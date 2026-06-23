दुनिया को दवाएं बेचने वाला भारत, कच्चे माल के लिए चीन पर है निर्भर! नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा
नीति आयोग की ताजा 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' रिपोर्ट के अनुसार, क्या हैं भारतीय दवा उद्योग की बड़ी चुनौतियां? सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 8:54 PM IST
नई दिल्ली: नीति आयोग द्वारा मंगलवार को जारी की गई 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, भारत को भले ही "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में जाना जाता हो और वह दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाएं सप्लाई करता हो, लेकिन देश महत्वपूर्ण फार्मास्युटिकल कच्चे माल के लिए अभी भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर है.
यह रिपोर्ट भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र की एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती है. भारत जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई में दुनिया भर में सबसे आगे है, लेकिन इनोवेशन पर आधारित और अधिक कीमत वाले सेगमेंट में वह अभी भी पीछे है. इसके साथ ही, भारत अपनी जरूरी दवाओं की सामग्रियों (ड्रग इंग्रीडिएंट्स) के लगभग दो-तिहाई हिस्से के लिए चीनी आयात पर निर्भर बना हुआ है.
चीन पर निर्भरता और इसके भू-राजनीतिक जोखिम
नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि महत्वपूर्ण एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), की स्टार्टिंग मैटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स (दवा बनाने का कच्चा माल) के लिए भारत की लगभग 65% जरूरतें चीन से पूरी की जाती हैं. यह निर्भरता भारत के दवा उद्योग को ऐसे समय में सप्लाई-चेन की रुकावटों और भू-राजनीतिक जोखिमों के सामने ला खड़ा करती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2025 में 25.8 अरब डॉलर मूल्य के फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात किया, जबकि एपीआई (API) का निर्यात 10 अरब डॉलर रहा, जो देश को इस क्षेत्र में एक नेट एक्सपोर्टर (आयात से अधिक निर्यात करने वाला देश) बनाता है. फार्मास्युटिकल उत्पाद अब भारत की पांचवीं सबसे बड़ी निर्यात वस्तु हैं और यह उद्योग जीडीपी (GDP) में लगभग 1.7% का योगदान देता है. 27 लाख नौकरियों को संभालता है, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) में 7.2% की हिस्सेदारी रखता है.
नीति आयोग की सलाह
भारत वर्तमान में अफ्रीका की जेनेरिक दवाओं की लगभग 50% मांग, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) की जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% आवश्यकताओं और ब्रिटेन (UK) की करीब 25% जरूरतों को पूरा करता है, जो दुनिया भर में सस्ती दवाओं के एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत करता है. देश एचआईवी (HIV) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी है.
इसके बावजूद, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत को केवल मात्रा के मामले में बड़ा खिलाड़ी होने से आगे बढ़ना होगा. रिपोर्ट जारी करते समय लाहिड़ी ने कहा, "भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है. हालांकि हम फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मात्रा के मामले में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने की जरूरत है."
उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले ही अपनी विश्वसनीयता बना ली है और अब उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांडेड फार्मास्युटिकल उत्पाद विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर अधिक मूल्य हासिल करने में सक्षम हों.
भारतीय बाजार की कमजोरियां
रिपोर्ट दर्शाती है कि भले ही भारत ने जेनेरिक फॉर्मूलेशन और रिटेल दवाओं में एक बेहद मजबूत स्थिति बना ली है, लेकिन बायोलॉजिक्स (जैविक दवाओं), एडवांस्ड थेरेप्यूटिक्स (उन्नत चिकित्सा), वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल उत्पादों जैसी उच्च-मूल्य वाली फार्मास्युटिकल श्रेणियों में इसकी उपस्थिति अभी भी सीमित है.
वैश्विक स्तर पर, फार्मास्युटिकल्स की मांग साल 2025 में $1.02 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जबकि एपीआई (API) बाजार $261 अरब का रहा, जिससे कुल दवाओं और फार्मास्युटिकल्स का बाजार लगभग $1.3 ट्रिलियन का हो गया. हालांकि, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कम लागत के फायदों के बावजूद, वैश्विक दवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.5% ही है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन जेनेरिक फॉर्मूलेशन से आ रहा है, जहां खुदरा दवाओं का निर्यात साल 2025 में 22.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया. लेकिन ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल्स जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में, भारत का निर्यात केवल 2.2 अरब डॉलर था, जो महज 0.6% की वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी को दर्शाता है.
इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की जरूरत
रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कमजोर इनोवेशन इकोसिस्टम है. यह रिसर्च के सीमित व्यावसायीकरण, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपर्याप्त सहयोग और फार्मास्युटिकल इनोवेशन में दीर्घकालिक निवेश को लेकर अनिश्चितता को उजागर करता है. बढ़ते पर्यावरणीय अनुपालन की जरूरतों ने उत्पादन और रिसर्च की लागत को भी बढ़ा दिया है, जिससे कंपनियों के लिए अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करना और कठिन हो गया है.
रिपोर्ट में इनोवेशन को तेज करने के लिए लाइफ-साइंसेज क्लस्टर्स को मजबूत करने, स्टार्टअप इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने और पेटेंट के व्यावसायीकरण में सुधार करने का भी आह्वान किया गया है.
वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार प्रदर्शन
फार्मास्युटिकल क्षेत्र का यह विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान भारत के व्यापार प्रदर्शन के व्यापक मूल्यांकन का एक हिस्सा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक बाजारों में भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई-चेन) में बाधाओं और बढ़ते संरक्षणवाद के बावजूद भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो गया है.
जबकि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान मर्चेंडाइज निर्यात 2.8% घटकर 112 अरब डॉलर रह गया, वहीं आयात लगभग 12% बढ़कर 195 अरब डॉलर हो गया. सर्विसेज मुख्य विकास इंजन के रूप में उभरा, जिसका निर्यात 9% बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया, जिसने वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई करने में मदद की.
भारत ने साल 2025 में दुनिया के आठवें सबसे बड़े सेवा निर्यातक के रूप में अपना स्थान भी बरकरार रखा. रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग ने खुद को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में स्थापित कर लिया है, लेकिन विकास का अगला चरण आयातित इनपुट्स पर निर्भरता कम करने, घरेलू नवाचार को मजबूत करने और अनुसंधान-गहन क्षेत्रों में विस्तार करने पर निर्भर करेगा.
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