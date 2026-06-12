नीति आयोग के साथ नॉर्थ-ईस्ट के मुख्यमंत्रियों का महा-मंथन: हिमंत सरमा और पेमा खांडू ने उठाई क्षेत्रीय विकास की मांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर नीति आयोग ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विशेष बैठक की है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 12, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्लीः नीति आयोग ने शुक्रवार को इस बात को फिर से दोहराया कि वह उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास को गति देने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद, नीति आयोग ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. नीति आयोग की सदस्य जोराम अनिया ने कहा, "उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास को सुगम बनाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा."
बैठक में हिस्सा लेते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि क्षेत्रीय असमानताओं से बचने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास संतुलित होना चाहिए. सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि असम सामाजिक विकास के संकेतकों में महत्वपूर्ण प्रगति करने के साथ-साथ देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में उभरा है. उन्होंने इस प्रगति को बनाए रखने और इसे और तेज करने के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया.
इस बैठक में उत्तर-पूर्व के सभी आठ राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विकास की प्राथमिकताओं, नए प्रयोगों तथा चुनौतियों पर चर्चा की. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बात पर रेखांकित किया कि उत्तर-पूर्व (नॉर्थ ईस्ट) एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और देश के विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभर रहा है.
राज्य की अपार संभावनाओं, विशेष रूप से जलविद्युत के क्षेत्र में, पर जोर देते हुए खांडू ने अपने मानव संसाधनों के कौशल और क्षमता निर्माण को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने राज्य में लागू की जा रही शासन की नई पहलों को भी साझा किया, जैसे 'सरकार आपके द्वार', 'सेवा आपके द्वार' और 'कैबिनेट आपके द्वार', जिनका उद्देश्य कुशल सेवा वितरण और जनता की शिकायतों का तेजी से निवारण सुनिश्चित करना है.
इस संवाद के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने जोर देकर कहा कि आर्थिक विकास का असर वास्तविक मानव विकास के रूप में दिखना चाहिए. उन्होंने मेघालय के दृष्टिकोण को 'ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 2032' (बदलाव की यात्रा 2032) के रूप में साझा किया, जिसका उद्देश्य एक 'विकसित मेघालय' के लक्ष्य को प्राप्त करना है.
संगमा ने महत्वपूर्ण संपत्तियां बनाने और विकास को गति देने में 'बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं' की बड़ी भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस क्षेत्र की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए व्यापार, निर्यात और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच अधिक सहयोग की वकालत की.
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने राज्य के विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग के माध्यम से मिलने वाली सहायता को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने नए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, तेल और गैस की खोज तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की संभावनाओं को रेखांकित किया.
रियो ने बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचे (ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) और नागालैंड कॉफी जैसे उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया. सहयोगी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने 'विकसित भारत' के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया.
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने राज्य में पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों से जुड़े जारी प्रयासों को रेखांकित किया. उन्होंने पुनर्निर्माण और आवास पहलों को समय पर लागू करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया, साथ ही प्रभावित समुदायों की मदद करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया.
चर्चा में भाग लेते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के विकास को गति देने में पर्यटन, कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने पूरे क्षेत्र में पहुंच और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक हवाई कनेक्टिविटी और बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया.
तमांग ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने के लिए 'नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम' (NEIDS) को जारी रखने की मांग की. उन्होंने नीतिगत ढांचों के महत्व पर जोर दिया जो सतत विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनूठी जनसांख्यिकीय और पारिस्थितिक वास्तविकताओं को दर्शाते हों.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने राज्य की भौगोलिक सीमाओं, लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और कौशल की कमी को रेखांकित किया, तथा आर्थिक विकास और निवेश को तेज करने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि एकीकृत चेक पोस्ट, रेल सेवाओं और हवाई कनेक्टिविटी सहित व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है.
डॉ. साहा ने बांस, रबर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों की संभावनाओं पर भी जोर दिया और कौशल विकास, नवाचार (इनोवेशन), वैल्यू एडिशन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक सहयोग की मांग की. उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, और यह भी बताया कि त्रिपुरा अपना 'विकसित त्रिपुरा' विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले पहले कुछ राज्यों में शामिल है.
नीति आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, "इस चर्चा का मुख्य ध्यान कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, आजीविका और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफल पहलों, नीतिगत नवाचारों और प्रभावशाली विकास योजनाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करने पर था."
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