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बदल जाएगा भारत का टूरिज्म सेक्टर! नीति आयोग ने की 'वीजा-ऑन-अराइवल' की सिफारिश

नई दिल्लीः भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) ने बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है. इसमें चुनिंदा देशों के यात्रियों के लिए 'वीजा-ऑन-अराइवल' (Visa-on-Arrival) की शुरुआत करना, होटलों को मिलने वाली मंजूरियों को आसान बनाना, लाइसेंस नियमों को सरल करना और नियमों की बाधाओं को कम करना शामिल है.

ये सिफारिशें नीति आयोग की रिपोर्ट "अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर" का हिस्सा हैं, जिसे पर्यटन मंत्रालय और उद्योग से जुड़े लोगों की सलाह से तैयार किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र का विकास मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि जटिल और बोझिल नियमों के कारण रुका हुआ है. जिनकी वजह से निवेश में देरी होती है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा करना कम सुविधाजनक हो जाता है.

रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्तावों में से एक चुनिंदा देशों के यात्रियों के लिए 90 दिनों का 'मल्टीपल-एंट्री वीजा-ऑन-अराइवल' है. इसके तहत विदेशी पर्यटक बिना पहले से आवेदन किए, तय किए गए हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सीधे वीजा प्राप्त कर सकेंगे. रिपोर्ट में भारत की वीजा प्रणाली को और आसान बनाने की भी सिफारिश की गई है. जिसके तहत कई सारी ई-विजा श्रेणियों को मिलाकर पर्यटन, व्यवसाय, चिकित्सा यात्रा, छात्रों और तीमारदारों के लिए व्यापक श्रेणियां बनाई जाएंगी.

पर्यटकों को बार-बार भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, रिपोर्ट में वीजा अवधि के दौरान कई बार आने-जाने की अनुमति देने, अक्सर यात्रा करने वालों के लिए तेजी से वीजा प्रोसेसिंग शुरू करने, वीजा प्रणालियों को पर्यटन सेवाओं से जोड़ने और एक 'टूरिस्ट रिफंड स्कीम' (TRS) शुरू करने का सुझाव दिया गया है. इस स्कीम के जरिए विदेशी पर्यटक भारत में की गई खरीदारी पर जीएसटी रिफंड का दावा कर सकेंगे.

निवेश के मोर्चे पर, नीति आयोग ने कई ऐसी मंजूरियों को खत्म करने की सिफारिश की है जो पर्यटन परियोजनाओं की गति को धीमा करती हैं. इनमें होटलों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली प्रोजेक्ट-स्टेज मंजूरियों को खत्म करना, कई रेस्तरां वाले होटलों के लिए एक ही 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' और एक ही 'शराब लाइसेंस' लागू करना, 'ईटिंग हाउस लाइसेंस' की अनिवार्यता को हटाना और डिजिटल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के जरिए शराब लाइसेंस और एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकरण की वैधता को बढ़ाना शामिल है.

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में होटल परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लेकर शुरू होने तक आमतौर पर 36 से 48 महीने का समय लगता है, जबकि कई आसियान (ASEAN) देशों में इसमें केवल 12 से 18 महीने लगते हैं. इस वजह से लागत बढ़ती है और क्षमता निर्माण में देरी होती है.