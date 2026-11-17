PLI स्कीम में 2.40 लाख करोड़ का निवेश; मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड बढ़त, 8 लाख को ही मिल पाई नौकरी
PLI Scheme India 2026 : नीति आयोग की रिपोर्ट, अभी 28% ही हासिल हो पाया रोजगार का लक्ष्य, छोटी कंपनियों की सीधा फायदा नहीं.
Published : November 17, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब हैं. भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है. इस मामले में देश को और आगे ले जाने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना चलाई जा रही है. हाल ही में नीति आयोग ने इस स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों पर स्टडी की. इसमें पता चला कि 70% काम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
पीएलआई स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी. उस दौरान से लेकर मार्च 2026 तक देसी और विदेशी निजी कंपनियां इस योजना में 2.40 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी हैं. इससे 22.66 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन, रेडी-टू-ईट फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एसी-एलईडी आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ. इससे 8.49 लाख लोगों को रोजगार भी मिला. वहीं मोबाइल बनाने में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है.
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के मुताबिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से देश में सामान बनाने के काम को बढ़ावा मिल रहा है. नई नौकरियां पैदा हो रहीं हैं. विदेश में सामान भेजने के मामले में भी तेजी आई है. यह स्कीम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में सहायक बन रही है. केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए सभी 14 सेक्टरों पर पीएलआई योजना के असर की अलग-अलग जांच की गई. इसमें कंपनियों के निवेश, सामान के बढ़े हुए उत्पादन, विदेशी बिक्री और नई नौकरियों के मौके का आकलन किया गया. इसमें कई जानकारियां निकल कर सामने आईं.
पीएलआई स्कीम में शामिल हैं ये 14 सेक्टर : नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलआई स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों में लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी, आईटी हार्डवेयर 2.0, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बल्क ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, व्हाइट गुड्स, मेडिकल डिवाइस और ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट्स सेक्टर शामिल हैं.
14 सेक्टरों में होता है इन सामानों का निर्माण : नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलआई स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, इलेक्ट्रिक समेत आदि कई तरह गाड़ियां और उनके पुर्जे, सोलर पैनल व उपकरण, ईवी और ऊर्जा भंडारण वाली आधुनिक बैटरी, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और पीसी, दवाइयां और टीके, 4G-5G नेटवर्क उपकरण, राउटर, रेडी-टू-ईट और मोटे अनाज के उत्पाद, सिंथेटिक कपड़े और टेक्निकल टेक्सटाइल, उच्च गुणवत्ता वाला खास स्टील, AC और LED लाइट्स, एमआरआई मशीन और सर्जिकल उपकरण आदि का निर्माण होता है.
14 सेक्टरों के लिए 1.91 लाख करोड़ का अधिकतम बजट तय : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से सभी 14 सेक्टरों के लिए 1.91 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. ये बजट पीएलआई स्कीम की पूरी अवधि तक यानी जब तक ये योजना चलेगी तब तक के लिए है. लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग (LSEM) सेक्टर यानी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने के लिए सबसे ज्यादा 34,193 करोड़ रुपये का बजट निर्धारत किया गया है.
इलेक्ट्रिक वाहन और पुर्जे बनाने के लिए 25 हजार करोड़ का बजट : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पुर्जे बनाने के लिए पूरी पीएलआई स्कीम के चलने तक 25,938 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इसी तरह स्पेशलिटी स्टील यानी विशेष गुणवत्ता वाली स्टील के लिए 6,322 करोड़, व्हाइट गुड्स यानी AC और LED लाइट्स सेक्टर के लिए 6,238 करोड़, मेडिकल डिवाइस के लिए 3,420 करोड़, जबकि स्वदेशी ड्रोन और उनके पुर्जे बनाने के लिए 120 करोड़ का बजट तय किया गया है.
14 सेक्टरों में 22.66 लाख करोड़ का उत्पादन : नीति आयोग की ओर से जारी पीएलआई योजनाओं का प्रभाव आकलन नाम से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों के 70% काम लक्ष्य के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं. इन क्षेत्रों में कुल 2.40 लाख करोड़ का निवेश अब तक आ चुका है. इन सेक्टरों ने 22.66 लाख करोड़ रुपये के सामानों का निर्माण किया. इन सेक्टरों में 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिलीं. हालांकि पीएलआई स्कीम का सीधा फायदा छोटे उद्योगों को नहीं मिल रहा है. छोटी कंपनियों को इसका फायदा बड़ी कंपनियों के सप्लायर बनकर, नई तकनीक सीखकर और बड़े बाजारों से जुड़कर ही मिल रहा है.
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 30 गुना उछाल : नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 14 सेक्टरों पर हुई स्टडी में पता चला कि मोबाइल फोन के निर्माण में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली. भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में करीब 18,000 करोड़ रुपये का था. साल 2024-25 तक यह बढ़कर 5.45 लाख करोड़ हो गया. यानी करीब 30 गुना की वृद्धि दर्ज की गई. घरेलू बाजार में भी स्थिति बेहद मजबूत हुई है. साल 2014-15 में देश में बिकने वाले कुल मोबाइल फोन में से सिर्फ 26% ही अपने यहां बनते थे. अब यह आंकड़ा बढ़कर 99.2% पर पहुंच गया है.
विदेश से मोबाइल मंगाने में 77% की गिरावट : नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अपने देश में न केवल रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है, बल्कि विदेश से मोबाइल फोन मंगाने में भी 77% की गिरावट आई है. वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच मोबाइल फोन का निर्यात करीब 9 गुना बढ़ गया. वित्त वर्ष 2020-21 में मोबाइल फोन का निर्यात 22,868 करोड़ था. यह 2024-25 में बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ पहुंच गया. भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और वैश्विक बाजार में उसकी भागीदारी में इजाफा हुआ है.
अभी दूसरे देशों से ही मंगाए जा रहे पुर्जे : रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फोन बनने की रफ्तार बढ़ने के बावजूद अभी इसके अंदरूनी पुर्जे दूसरे देशों से मंगाने पड़ रहे हैं. मौजूदा समय बाहर से मंगाए गए पुर्जों को जोड़कर मोबाइल फोन तैयार होते हैं. डिस्प्ले, बैटरी और सर्किट बोर्ड (PCBA) जैसे कई जरूरी पुर्जों के लिए अभी अपना देश विदेश पर निर्भर है. इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2026 में 62,500 करोड़ रुपये के बजट वाली नई मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी है.
दवा उद्योग पर फिर से बढ़ा भरोसा : 6,940 करोड़ रुपये के बजट वाली दवाइयां बनाने वाली बल्क ड्रग्स सेक्टर में दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की चार अलग-अलग श्रेणियां होती हैं. इसके चारों हिस्सों में एक जैसा असर नहीं दिखा. चौथे हिस्से ने सबसे मजबूत और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. पहले सेगमेंट में उत्पादन देरी से शुरू हुआ. बाद में तेजी से बढ़ा. दूसरे हिस्से ने धीमी लेकिन लगातार बढ़त दिखाई. इसके उलट, तीसरा सेगमेंट कमजोर रहा. हालांकि साल 2024–25 में हुए भारी निवेश से पता चलता है कि दवा उद्योग पर भरोसा फिर से बढ़ा है.
30 लाख से ज्यादा नौकरी देने का है लक्ष्य : सरकार ने सभी 14 सेक्टरों की PLI योजनाओं के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की है. ये 3 से 6 साल तक की हैं. इसके बाद इन सेक्टरों को वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाएगी. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक सभी 14 योजनाओं का कुल मिलाकर 58% समय पूरा हो चुका है. अभी 42% समय बाकी है. इन 14 योजनाओं में 30 लाख 18 हजार 750 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन मार्च 2026 तक अभी 8 लाख 49 हजार 69 लोगों को ही रोजगार मिल पाया है. यानी रोजगार के मामले में अभी 28% लक्ष्य ही पूरा हो पाया है.
14 सेक्टरों में कहां मिलीं सबसे ज्यादा नौकरियां : नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 14 सेक्टरों में सबसे ज्यादा 3,29,200 नौकरियां फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर में मिलीं. यह आंकड़ा मार्च 2026 तक का है. इसी अवधि तक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुल 1,69,249 लोगों को नौकरियां मिलीं. इसी तरह बल्क ड्रग्स सेक्टर में 5,226, आईटी हार्डवेयर 2.0 सेक्टर में 4,859, ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स सेक्टर में 2,650, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी सेक्टर में 1,245 लोगों को नौकरी मिली.
ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में जबरदस्त निवेश : ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर ने निवेशकों का जबरदस्त ध्यान खींचा है. मार्च 2026 तक इस सेक्टर में 44,326 करोड़ का निवेश हो चुका है. देश में ही कलपुर्जे बनाने को बढ़ावा मिलने से सभी श्रेणियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) का उत्पादन तेजी से बढ़ा है. इससे पूरे ऑटो सेक्टर और सप्लाई चेन को मजबूती मिली है. निवेश-उत्पादन के मामले में शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस सेक्टर में रोजगार अभी भी तय लक्ष्य से कम है.
अन्य सेक्टरों का कैसा रहा हाल? : रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक फूड प्रोडक्ट्स सेक्टर में 9,207 करोड़ से अधिक का निवेश आया. 3.29 लाख नौकरियां पैदा हुईं. व्हाइट गुड्स - एसी और एलईडी सेक्टर में 6,409 करोड़ का निवेश आया. 43,150 करोड़ का उत्पादन हुआ. सोलर पीवी मॉड्यूल सेक्टर में सौर ऊर्जा क्षमता में काफी बढ़ोतरी देखी गई. टेलीकॉम और नेटवर्किंग सेक्टर ने बिक्री और निर्यात में जोरदार वापसी की है. मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर में 1,151 करोड़ का निवेश आया. 5,268 लोगों को नौकरी मिली. स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में 23,896 करोड़ का निवेश आया. 14,138 लोगों को रोजगार मिला.
ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स सेक्टर ने भी पकड़ी रफ्तार : रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स सेक्टर में के टर्नओवर और निवेश में लगातार वृद्धि देखी गई. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सेक्टर में 8,117 करोड़ का निवेश आया. 33,427 नौकरियां पैदा हुईं. आईटी हार्डवेयर 2.0 सेक्टर में कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से उत्पादन में सुधार हुआ है. एसीसी यानी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी सेक्टर में बैटरी बनाने की क्षमता तकनीकी जटिलता और विदेशी मशीनरी पर निर्भरता के कारण अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है.
क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम? : PLI स्कीम भारत सरकार की एक बड़ी पॉलिसी है. इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है. यह स्कीम बड़े पैमाने पर उत्पादन, नई तकनीक, निवेश और बाजार में प्रतिस्पर्धा से जुड़ी मुख्य रुकावटों को दूर करने का काम करती है. यह योजना कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दुनियाभर की सप्लाई चेन का एक मज़बूत हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करती है.
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