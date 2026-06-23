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दुनिया को दवाएं बेचने वाला भारत, कच्चे माल के लिए चीन पर है निर्भर! नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली: नीति आयोग द्वारा मंगलवार को जारी की गई 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत को भले ही "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में जाना जाता हो और वह दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाएं सप्लाई करता हो, लेकिन देश महत्वपूर्ण फार्मास्युटिकल कच्चे माल के लिए अभी भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर है.

यह रिपोर्ट भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र की एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती है. भारत जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई में दुनिया भर में सबसे आगे है, लेकिन इनोवेशन पर आधारित और अधिक कीमत वाले सेगमेंट में वह अभी भी पीछे है. इसके साथ ही, भारत अपनी जरूरी दवाओं की सामग्रियों (ड्रग इंग्रीडिएंट्स) के लगभग दो-तिहाई हिस्से के लिए चीनी आयात पर निर्भर बना हुआ है.

चीन पर निर्भरता और इसके भू-राजनीतिक जोखिम

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), की स्टार्टिंग मैटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स (दवा बनाने का कच्चा माल) के लिए भारत की लगभग 65% जरूरतें चीन से पूरी की जाती हैं. यह निर्भरता भारत के दवा उद्योग को ऐसे समय में सप्लाई-चेन की रुकावटों और भू-राजनीतिक जोखिमों के सामने ला खड़ा करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2025 में 25.8 अरब डॉलर मूल्य के फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात किया, जबकि एपीआई (API) का निर्यात 10 अरब डॉलर रहा, जो देश को इस क्षेत्र में एक नेट एक्सपोर्टर (आयात से अधिक निर्यात करने वाला देश) बनाता है. फार्मास्युटिकल उत्पाद अब भारत की पांचवीं सबसे बड़ी निर्यात वस्तु हैं और यह उद्योग जीडीपी (GDP) में लगभग 1.7% का योगदान देता है. 27 लाख नौकरियों को संभालता है, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) में 7.2% की हिस्सेदारी रखता है.

नीति आयोग की सलाह

भारत वर्तमान में अफ्रीका की जेनेरिक दवाओं की लगभग 50% मांग, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% आवश्यकताओं और ब्रिटेन (UK) की करीब 25% जरूरतों को पूरा करता है, जो दुनिया भर में सस्ती दवाओं के एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है. देश एचआईवी (HIV) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी है.

इसके बावजूद, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत को केवल मात्रा के मामले में बड़ा खिलाड़ी होने से आगे बढ़ना होगा. रिपोर्ट जारी करते समय लाहिड़ी ने कहा, "भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है. हालांकि हम फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मात्रा के मामले में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने की जरूरत है."

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले ही अपनी विश्वसनीयता बना ली है और अब उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडेड फार्मास्युटिकल उत्पाद विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर अधिक मूल्य हासिल करने में सक्षम हों.

भारतीय बाजार की कमजोरियां

रिपोर्ट दर्शाती है कि भले ही भारत ने जेनेरिक फॉर्मूलेशन और रिटेल दवाओं में एक बेहद मजबूत स्थिति बना ली है, लेकिन बायोलॉजिक्स (जैविक दवाओं), एडवांस्ड थेरेप्यूटिक्स (उन्नत चिकित्सा), वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल उत्पादों जैसी उच्च-मूल्य वाली फार्मास्युटिकल श्रेणियों में इसकी उपस्थिति अभी भी सीमित है.