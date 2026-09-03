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शुद्धिकरण और FIR ने कांग्रेस को दिया सियासी हथियार, उत्तराखंड से दिल्ली तक घमासान, भाजपा को संभालने उतरेंगे नितिन नवीन

हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण मामले के बीच नितिन नवीन उत्तराखंड आ रहे हैं. दूसरी तरफ राहुल गांधी भी गिरफ्तारी देने आ सकते हैं.

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शुद्धिकरण ने मचाई सियासी हलचल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 5:00 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक 'तापमान' बढ़ता दिखाई दे रहा है. हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित 'शुद्धिकरण' विवाद से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जारी है. इस पूरे सियासी विवाद के विपरीत, भाजपा ने चुनावी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है. तीन महीने के भीतर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं.

एक FIR और बदल गया राजनीतिक रंग: हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला केवल उत्तराखंड की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है. दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने घटना को जातिगत रंग दिया. जबकि कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा कथित अपमान और उनके कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण का है. राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करके मुद्दे का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस इस कार्रवाई के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी कर रही है.

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शुद्धिकरण से एफआईआर तक जानें क्या क्या हुआ (PHOTO-ETV Bharat)

यही वह बिंदु है, जहां से भाजपा के लिए यह विवाद राजनीतिक रूप से अधिक जटिल होता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस अब इस पूरे प्रकरण को सिर्फ खड़गे का अपमान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, दलित सम्मान और विपक्ष की आवाज से जोड़कर देशव्यापी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. इसी कोशिश में कांग्रेस 7 सितंबर को सीएम आवास घेराव करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. दूसरी तरफ, भाजपा के सामने इस विवाद को कांग्रेस का हथियार बनने से रोकने और विधानसभा चुनाव से पहले अपने विकास और सरकार के कामकाज के एजेंडे को केंद्र में रखने की चुनौती है.

सड़क से संसद तक पहुंचा शुद्धिकरण विवाद: खास बात है कि पूरा विवाद सड़कों से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाया था और भाजपा नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की थी. इस पूरे प्रकरण में पहले प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जवाब मांगा गया और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर ने कांग्रेस को पलटवार का नया आधार दे दिया है.

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शुद्धिकरण से एफआईआर तक जानें क्या क्या हुआ (PHOTO-ETV Bharat)

कांग्रेस का तर्क है कि अगर खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण हुआ था, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. जबकि भाजपा का पक्ष इससे अलग है. वह राहुल गांधी द्वारा मामले को जातिगत रूप देने के आरोप पर सवाल उठा रही है. यही विरोधाभासी राजनीतिक नैरेटिव अब चुनावी मैदान का हिस्सा बन चुका है. उधर, आज 3 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर संसद में दिए आश्वासन की याद दिलाई है.

दूसरी तरफ, भाजपा चुनावी रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाने में भी जुट गई है. दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 और 10 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं. इस दौरान प्रदेश संगठन के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे. गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका उत्तराखंड का यह दूसरा ऑफिशियल दौरा होगा. इससे पहले वह मई के अंत में तीन दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर उत्तराखंड आए थे, जिसमें उन्होंने कोर कमेटी, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, संगठन पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था. अब अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और चुनावी रणनीति को धार देने का काम करेंगे.

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नितिन नवीन मई माह में उत्तराखंड आए थे. (PHOTO- UTTARAKHAND BJP)

नितिन नवीन के सामने दोहरी चुनौती: नितिन नवीन का आगामी दौरा काफी चुनौतियों भरा हो सकता है. क्योंकि चुनावी तैयारियों के साथ-साथ पार्टी के सामने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब तैयार करना भी चुनौती होगा. ऐसे में नवीन की बैठकों में केवल संगठनात्मक समीक्षा ही नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक माहौल और कांग्रेस के आक्रामक अभियान का मुकाबला करने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है.

मई के दौरे के दौरान नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए 2027 में फिर सरकार बनाने का भरोसा जताया था. अब कुछ ही महीनों बाद उनका दोबारा उत्तराखंड आना, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी और चुनावी मशीनरी को और ज्यादा सक्रिय करना है. खासकर उन मुद्दों पर जिन पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है. भाजपा के लिए यह जरूरी होगा कि वह विपक्ष के हमलों का जवाब केवल बयानबाजी से न दें, बल्कि अपने पक्ष को ऐसे मुद्दों के साथ जनता के सामने रखे, जिनका सीधा संबंध शासन, विकास, रोजगार, कानून-व्यवस्था और प्रदेश के भविष्य से हो.

राहुल गांधी आ सकते हैं उत्तराखंड: इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उत्तराखंड में गिरफ्तारी देने की रणनीति अपना सकते हैं. हालांकि, इस बात की अभी कोई नेता पुष्टि नहीं कर रहा है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा का कहना है कि,

इस मुद्दे पर आगे क्या होगा? इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. जो भी फैसला होगा, वो पार्टी नेतृत्व लेगा.अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड का यह विवाद सीधे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ सकता है. राहुल गांधी का उत्तराखंड पहुंचना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटना और उसके बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति, ये सभी चीजें भाजपा सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन सकती हैं. अगर राहुल गांधी गिरफ्तारी देने जैसी कोई रणनीति अपनाते हैं तो कांग्रेस के पास नैरेटिव में बदलने का अवसर होगा. भाजपा के सामने तब चुनौती होगी कि वह इस घटनाक्रम को राजनीतिक तमाशा बनने से रोके और कानूनी प्रक्रिया को कानून के दायरे में ही रखे.
-गरिमा दसौनी, प्रवक्ता, कांग्रेस उत्तराखंड-

राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए बना है राजनीतिक बूस्टर: इससे पहले 17 जुलाई को राहुल गांधी के देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया था. कांग्रेस के लिए यह कार्यक्रम इसलिए अहम रहा क्योंकि पार्टी लंबे समय से युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है. हालांकि, कार्यक्रम से पहले परेड ग्राउंड कार्यक्रम स्थल को लेकर उठे विवाद के बावजूद राहुल गांधी का छात्रों के बीच पहुंचना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से एक ऐसा मौका बन गया, जिसे पार्टी ने सरकार के खिलाफ अपने नैरेटिव को मजबूत करने में इस्तेमाल किया.

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राहुल गांधी ने 17 जुलाई को देहरादून छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद किया था (PHOTO-ETV Bharat)

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि, भाजपा लगातार वो गलतियां कर रही है, जो अब जनता को समझ में आ रहा है. जनता सब देख रही है कि कैसे एक विपक्षी पार्टी और जनता के मुद्दे उठाने वाले नेताओं को परेशान किया जा रहा है. आने वाले दिनों में कांग्रेस और बड़े मुद्दे और सरकार की हकीकत जनता के सामने लाएगी.

खड़गे से राहुल तक कांग्रेस ने मुद्दों की कड़ी जोड़ी: राजनीतिक जानकार आदेश त्यागी का कहना है कि, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय के घटनाक्रम को एक साथ देखें तो कांग्रेस को लगातार ऐसे मुद्दे मिलते गए, जिनके सहारे वह राज्य सरकार पर हमला बोलती रही. पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम अनुमति विवाद, खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण विवाद, फिर उस पर राजनीतिक और संसदीय बहस और अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर. अलग-अलग घटनाओं का राजनीतिक चरित्र अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इन सभी को एक बड़े नैरेटिव में जोड़ने की कोशिश की है. यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

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राहुल गांधी ने कथित शुद्धिकरण प्रकरण 29 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (PHOTO-ETV Bharat)

राजनीति में केवल यह मायने नहीं रखता कि किसी एक घटना में किसका पक्ष कानूनी रूप से मजबूत है, यह भी महत्वपूर्ण होता है कि जनता के बीच उस घटना की राजनीतिक व्याख्या कौन बेहतर तरीके से करता है. कांग्रेस फिलहाल शुद्धिकरण विवाद और राहुल गांधी पर एफआईआर को जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
-आदेश त्यागी, राजनीतिक जानकार-

भाजपा कह रही जातिवाद नहीं: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही शुद्धिकरण विवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं. भाजपा की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहा है और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि,

जनता जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी. भाजपा का फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस विवाद को सामाजिक विभाजन के मुद्दे में बदलना चाहती है. जबकि सरकार का दावा विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ने का है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

हालांकि, राजनीतिक चुनौती यही है कि जिस मुद्दे को भाजपा स्थानीय राजनीतिक विवाद मानकर सीमित रखना चाहेगी, कांग्रेस उसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के सवाल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के बाद यह प्रयास और तेज हुआ है.

2027 से पहले बन रहा नया राजनीतिक नैरेटिव: उत्तराखंड की राजनीति में अभी चुनाव लगभग 6 महीने दूर हैं. लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने चुनावी मोड में कदम रखना शुरू कर दिया है. भाजपा संगठनात्मक स्तर पर बूथ से लेकर विधानसभा तक तैयारी तेज कर रही है. जबकि कांग्रेस ऐसे मुद्दों की तलाश में है जिनके सहारे वह सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला सके. नितिन नवीन का सितंबर दौरा इसी बड़े चुनावी संघर्ष का अगला चरण माना जा रहा है.

मई में उन्होंने संगठन को चुनावी तैयारी का मंत्र दिया था. अब सितंबर में उनके सामने बदलते राजनीतिक माहौल की समीक्षा भी होगी. शुद्धिकरण विवाद से निकली राजनीतिक चिंगारी अब केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रही. राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर ने इसे कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का रास्ता खोल दिया है. ऐसे में नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा महज संगठनात्मक प्रवास नहीं, बल्कि उस राजनीतिक नैरेटिव को संभालने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसे कांग्रेस लगातार धार देने में जुटी है.

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