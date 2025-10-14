भारत में समुद्री मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं, अधिकांश का उपयोग ही नहीं हुआ
भारत अपनी समुद्री संपदा का उपयोग कर अग्रणी बन सकता है. इससे न केवल आर्थिक विकास देगा, बल्कि मछुआरों की स्थिति भी सुधरेगी.
October 14, 2025
हैदराबादः नीति आयोग ने "भारत की नीली अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन का उपयोग" पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट को प्रो. रमेश चंद (सदस्य, कृषि) और बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (सीईओ, नीति आयोग) ने लॉन्च किया. इसमें गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए "ब्लू स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क" प्रस्तुत किया गया है, जो बेहतर नीतियों, छोटे मछुआरों की भागीदारी, आधुनिकीकरण और वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने की रणनीति देता है.
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% हिस्सा देता है. यह क्षेत्र करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और 2023-24 में मछली निर्यात से 60,523 करोड़ रुपये की कमाई हुई. भारत के पास 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और 11,098 किमी लंबी तटरेखा है, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं प्रदान करती है. अनुमान है कि EEZ में 71.6 लाख टन मछली उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अधिकांश का अभी उपयोग नहीं हुआ है.
रिपोर्ट का उद्देश्य है:
- भारत के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, तकनीकों और विकास के रुझानों का आकलन करना. मौजूदा कमियों और अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डालना.
- भारत के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों के विकास और वृद्धि में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, तकनीकी और स्थिरता संबंधी चुनौतियों की पहचान करना.
- ईईजेड और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों का दोहन करके विकास के अवसरों का निर्धारण करना.
- संसाधन उपयोगकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना, समानता सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय मत्स्य पालन संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करना.
- लाइसेंसिंग, प्रोत्साहन, सब्सिडी और नियामक ढांचे जैसे मुद्दों का समाधान करते हुए, टिकाऊ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यवहार्य नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करना.
- गहरे समुद्र में मछली भंडार और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी, नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना.
- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और भारतीय संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले स्थिरता उपायों की जांच करना, जिसमें विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर विचार किया जा सके.
- भारत की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक रोडमैप विकसित करना, जिसमें बेड़े का आधुनिकीकरण, कौशल विकास और कटाई के बाद की सुविधाएं शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः
- भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं जैसे नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ), पीएमएमएसवाई और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश किया है.
- पीएमएमएसवाई वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की एक पंचवर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत की मत्स्य पालन क्षमता के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है. इस क्षेत्र में अब तक के सर्वाधिक 20,050 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ, इस योजना को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 2,248.77 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्षों की तुलना में 38.45% की वृद्धि दर्शाता है.
आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्वः
- आर्थिक दृष्टिकोण से, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन, टूना, स्वोर्डफ़िश और गहरे समुद्र में झींगा जैसी कई लक्षित प्रजातियों की उच्च बाज़ार मांग और मूल्य के कारण आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं. गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का कुल आर्थिक मूल्य प्रति वर्ष 267 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जिसमें गहरे समुद्र से मछलियों का आगमन लगभग 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है.
- भारत का समुद्री मछली उत्पादन पिछले दशक (2001-2010) में लगभग 2.7 मिलियन टन प्रति वर्ष रहा है, जो 2012 में बढ़कर 3.9 मिलियन टन हो गया और 2020 तक स्थिर रहा. इसका बड़ा हिस्सा फिनफ़िश का है, और भारतीय समुद्री मत्स्य पालन का बड़ा हिस्सा 200 मीटर गहराई वाले क्षेत्रों में संचालन से आता है.
- पिछले चार दशकों में, भारत सरकार ने अपतटीय और उच्च-समुद्री मत्स्य पालन के विकास के लिए कई पहल की हैं. हालांकि, ये प्रयास मुख्य रूप से पूंजी-प्रधान मछली पकड़ने वाले बेड़े और आउटसोर्स की गई विशेषज्ञता पर निर्भर थे. इन्हें मछुआरा समुदायों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके.
- भारत के गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है, जिसकी अनुमानित संसाधन क्षमता 2018 में लगभग 7.16 मिलियन टन (एमटी) है, जिसमें पारंपरिक (74%) और गैर-पारंपरिक संसाधन (26%) दोनों शामिल हैं.
- 2010 (4.41 मीट्रिक टन) और 2018 (5.31 मीट्रिक टन) के बीच पारंपरिक संसाधनों वाले भारतीय ईईजेड की संसाधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
दक्षिण-पश्चिम गहरे समुद्र में झींगा मत्स्य पालन:
- मुख्य रूप से केरल के तट पर, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर संचालित होता है.
- 1999 में छोटे और मध्यम आकार के ट्रॉलरों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य पालन शुरू करने के साथ इसकी शुरुआत हुई.
- मत्स्य पालन ने विकास, पतन और पुनर्प्राप्ति के दौर देखे हैं.
- मुख्य मत्स्य पालन क्षेत्र कोल्लम क्षेत्र के पास है, जहां लगभग 81% गहरे समुद्र में झींगा ट्रॉलर संचालित होते हैं.
- ट्रॉलर 15 से 40 मीटर लंबे होते हैं और आधुनिक मछली पकड़ने के उपकरणों से सुसज्जित होते हैं.
- प्रमुख प्रजातियों में एम. अंडमानेंसिस, ए. अल्कोकी, पी. क्वासिग्रैंडिस, एच. चानी और एच. वुडमासोनी शामिल हैं.
- आर्थिक और मांग कारकों के कारण मौसमी मछुआरों द्वारा लक्षित प्रजातियों और संचालन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विविधता लाई गई है.
दक्षिण-पश्चिम गहरे समुद्र में शार्क मत्स्य पालन:
- शार्क लिवर ऑयल (स्क्वैलीन) की अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण, 2000 के बाद से भारत के पश्चिमी तट पर तेज़ी से उभरा.
- हुक और लाइन, लॉन्गलाइन और बॉटम सेट गिलनेट मछली पकड़ने के तरीकों का उपयोग करके गल्पर शार्क (सेंट्रोफोरिडे) को लक्षित करता है.
- प्रमुख लैंडिंग केंद्रों में कोचीन, कोल्लम (केरल) और तमिलनाडु के विभिन्न बंदरगाह शामिल हैं.
- 2008 में 305 टन की उच्चतम लैंडिंग दर्ज की गई थी, लेकिन मांग में उतार-चढ़ाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में लैंडिंग में काफी कमी आई है.
- अन्य क्षेत्रों में देखी गई संभावित कमी या पतन के कारण स्टॉक स्थिरता और नियमित निगरानी की आवश्यकता के बारे में चिंताएं.
अंडमान का गहरे पानी का शार्क मत्स्य पालन:
- यह भारत में सबसे पुराने लक्षित गहरे पानी के शार्क मत्स्य पालन में से एक है, और 1980 के दशक से इसका रिकॉर्ड है.
- लिवर ऑयल निष्कर्षण और मांस उपयोग के लिए सेंट्रोफोरस प्रजाति और स्क्वैलस प्रजाति को लक्षित करता है.
- 1988 और 1991 के बीच अनुमानित अवतरण 2.8 से 4.6 टन तक भिन्न था.
महासागरीय मत्स्य पालन:
भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में महासागरीय मत्स्य पालन की क्षमता है. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की कुल पारंपरिक संसाधन क्षमता 2,30,832 टन अनुमानित है. सबसे अधिक क्षमता स्किपजैक टूना (99,500 टन) की अनुमानित है. इसके बाद येलो फिन टूना (83,500 टन) और पेलाजिक शार्क (25,000 टन) का स्थान आता है.
