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PLI स्कीम में 2.40 लाख करोड़ का निवेश; मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड बढ़त, 8 लाख को ही मिल पाई नौकरी

PLI स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों का आकलन. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब हैं. भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है. इस मामले में देश को और आगे ले जाने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना चलाई जा रही है. हाल ही में नीति आयोग ने इस स्कीम से जुड़े 14 सेक्टरों पर स्टडी की. इसमें पता चला कि 70% काम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

पीएलआई स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी. उस दौरान से लेकर मार्च 2026 तक देसी और विदेशी निजी कंपनियां इस योजना में 2.40 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी हैं. इससे 22.66 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन, रेडी-टू-ईट फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एसी-एलईडी आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ. इससे 8.49 लाख लोगों को रोजगार भी मिला. वहीं मोबाइल बनाने में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है.