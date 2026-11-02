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'ज्ञानेश कुमार नहीं, देश की जनता ने हमें जिताया..' BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का विपक्ष पर हमला

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ( ETV Bharat )

भागलपुर: 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन आज भागलपुर दौरे पर हैं. बाबा अजगैबीनाथ में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता आज जनादेश का अपमान कर रहे हैं. हमें ज्ञानेश कुमार ने नहीं देश की जनता ने जिताया है.

विपक्ष पर बीजेपी अध्यक्ष का हमला

नितिन नबीन ने कहा कि जो नेता एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वह सभी हारे हुए और देश की जनता से नकारे हुए हैं लोग है. उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों को जब जनता ने चुनाव में नकार दिया तो ये लोग आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं.