'ईंधन निर्यातक राष्ट्र बन रहा है भारत', IRC के 84वें वार्षिक सत्र में बोले नितिन गडकरी

गडकरी ने कहा कि, इंडियन रोड कांग्रेस भारतीय सड़क इंजीनियरिंग की आत्मा है. उन्होंने IRC के 84वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया.

Union Minister Nitin Gadkari
आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 7:58 PM IST

भुवनेश्वर: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, इंडियन रोड कांग्रेस भारतीय सड़क इंजीनियरिंग की आत्मा है. उन्होंने कहा कि, भारत ईंधन निर्यातक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है. ओडिशा के भुवनेश्वर में आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन करने के क्रम में गडकरी ने ये बात कही. इस दौरान राज्य के सीएम मोहन चरण माझी भी मौजूद रहे.

यह कार्यक्रम अगले महीने की 10 तारीख तक चलेगा. इस आयोजन में देश-विदेश के 3500 से अधिक इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रदर्शकों, प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, आईआरसी में आयोजित चर्चाएं देश के इंजीनियरों को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी.

Union Minister Nitin Gadkari
ओडिशा के सीएम माझी ने नितिन गडकरी का स्वागत किया (ETV Bharat)

इंडियन रोड कांग्रेस भारतीय सड़क इंजीनियरिंग की आत्मा, बोले गडकरी

उन्होंने कहा कि, देश में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जिम्मेदारी, गंभीर दृष्टिकोण, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और एक स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था आवश्यक है. इसी तरह, हमें अपने पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है

भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
उन्होंने सड़क निर्माण में कचरे के इस्तेमाल के लिए योजनाएं और नीतियां बनाने पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि, यह सड़क, पुल और सुरंग जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर चर्चा के लिए भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम है. अब सड़क संपर्क बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार का समय है. भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है.

Union Minister Nitin Gadkari
आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया (ETV Bharat)

भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प
गडकरी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है. अब हम विश्वस्तरीय अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं. इसके लिए हमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. जहां एक ओर लागत-प्रभावी और उच्च-गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता है, वहीं निर्माण लागत को कम करने के लिए योजनाएं भी बनानी होंगी.

Union Minister Nitin Gadkari
आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन गडकरी ने किया (ETV Bharat)

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में नंबर होगा
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, हम भारत के विकास को गति देने के लिए नए तरीकों और सफल एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहते हैं. इसके लिए वह आईआरसी से प्रथाओं, दिशानिर्देशों और डिजाइन विधियों को बढ़ावा देने का अनुरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि, बदलाव के लिए नए एप्लीकेशन आवश्यक हैं. उन्होंन कहा कि, वे सत्र में इस पर चर्चा का आह्वान करत हैं कि, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में नंबर एक होने जा रहा है. जब अच्छी सड़कें विकसित होती हैं, तो व्यापार, व्यवसाय और उद्योग आते हैं.

Union Minister Nitin Gadkari
आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन गडकरी ने किया (ETV Bharat)

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि, जब इन सभी को प्रोत्साहित किया जाता है, तो निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का मार्ग खुलता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आईआरसी सत्र सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान, नवाचार और क्षेत्रीय अनुभव के आदान-प्रदान का एक मंच होना चाहिए. वहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि, राज्य सरकार 2036 तक विकसित ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सहयोग मांगा.

ETV Bharat
सीएम मोहन चरण माझी (ETV Bharat)

आईआरसी के इस सत्र के परिणाम देश में सड़क क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाएंगे. आईआरसी के इस वार्षिक आयोजन में कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और विशेषज्ञ देश के सड़क निर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए नवाचार, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान पर चर्चा करेंगे. यह छठी बार है जब यह सत्र ओडिशा में आयोजित किया जा रहा है.

इस बार, इस सत्र में ओडिशा की संस्कृति, परंपरा, नृत्य, संगीत और व्यंजनों की झलक देखने को मिलेगी. कार्यक्रम में ओडिशा के पूर्व मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, आईआरसी के अध्यक्ष विनोद परिदा सहित भारत सरकार और ओडिशा के कई वरिष्ठ अधिकारी और आईआरसी के कर्मचारी शामिल हुए. इस अवसर पर सड़क निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंजीनियरों को सम्मानित किया गया.

