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नीति आयोग की रिपोर्ट: 5वीं के 70% बच्चों को नहीं आता 'भाग', तीसरी के 73% बच्चे नहीं पढ़ सकते किताब

नीति आयोग ने ‘भारत में स्कूल एजुकेशन सिस्टम: क्वालिटी बढ़ाने के लिए समय का एनालिसिस और पॉलिसी रोडमैप’ पर पॉलिसी रिपोर्ट जारी की. ( @/x.com/NITIAayog )

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता सुधार के लिए समयबद्ध विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप: शिक्षा विभाग मई 2026' के अनुसार, भारतीय स्कूली बच्चों के गणित, पढ़ने की समझ और तर्क कौशल में चिंताजनक गिरावट देखी जा रही है. सभी बच्चों के नामांकन के अभियानों के बावजूद, सीखने के नतीजे कमजोर बने हुए हैं. कक्षा 3 के केवल 27.1% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और कक्षा 5 के केवल 30.7% छात्र ही भाग का एक बुनियादी सवाल हल कर सकते हैं. यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र की एक विस्तृत तस्वीर पेश करती है, जिसे यूडाइस (UDISE) 2014-15 से यूडाइस+ (UDISE+) 2024-25, परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2017, 2021 और असर (ASER) 2024 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है. भारत के 14.71 लाख स्कूल 24.69 करोड़ से अधिक छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं. हालांकि प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों की पहुंच स्कूल तक हो गई है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर (Higher Secondary) पर नामांकन का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (GER) केवल 58.4% है. अलग-अलग राज्यों में इसमें काफी अंतर है, जो भागीदारी बढ़ाने का एक बड़ा अवसर देता है. एकीकृत स्कूल परिसरों के माध्यम से हर स्तर पर, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक के बाद, छात्रों के आगे बढ़ने की दर को मजबूत करने से स्कूली शिक्षा में निरंतरता और बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास: मुदालियर आयोग से लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) तक, भारत की शिक्षा प्रणाली का विकास समावेशिता और आधुनिकीकरण की ओर निरंतर बदलाव को दर्शाता है. रिपोर्ट में असम जैसे राज्यों को एक उदाहरण के रूप में देखा गया है, जहां शैक्षणिक गुणवत्ता अब भी एक बड़ी चुनौती है. मुदालियर आयोग (1952-53): इसने माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित किया, व्यावसायिक (vocational) विषयों की शुरुआत की और उच्च माध्यमिक प्रणाली की नींव रखी. असम ने इन सुधारों को अपनाया और ग्रामीण व चाय बागान के युवाओं के लिए स्कूलों और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार किया. कोठारी आयोग (1964-66): यह आयोग ऐतिहासिक 10+2+3 ढांचा लेकर आया, जिसमें विज्ञान, गणित और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया. असम ने अपनी माध्यमिक शिक्षा को इसी मॉडल के अनुरूप ढाला और विज्ञान की पढ़ाई को मजबूत किया. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां (1968, 1986, 1992): इनका ध्यान शिक्षा तक सबकी पहुंच, समानता और महिला शिक्षा पर था. असम ने साक्षरता अभियानों, ग्रामीण स्कूलों के विस्तार और लड़कियों के नामांकन के लिए विशेष योजनाओं के साथ इसका जवाब दिया. NCF 2000 और 2005: इसने शिक्षण पद्धति को बाल-केंद्रित, गतिविधि-आधारित और बहुभाषी सीखने की ओर मोड़ा. असम ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में असमिया, बोडो और जनजातीय भाषाओं को शामिल किया. NEP 2020 और NCF 2023: अंततः, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 5+3+3+4 ढांचा, बुनियादी साक्षरता और डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की. असम अब इस मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसका ध्यान डिजिटल लर्निंग और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण पर है. असम की शिक्षा यात्रा भारत के व्यापक सुधारों को दर्शाती है. मुदालियर के व्यावसायिक सुधारों से लेकर NEP के डिजिटल और समावेशी दृष्टिकोण तक. हालांकि, ड्रॉपआउट दर और सीखने के कमजोर नतीजे अभी भी बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार: मुदालियर सुधारों के बाद असम में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई.

मुदालियर सुधारों के बाद असम में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Streams): मुदालियर और कोठारी ढांचे के तहत शुरू किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से चाय बागानों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को काफी लाभ हुआ.

मुदालियर और कोठारी ढांचे के तहत शुरू किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से चाय बागानों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को काफी लाभ हुआ. लड़कियों का नामांकन: 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाद की नीतियों ने लड़कियों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं के स्कूल में दाखिले को बढ़ावा दिया.

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाद की नीतियों ने लड़कियों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं के स्कूल में दाखिले को बढ़ावा दिया. क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश: NCF 2005 ने बहुभाषावाद पर जोर दिया, जिससे असमिया और बोडो माध्यम के स्कूलों को मजबूती मिली.

NCF 2005 ने बहुभाषावाद पर जोर दिया, जिससे असमिया और बोडो माध्यम के स्कूलों को मजबूती मिली. NEP 2020 के तहत डिजिटल क्रांति: असम अब डिजिटल क्लासरूम (ICT) और खेल-कूद व गतिविधियों पर आधारित बुनियादी शिक्षा को अपना रहा है. असम में स्कूलों का ग्रेड कवरेज (2024-25) प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक (1 to 5) (1-8) (6-8) (1-10) (6-10) (9-10) (1-2) (6-12) (9-12) (11-12) 55,283 35,866 5,164 3,952 3,803 1,958 1,308 1,464 882 155