नीति आयोग की रिपोर्ट: 5वीं के 70% बच्चों को नहीं आता 'भाग', तीसरी के 73% बच्चे नहीं पढ़ सकते किताब
नीति आयोग ने ‘भारत में स्कूल एजुकेशन सिस्टम: क्वालिटी बढ़ाने के लिए समय का एनालिसिस और पॉलिसी रोडमैप’ पर पॉलिसी रिपोर्ट जारी की.
Published : May 10, 2026 at 4:49 PM IST
नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता सुधार के लिए समयबद्ध विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप: शिक्षा विभाग मई 2026' के अनुसार, भारतीय स्कूली बच्चों के गणित, पढ़ने की समझ और तर्क कौशल में चिंताजनक गिरावट देखी जा रही है.
सभी बच्चों के नामांकन के अभियानों के बावजूद, सीखने के नतीजे कमजोर बने हुए हैं. कक्षा 3 के केवल 27.1% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और कक्षा 5 के केवल 30.7% छात्र ही भाग का एक बुनियादी सवाल हल कर सकते हैं.
यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र की एक विस्तृत तस्वीर पेश करती है, जिसे यूडाइस (UDISE) 2014-15 से यूडाइस+ (UDISE+) 2024-25, परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2017, 2021 और असर (ASER) 2024 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है. भारत के 14.71 लाख स्कूल 24.69 करोड़ से अधिक छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं.
हालांकि प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों की पहुंच स्कूल तक हो गई है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर (Higher Secondary) पर नामांकन का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (GER) केवल 58.4% है. अलग-अलग राज्यों में इसमें काफी अंतर है, जो भागीदारी बढ़ाने का एक बड़ा अवसर देता है. एकीकृत स्कूल परिसरों के माध्यम से हर स्तर पर, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक के बाद, छात्रों के आगे बढ़ने की दर को मजबूत करने से स्कूली शिक्षा में निरंतरता और बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.
NITI Aayog releases policy report on ‘School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement’— NITI Aayog (@NITIAayog) May 6, 2026
Suman Bery, Vice Chairman, NITI Aayog, and Nidhi Chhibber, CEO, NITI Aayog, released a comprehensive policy report presenting a decade-long… pic.twitter.com/tB6SId2FSf
भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास: मुदालियर आयोग से लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) तक, भारत की शिक्षा प्रणाली का विकास समावेशिता और आधुनिकीकरण की ओर निरंतर बदलाव को दर्शाता है. रिपोर्ट में असम जैसे राज्यों को एक उदाहरण के रूप में देखा गया है, जहां शैक्षणिक गुणवत्ता अब भी एक बड़ी चुनौती है.
मुदालियर आयोग (1952-53): इसने माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित किया, व्यावसायिक (vocational) विषयों की शुरुआत की और उच्च माध्यमिक प्रणाली की नींव रखी. असम ने इन सुधारों को अपनाया और ग्रामीण व चाय बागान के युवाओं के लिए स्कूलों और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार किया.
कोठारी आयोग (1964-66): यह आयोग ऐतिहासिक 10+2+3 ढांचा लेकर आया, जिसमें विज्ञान, गणित और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया. असम ने अपनी माध्यमिक शिक्षा को इसी मॉडल के अनुरूप ढाला और विज्ञान की पढ़ाई को मजबूत किया.
राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां (1968, 1986, 1992): इनका ध्यान शिक्षा तक सबकी पहुंच, समानता और महिला शिक्षा पर था. असम ने साक्षरता अभियानों, ग्रामीण स्कूलों के विस्तार और लड़कियों के नामांकन के लिए विशेष योजनाओं के साथ इसका जवाब दिया.
NCF 2000 और 2005: इसने शिक्षण पद्धति को बाल-केंद्रित, गतिविधि-आधारित और बहुभाषी सीखने की ओर मोड़ा. असम ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में असमिया, बोडो और जनजातीय भाषाओं को शामिल किया.
NEP 2020 और NCF 2023: अंततः, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 5+3+3+4 ढांचा, बुनियादी साक्षरता और डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की. असम अब इस मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसका ध्यान डिजिटल लर्निंग और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण पर है.
असम की शिक्षा यात्रा भारत के व्यापक सुधारों को दर्शाती है. मुदालियर के व्यावसायिक सुधारों से लेकर NEP के डिजिटल और समावेशी दृष्टिकोण तक. हालांकि, ड्रॉपआउट दर और सीखने के कमजोर नतीजे अभी भी बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं.
- माध्यमिक शिक्षा का विस्तार: मुदालियर सुधारों के बाद असम में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई.
- व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Streams): मुदालियर और कोठारी ढांचे के तहत शुरू किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से चाय बागानों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को काफी लाभ हुआ.
- लड़कियों का नामांकन: 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाद की नीतियों ने लड़कियों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं के स्कूल में दाखिले को बढ़ावा दिया.
- क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश: NCF 2005 ने बहुभाषावाद पर जोर दिया, जिससे असमिया और बोडो माध्यम के स्कूलों को मजबूती मिली.
- NEP 2020 के तहत डिजिटल क्रांति: असम अब डिजिटल क्लासरूम (ICT) और खेल-कूद व गतिविधियों पर आधारित बुनियादी शिक्षा को अपना रहा है.
असम में स्कूलों का ग्रेड कवरेज (2024-25)
|प्राथमिक
|उच्च प्राथमिक
|माध्यमिक
|उच्चतर माध्यमिक
|(1 to 5)
|(1-8)
|(6-8)
|(1-10)
|(6-10)
|(9-10)
|(1-2)
|(6-12)
|(9-12)
|(11-12)
|55,283
|35,866
|5,164
|3,952
|3,803
|1,958
|1,308
|1,464
|882
|155
असम - सकल नामांकन और ट्रांजिशन (2024–25)
- लड़कियों का GER (माध्यमिक): 74.95% से सुधरकर 89.7% हो गया है.
- लड़कियों का GER (उच्च माध्यमिक): 47.4% है.
- कुल उच्च माध्यमिक GER: असम 43.5% के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निचले पायदान पर है (चंडीगढ़ 107.4% के साथ सबसे ऊपर है). अन्य खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश (43.7%), जम्मू-कश्मीर (44.8%), मध्य प्रदेश (45.0%), गुजरात (47.3%), झारखंड (48.6%) और सिक्किम (49.6%) शामिल हैं.
- दशक भर का सुधार: असम ने सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है, जो 28.55% से बढ़कर 43.5% हो गई है.
- उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में ट्रांजिशन: 2014-2024 के बीच यह दर 83.82% से बढ़कर 87.3% हो गई.
- माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में ट्रांजिशन: असम यहां भी 61.4% के साथ सबसे निचले स्तर पर है, जबकि दिल्ली और चंडीगढ़ में यह 100% है. अन्य खराब प्रदर्शन वाले राज्य: लद्दाख (61.6%), कर्नाटक (62.5%), बिहार (65.8%), मध्य प्रदेश (68.9%).
असम ने शुरुआती स्तरों पर नामांकन और ट्रांजिशन में, विशेषकर लड़कियों के लिए, मजबूत सुधार दिखाया है. हालांकि, उच्च माध्यमिक स्तर पर देश में सबसे कम GER और ट्रांजिशन रेट के साथ राज्य को अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
निरंतर बनी रहने वाली बाधाएं: कक्षा 10 से आगे की शिक्षा शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के दायरे से बाहर है. इसके अलावा आर्थिक तंगी, कम उम्र में काम शुरू करना और सामाजिक दबाव मुख्य कारण हैं. ये कारक उच्च माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए निरंतर नीतिगत और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हैं.
असम में स्कूल छोड़ने का पैटर्न
- प्राथमिक स्तर: जहां 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रॉपआउट दर लगभग शून्य है, वहीं असम में यह 3.8% दर्ज की गई है, जो सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लक्ष्य में कमी को दर्शाती है.
- उच्च प्राथमिक स्तर: असम में 5.0% ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई, जबकि अधिकांश अन्य राज्यों में यह न के बराबर है. यह दर्शाता है कि छात्रों को स्कूल में रोकने की प्रगति हर जगह एक जैसी नहीं है.
- माध्यमिक स्तर: यहां ड्रॉपआउट दर अत्यंत चिंताजनक है, 2024-25 में असम में यह 17.5% रही.
पिछले एक दशक में, स्कूल के बुनियादी ढांचे और बिजली की व्यवस्था में बड़े सुधारों के कारण, असम ने ड्रॉपआउट दरों को कम करने में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज़ बढ़त हासिल की है. स्कूलों में बिजली, शौचालय और डिजिटल सुविधाओं के तेजी से विस्तार ने विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर छात्रों को स्कूल से जोड़े रखने में मदद की है.
हाल के सुधारों के बावजूद, असम अभी भी उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) स्तर पर छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है. कक्षा 10 के बाद की शिक्षा 'शिक्षा के अधिकार' (RTE) कानून के दायरे से बाहर है, जिससे छात्र आर्थिक दबाव, कम उम्र में काम शुरू करने की मजबूरी और सामाजिक बाधाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं. ये मुश्किलें और साथ ही दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, पढ़ाई को जारी रखना और भी कठिन बना देती हैं.
असम-स्कूल बुनियादी ढांचे में सुधार (2014–2024, 2024–25)
- बिजली: बिजली की उपलब्धता 20.1% से तेजी से बढ़कर 88.8% हो गई, जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की सफलता को दर्शाती है.
- लड़कों के शौचालय: इसमें 40.3% से 93.6% तक सुधार हुआ, जिससे लगभग सभी की पहुंच सुनिश्चित हुई.
- लड़कियों के शौचालय: यह 65.9% से बढ़कर 94.3% हो गया, जो शिक्षा में लैंगिक समानता (gender equity) के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है.
- कंप्यूटर सुविधाएं: डिजिटल लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए इनका विस्तार 9.8% से बढ़कर 78.7% हो गया.
- इंटरनेट सुविधाएं: यह 1.3% से उछलकर 87.2% पर पहुंच गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बढ़त में से एक है.
असम ने स्कूल के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है. बिजली, स्वच्छता और डिजिटल पहुंच में जबरदस्त सुधार हुए हैं. इन उपलब्धियों ने छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और नामांकन बढ़ाने में सीधा योगदान दिया है, हालांकि उच्च माध्यमिक स्तर पर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं.
असम-शिक्षा की एक झलक (2024–25)
सीखने के नतीजे (Learning Outcomes): कक्षा 8 में सभी विषयों (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) में भारी गिरावट आई है, जो पिछली कक्षाओं में देखी गई गिरावट के ही समान है. जहां पंजाब ने सुधार दिखाया है, वहीं असम उन राज्यों में शामिल है जहां शिक्षा के स्तर में भारी कमी आई है.
परख (PARAKH) स्कोर: असम का स्कोर- भाषा 56%, गणित 45%, हमारे आसपास की दुनिया 48%; मिडिल स्टेज (छठी से आठवीं)- भाषा 53%, गणित 35%, विज्ञान 38%, सामाजिक विज्ञान 38%
छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR): प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक पर 13, माध्यमिक पर 12 और उच्च माध्यमिक पर 19 छात्र पर एक शिक्षक है.
एक शिक्षक वाले स्कूल (Single Teacher Schools): कुल 2,820 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें 92,699 छात्र नामांकित हैं.
कुल स्कूल: सभी स्तरों को मिलाकर कुल 55,283 स्कूल हैं.
असम के पास स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद, वह शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट और परख (PARAKH) के कमजोर स्कोर का सामना कर रहा है. इसके साथ ही, शिक्षकों के अनुपात में असंतुलन और एक शिक्षक वाले स्कूलों पर निर्भरता भी एक बड़ी समस्या है.
असम की शैक्षणिक चुनौतियां मुख्य रूप से कमजोर बुनियादी शिक्षा, विषयों में गिरावट, मूल्यांकन में खराब स्कोर और ऊंची ड्रॉपआउट दर के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं. शिक्षकों की कमी और समानता का अभाव इन समस्याओं को और भी गंभीर बना देता है.
सिफारिशें
- शासन को मजबूत करना- सीखने के परिणामों (learning outcomes) में अंतर को कम करने के लिए सभी जिलों में मजबूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित करें.
- बुनियादी ढांचे में समानता- क्लासरूम विस्तार, डिजिटल लैब और स्वच्छता सुविधाओं के लिए ग्रामीण और जनजातीय ब्लॉक को प्राथमिकता दें.
- शिक्षकों की तैनाती- माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्तियों का युक्तिकरण (rationalization) करें.
- वित्तीय योजना- कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए 'समग्र शिक्षा' और राज्य की योजनाओं के तहत धन की समय पर निकासी सुनिश्चित करें.
- सामुदायिक भागीदारी- सहभागी निर्णय लेने और ड्रॉपआउट को रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) को मजबूत करें.
शैक्षणिक सिफारिशें
- बुनियादी शिक्षा- उपचारात्मक कार्यक्रमों (remedial programs) के माध्यम से कक्षा 5 के छात्रों की गणितीय दक्षता और भाषा की समझ पर ध्यान दें.
- पढ़ने की आदत को पुनर्जीवित करना- व्यवस्थित रीडिंग कैंपेन और लाइब्रेरी तक पहुंच बढ़ाकर कक्षा 8 के छात्रों के पढ़ने के स्तर में आई गिरावट को दूर करें.
- STEM (विज्ञान व गणित) पर जोर- गणित और विज्ञान में योग्यता-आधारित (competency-based) मॉड्यूल शुरू करें ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म किया जा सके.
- लड़कियों का नामांकन- 2024-25 में लड़कियों के नामांकन में हुई वृद्धि को बनाए रखने के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करें.
- ड्रॉपआउट में कमी- माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए काउंसलिंग, मिड-डे मील और व्यावसायिक रास्तों (vocational pathways) को मजबूत करें.