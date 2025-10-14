ETV Bharat / bharat

भारत में समुद्री मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं, अधिकांश का उपयोग ही नहीं हुआ

हैदराबादः नीति आयोग ने "भारत की नीली अर्थव्यवस्था: गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन का उपयोग" पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट को प्रो. रमेश चंद (सदस्य, कृषि) और बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (सीईओ, नीति आयोग) ने लॉन्च किया. इसमें गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए "ब्लू स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क" प्रस्तुत किया गया है, जो बेहतर नीतियों, छोटे मछुआरों की भागीदारी, आधुनिकीकरण और वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने की रणनीति देता है.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% हिस्सा देता है. यह क्षेत्र करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और 2023-24 में मछली निर्यात से 60,523 करोड़ रुपये की कमाई हुई. भारत के पास 20 लाख वर्ग किमी से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और 11,098 किमी लंबी तटरेखा है, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अपार संभावनाएं प्रदान करती है. अनुमान है कि EEZ में 71.6 लाख टन मछली उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से अधिकांश का अभी उपयोग नहीं हुआ है.

नीति आयोग की रिपोर्ट. (/niti.gov.in)

रिपोर्ट का उद्देश्य है:

भारत के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, तकनीकों और विकास के रुझानों का आकलन करना. मौजूदा कमियों और अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डालना.

भारत के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों के विकास और वृद्धि में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, तकनीकी और स्थिरता संबंधी चुनौतियों की पहचान करना.

ईईजेड और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों का दोहन करके विकास के अवसरों का निर्धारण करना.

संसाधन उपयोगकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना, समानता सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय मत्स्य पालन संगठनों के साथ सहयोग को मजबूत करना.

लाइसेंसिंग, प्रोत्साहन, सब्सिडी और नियामक ढांचे जैसे मुद्दों का समाधान करते हुए, टिकाऊ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर व्यवहार्य नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करना.

गहरे समुद्र में मछली भंडार और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी, ​​नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और भारतीय संदर्भ में अपनाए जा सकने वाले स्थिरता उपायों की जांच करना, जिसमें विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों पर विचार किया जा सके.

भारत की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एक रोडमैप विकसित करना, जिसमें बेड़े का आधुनिकीकरण, कौशल विकास और कटाई के बाद की सुविधाएं शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः