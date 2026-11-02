'ज्ञानेश कुमार नहीं, देश की जनता ने हमें जिताया..' BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का विपक्ष पर हमला
Nitin Nabin Bhagalpur visit: नितिन नबीन ने दावा किया है कि केवल जनता से नकारे नेता ही संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : November 2, 2026 at 1:13 PM IST
भागलपुर: 'लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ' अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन आज भागलपुर दौरे पर हैं. बाबा अजगैबीनाथ में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता आज जनादेश का अपमान कर रहे हैं. हमें ज्ञानेश कुमार ने नहीं देश की जनता ने जिताया है.
विपक्ष पर बीजेपी अध्यक्ष का हमला
नितिन नबीन ने कहा कि जो नेता एसआईआर और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वह सभी हारे हुए और देश की जनता से नकारे हुए हैं लोग है. उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों को जब जनता ने चुनाव में नकार दिया तो ये लोग आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं.
बाबा अजगैबीनाथ की भूमि भागलपुर से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूँ। #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/YCzoS87kbn— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 2, 2026
'ज्ञानेश कुमार नहीं, जनता ने जिताया'
बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी अपनी हार के लिए चुनाव आयोग, एसआईआर और ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं. लिहाजा उनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 के चुनाव में क्या हुआ था? क्या उस वक्त पर ज्ञानेश कुमार देश के सीईसी थे. नितिन नबीन ने कहा कि हमें ज्ञानेश कुमार ने नहीं, बल्कि देश की जनता ने जिताया है.
"मैं पूछता हूं कि आप अपना नाकामी से क्यों नहीं सीखते. 2014, 2019 और फिर 2024 में हमें जीत मिली. ज्ञानेश कुमार ने नहीं, देश की जनता ने हमें जिताया. देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और उनको जिताया. विपक्ष को अपनी हार से सबक लेना चाहिए, बेवजह के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए. जनादेश का अपमान करना बंद कर देना चाहिए."- नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
नितिन नवीन ने कहा कि आज के दिन पूरे देश में भाजपा और एनडीए के नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं. कल विपक्ष के साथी दिल्ली के रामलीला मैदान में झूठ की खेती करते नजर आए, वो झूठ की खेती क्या है? इसी बिहार से SIR की शुरूआत हुई. कल उनके नेता राहुल गांधी झूठ की खेती कर रहे थे. मैं आज उनको भागलपुर की धरती से कहना चाहता हूं कि देश की जनता भ्रम के वातावरण से निकलकर नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण से चल रही है.
बिहार के भागलपुर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पदयात्रा। #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/HpLy8vHxna— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 2, 2026
राहुल गांधी पर हमला
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'देश में अस्थिरता पैदा करने की इन कोशिशों के पीछे कोई और नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं. उनका मानना है कि चूंकि बांग्लादेश अस्थिर हो गया है और नेपाल में भी अस्थिरता देखी जा रही है, इसलिए अब वे भारत को भी अस्थिर कर सकते हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत के लोग मजबूत और एकजुट हैं. देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास के विजन के साथ मजबूती से खड़े हैं.'
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