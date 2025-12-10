ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड का 'अमरनाथ', टिम्मरसैंण में बाबा बर्फानी के दर्शन, स्नोफॉल से बढ़ा रोमांच

चमोली(उत्तराखंड): चमोली जिले में शीतकालीन पर्यटन और आध्यात्मिक अनुभव का अनूठा संगम अब नीती घाटी की टिम्मरसैंण महादेव गुफा में देखने को मिल रहा है. भारत-चीन सीमा के पास स्थित इस प्राकृतिक गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन दिसंबर से मार्च तक संभव हैं. हाल ही में हुई बीते माह में जोरदार बर्फबारी के बाद बर्फ से बना शिवलिंग उभरकर आ गया है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है.

क्रिसमस और नए साल के अवसर पर औली में शीतकालीन पर्यटन का आनंद लेने वाले पर्यटक अब अपनी यात्रा कार्यक्रम में नीती घाटी की इस प्राकृतिक गुफा को भी शामिल कर सकते हैं. औली और जोशीमठ से लगभग 70 किमी दूर, धौली गंगा घाटी के अंतिम छोर पर बसे नीती गांव के पास टिम्मरसैंण महादेव की गुफा तक पहुंचने के लिए जोशीमठ-मलारी हाईवे से तीन किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है.

टिम्मरसैंण महादेव गुफा (ETV Bharat)

आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र: टिम्मरसैंण महादेव गुफा में बाबा बर्फानी का बर्फ से बना शिवलिंग, बाबा अमरनाथ की याद दिलाता है. पर्यटकों और श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां आने से उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है. इस सीजन की पहली बर्फबारी के बाद नीती घाटी में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं.