: बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल चुनाव पर है. जहां 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया था. 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली थी. सरकार बनाने के लिए हर हाल में 150 सीटों पर सफलता हासिल करनी होगी. तमाम नेता इस बात के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं. बंगाल चुनाव में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का लिटमस टेस्ट भी होगा.
