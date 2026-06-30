ETV Bharat / bharat

बदल जाएगा भारत का टूरिज्म सेक्टर! नीति आयोग ने की 'वीजा-ऑन-अराइवल' की सिफारिश

सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग ने रेगुलेटरी रुकावटों को टूरिज्म की मुख्य रुकावट बताया है. सुधारों के कई प्रस्ताव भी दिये हैं.

NITI Aayog Tourism Reform Report
नीति आयोग की रिपोर्ट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 6:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) ने बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है. इसमें चुनिंदा देशों के यात्रियों के लिए 'वीजा-ऑन-अराइवल' (Visa-on-Arrival) की शुरुआत करना, होटलों को मिलने वाली मंजूरियों को आसान बनाना, लाइसेंस नियमों को सरल करना और नियमों की बाधाओं को कम करना शामिल है.

ये सिफारिशें नीति आयोग की रिपोर्ट "अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर" का हिस्सा हैं, जिसे पर्यटन मंत्रालय और उद्योग से जुड़े लोगों की सलाह से तैयार किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र का विकास मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि जटिल और बोझिल नियमों के कारण रुका हुआ है. जिनकी वजह से निवेश में देरी होती है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा करना कम सुविधाजनक हो जाता है.

रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्तावों में से एक चुनिंदा देशों के यात्रियों के लिए 90 दिनों का 'मल्टीपल-एंट्री वीजा-ऑन-अराइवल' है. इसके तहत विदेशी पर्यटक बिना पहले से आवेदन किए, तय किए गए हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सीधे वीजा प्राप्त कर सकेंगे. रिपोर्ट में भारत की वीजा प्रणाली को और आसान बनाने की भी सिफारिश की गई है. जिसके तहत कई सारी ई-विजा श्रेणियों को मिलाकर पर्यटन, व्यवसाय, चिकित्सा यात्रा, छात्रों और तीमारदारों के लिए व्यापक श्रेणियां बनाई जाएंगी.

पर्यटकों को बार-बार भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, रिपोर्ट में वीजा अवधि के दौरान कई बार आने-जाने की अनुमति देने, अक्सर यात्रा करने वालों के लिए तेजी से वीजा प्रोसेसिंग शुरू करने, वीजा प्रणालियों को पर्यटन सेवाओं से जोड़ने और एक 'टूरिस्ट रिफंड स्कीम' (TRS) शुरू करने का सुझाव दिया गया है. इस स्कीम के जरिए विदेशी पर्यटक भारत में की गई खरीदारी पर जीएसटी रिफंड का दावा कर सकेंगे.

निवेश के मोर्चे पर, नीति आयोग ने कई ऐसी मंजूरियों को खत्म करने की सिफारिश की है जो पर्यटन परियोजनाओं की गति को धीमा करती हैं. इनमें होटलों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली प्रोजेक्ट-स्टेज मंजूरियों को खत्म करना, कई रेस्तरां वाले होटलों के लिए एक ही 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' और एक ही 'शराब लाइसेंस' लागू करना, 'ईटिंग हाउस लाइसेंस' की अनिवार्यता को हटाना और डिजिटल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के जरिए शराब लाइसेंस और एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकरण की वैधता को बढ़ाना शामिल है.

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में होटल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लेकर शुरू होने तक आमतौर पर 36 से 48 महीने का समय लगता है, जबकि कई आसियान (ASEAN) देशों में इसमें केवल 12 से 18 महीने लगते हैं. इस वजह से लागत बढ़ती है और क्षमता निर्माण में देरी होती है.

इस समस्या से निपटने के लिए, रिपोर्ट में होटलों के निर्माण नियमों को उदार बनाने की सिफारिश की गई है. जैसे कि फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाना, ग्राउंड कवरेज और पार्किंग की शर्तों को आसान बनाना, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई के नियमों में ढील देना और तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊंची इमारतों की सीमा को बढ़ाना.

नीति आयोग ने इस क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाने के लिए होमस्टे (homestays), टूर ऑपरेटरों और अंतर-राज्यीय पर्यटक परिवहन के नियमों को भी सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है.

रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 2024 में 2.9 अरब घरेलू पर्यटकों के सफर करने के बावजूद, भारत केवल 99.5 लाख विदेशी पर्यटकों को ही आकर्षित कर सका, जो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का 1.5% से भी कम है. एनआरआई सहित कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 2024 में 2.06 करोड़ रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से होने वाली कमाई लगभग 35 अरब डॉलर थी- जो तुर्की, थाईलैंड और सऊदी अरब जैसी पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है.

वित्त वर्ष 2024 में पर्यटन ने भारत की जीडीपी में 15.73 लाख करोड़ रुपये या 5.22% का योगदान दिया और अनुमानित 8.46 करोड़ नौकरियों को सहारा दिया. हालांकि, ब्रांडेड होटलों के पास केवल 2 लाख कमरे हैं, जो भारत की अनुमानित आवास क्षमता का 8% से भी कम है, जो इस क्षेत्र में बड़े निजी निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास विश्व स्तरीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत संपत्तियां मौजूद हैं, लेकिन नियामक अक्षमताओं के कारण वह वैश्विक पर्यटन प्रतिस्पर्धा में लगातार पीछे बना हुआ है. इसमें कहा गया है कि देश के दीर्घकालिक लक्ष्य यानी साल 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और 3 ट्रिलियन डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाना, प्रवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाना और पर्यटन निवेश को अधिक आकर्षक बनाना बेहद महत्वपूर्ण होगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

नीति आयोग पर्यटन सुधार रिपोर्ट
भारत पर्यटन जीडीपी
VISA ON ARRIVAL INDIA
TOURIST REFUND SCHEME INDIA
NITI AAYOG TOURISM REFORM REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.