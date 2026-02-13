ETV Bharat / bharat

नीति आयोग की 'ट्रेड वॉच' रिपोर्ट: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारी बढ़ोतरी, 2.5 करोड़ लोगों को मिला रोजगार

नीति आयोग की जुलाई-सितंबर 2025-26 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट शुक्रवार को नई दिल्ली में जारी की गयी.

रिपोर्ट जारी करते नीति आयोग के उपाध्यक्ष व अन्य. (PIB)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 7:57 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी नवीनतम 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत का व्यापार प्रदर्शन मजबूत रहा है. वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, इस दौरान निर्यात की रफ्तार आयात से अधिक रही. रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर की अवधि में भारत का माल निर्यात सालाना आधार पर 8.4% बढ़कर 108 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 5% बढ़कर 196 अरब डॉलर तक पहुंचा.

सेवा निर्यात में 8.7% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 102 अरब डॉलर रहा. सेवाओं का निर्यात लगातार माल निर्यात के स्तर को पार कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं के क्षेत्र में 50.9 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष (surplus) रहा. हालांकि, अगर माल और सेवाओं दोनों को मिला दें, तो कुल व्यापार घाटा 37 अरब डॉलर रहा.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन असमान बना हुआ है, लेकिन भारत की निर्यात-आधारित विकास रणनीति अंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि को सहारा दे रही है.

निर्यात के कारक और आयात के रुझान

निर्यात में वृद्धि के तीन मुख्य कारण इलेक्ट्रिक उपकरण, खनिज ईंधन और परमाणु रिएक्टर रहे. विशेष रूप से, बिजली के उपकरणों के निर्यात में सालाना आधार पर 33% की वृद्धि हुई, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणियों में से एक रही.

दूसरी ओर, बेहतर मानसून के कारण कृषि मांग में आई तेजी की वजह से उर्वरक के आयात में 239% का भारी उछाल आया. इस बीच, खनिज ईंधन के आयात में 0.9% की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि ऑप्टिकल और चिकित्सा उपकरणों का आयात 8.7% तक कम हो गया.

हालांकि भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों (export destinations) में व्यापार का स्तर काफी हद तक स्थिर रहा, लेकिन उनमें से आठ देशों ने सकारात्मक विकास दर दर्ज की. इन देशों में हांगकांग की विकास दर अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सबसे अधिक रही.

भारत का आयात अभी भी काफी हद तक केवल चार मुख्य साझेदारों पर निर्भर है, जिनसे कुल माल का लगभग 60% आयात होता है. जबकि सिंगापुर सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट देखी जा रही है.

बदलता व्यापारिक पैटर्न

रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भविष्य के विकास के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार बहुत महत्वपूर्ण बना रहेगा. 2005 से 2024 के बीच साउथ-साउथ ट्रेड (विकासशील देशों के बीच आपसी व्यापार) में लगभग 400 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.

भारत के मामले में भी ऐसा ही रुझान दिखा है. विकासशील देशों को होने वाला भारत का निर्यात इसी 20 साल की अवधि में 56 अरब डॉलर से बढ़कर 244 अरब डॉलर हो गया है. हालांकि, इस व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% के साथ अपेक्षाकृत कम है, लेकिन व्यापार की बढ़ती मात्रा के कारण भारत तेजी से नए वैश्विक व्यापार मार्गों से जुड़ रहा है.

यह बदलाव वैश्विक व्यापार के निरंतर बदलते संतुलन को दर्शाता है, जहां विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के नए परिदृश्य को परिभाषित करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं.

इसी कारण, इस तिमाही की रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक्स (बिजली के उपकरण) पर मुख्य ध्यान दिया गया है, जो भारत को एक 'मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस' (उत्पादन का बड़ा केंद्र) बनाने के विकास के अवसरों में योगदान देगा.

भारत के कुल निर्यात में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भारत की जीडीपी में 3.4% की हिस्सेदारी रखते हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं.

हालांकि इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 2% के साथ अभी कम है, लेकिन मौजूदा रुझान बताते हैं कि भारत तेजी से उभरते हुए नए वैश्विक व्यापार गलियारों के साथ जुड़ रहा है.

यह बदलाव वैश्विक व्यापार के समीकरणों में आ रहे क्रमिक संतुलन को दर्शाता है, जहां विकासशील अर्थव्यवस्थाएं मांग और सप्लाई चेन को चलाने में अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स: एक रणनीतिक बदलाव

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास के लिए बड़ी संभावनाएं रखता है. यह भारत को मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक दिग्गजों के बीच खड़ा करने के साथ-साथ व्यापक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब भारत की जीडीपी में 3.4% का योगदान देता है और लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है. यह भारत के निर्यात बास्केट (export basket) का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है. इस बदलाव के परिणामस्वरूप इसका कुल वैश्विक मूल्य लगभग 4.62 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख घटक बनाता है.

भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 17% की चक्रवर्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई है. 2016 से 2024 के बीच, निर्यात में लगभग पांच गुना वृद्धि होगी और इसका कुल मूल्य 42.1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 4.4% की वैश्विक विकास दर के मुकाबले काफी अधिक है.

भारत से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरणों की है, जो कुल निर्यात का 50% से भी अधिक है. साल 2024 में यह अनुमान है कि भारत से मोबाइल और दूरसंचार उपकरणों का निर्यात 22.1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो इस क्षेत्र की कुल वैश्विक मांग का 3.5% हिस्सा होगा.

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हालांकि इस उद्योग में कई सकारात्मक विकास हुए हैं, लेकिन 'हाई-वैल्यू' (उच्च मूल्य वाले) क्षेत्र में अभी भी सुधार की काफी जरूरत है. उदाहरण के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), सेमीकंडक्टर और एलईडी (LED) के क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी क्रमशः केवल 0.02%, 1.1% और 1.1% ही है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत अभी भी चिप्स, डिस्प्ले पैनल और बैटरी जैसे तकनीकी रूप से उन्नत इनपुट के लिए आयात पर निर्भर है, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को दर्शाता है.

संरचनात्मक चुनौतियां और नीतिगत प्रयास

रिपोर्ट में शामिल उद्योग जगत की राय ने पुष्टि की है कि कुछ संरचनात्मक चुनौतियां अब भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रही हैं. भारत में असेंबली (पुरज़े जोड़ने) की लागत चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में 10-14% अधिक है. वहीं कंपोनेंट (कलपुर्जे) बनाने की लागत इन देशों से 14% से 18% तक ज्यादा है. इसके अलावा, भारत में असेंबली के लिए आवश्यक पूंजीगत लागत भी अन्य देशों की तुलना में 9% से 13% तक अधिक होने का अनुमान है.

लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई) की अक्षमता और उल्टा शुल्क ढांचा प्रतिस्पर्धा में बाधा बने हुए हैं. उदाहरण के लिए, मशीनों के आयात पर तो जीरो टैरिफ है, लेकिन लगभग सभी मध्यवर्ती इनपुट पर उच्च आयात शुल्क लगता है, जो घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन को रोकता है.

इन कमियों को दूर करने, घरेलू उत्पादन सुधारने और एक मजबूत कंपोनेंट इकोसिस्टम विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट में 'इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' (ECMS) के जरिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक इकोसिस्टम-आधारित रणनीति (जैसे सप्लायर क्लस्टर बनाना, साझा परीक्षण बुनियादी ढांचा और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण) अत्यंत महत्वपूर्ण है.

ई-कॉमर्स और भविष्य का विकास

रिपोर्ट में सामने आया एक और उभरता हुआ रुझान निर्यात में ई-कॉमर्स की बढ़ती भूमिका है. भारत अब ई-कॉमर्स के मामले में दुनिया के शीर्ष छह देशों में शामिल है और कुल इलेक्ट्रॉनिक रिटेल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा ऑनलाइन होता है.

वर्तमान में कुल निर्यात में ई-कॉमर्स निर्यात का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है. हालांकि, लॉजिस्टिक्स में सुधार, नियामक सुविधाओं और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की बढ़ती भागीदारी के कारण, 2030 तक भारत के कुल माल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 20-30% होने का अनुमान है.

वैश्विक संदर्भ और व्यापार समझौते

यह रिपोर्ट बदलते वैश्विक व्यापार परिवेश में भारत के प्रदर्शन का संदर्भ प्रदान करती है. कई वैश्विक घटनाक्रम जैसे; यूरोपीय संघ-मर्कोसुर, मुक्त व्यापार समझौता, चीन द्वारा अपनी निर्यात छूट नीति में संशोधन और यूएई व यूरोपीय संघ के साथ भारत के बढ़ते संबंध, व्यापार प्रवाह की भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यूएई के साथ 2032 तक 200 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने का इरादा है.

वहीं, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 99% से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान कर सकता है, जिससे इन उत्पादों को वैश्विक बाजार में बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी.

ऊर्जा जैसे कच्चे माल की कम कीमतों के कारण आयात लागत में राहत बनी हुई है. हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद कीमती धातुओं (सोना-चांदी) की मांग लगातार ऊंची बनी हुई है.

रिपोर्ट जारी करते समय, सुमन बेरी ने भारत के व्यापारिक भविष्य को आकार देने में इलेक्ट्रॉनिक्स के रणनीतिक महत्व पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा- "आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के मुख्य आधार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यापार संतुलन और तकनीकी संप्रभुता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."

उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि भारत ने असेंबली (पुरज़े जोड़ने) में बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है, लेकिन लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने घरेलू कलपुर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को कितना मजबूत करते हैं.

नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने भी निर्यात की रफ्तार बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में और गहराई से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया. यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत की व्यापारिक मजबूती अब सेवाओं के शानदार प्रदर्शन और हाई-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में उभरती क्षमताओं के साथ निर्यात-आधारित विकास से प्रेरित है.

भारत के विकास का अगला चरण असेंबली-आधारित उत्पादन से हटकर डिजाइन और इनोवेशन-आधारित उत्पादन की ओर संक्रमण की मांग करेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उन्नत कलपुर्जा निर्माण को केवल एक सेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक इंजन के रूप में स्थापित किया जाएगा.

