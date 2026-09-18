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21 साल जेल, फिर नई जिंदगी की आस, विवादों भरा रहा सुरेंद्र कोली का सफर

सुरेंद्र कोली की पारिवारिक हिस्ट्री: सुरेंद्र कोली चार भाइयों में दूसरे नंबर का था. उसके पिता शाकरू राम और मां कुंती देवी थीं. उसके बड़े भाई चंदन राम कोली और छोटे भाई हरीश कोली दिल्ली में रहते हैं. सबसे छोटे भाई आनंद राम कोली अपने परिवार के साथ मासी में रहते हैं. सुरेंद्र भी रोजगार के लिए गांव से दिल्ली गया था. उसकी शादी शांति देवी से हुई थी. निठारी कांड में नाम आने और जेल जाने के समय उसकी एक बेटी थी, जबकि उसका बेटा उस समय पत्नी के गर्भ में था.

अल्मोड़ा के मंगरुखाल से है कनेक्शन: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे ब्लॉक के मंगरुखाल गांव निवासी सुरेंद्र कोली की जिंदगी करीब दो दशक तक जेल की चारदीवारी में गुजरी. निठारी कांड में नाम सामने आने के बाद वह लंबे समय तक जेल में रहा. नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद उसने हरिद्वार में रहकर सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश की. वह वहां छोटी सी चाय की दुकान चला रहा था. सामान्य जीवन शुरू करने के कुछ ही समय बाद उसकी मौत की खबर सामने आई.

रामनगर(उत्तराखंड): देश के चर्चित निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में आत्महत्या कर ली. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की. आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. सुरेंद्र कोली करीब 21 साल जेल में रहने के बाद नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट से निठारी कांड से जुड़े मामलों में दोषमुक्त हुआ था.

सुरेंद्र कोली के गांव का घर (ETV Bharat)

निठारी कांड के बाद बढ़ी मुश्किलें: परिवार के मुताबिक सुरेंद्र के जेल जाने के बाद परिवार को सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2006 में निठारी कांड में नाम सामने आने के बाद उसकी मां, पत्नी और बच्चों को सामाजिक दबाव झेलना पड़ा. बच्चों की पढ़ाई और दाखिले को लेकर भी परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा. वर्ष 2014 में सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसकी पत्नी बच्चों और अपनी मां के साथ दिल्ली चली गई थी. सुरेंद्र कोली के मामले में सल्ट के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने कानूनी लड़ाई में मदद की थी.

सुरेंद्र कोली के पास मिले दो आधार कार्ड (ETV Bharat)

2014 में फांसी की सजा और डेथ वारंट जारी होने के बाद उन्होंने अधिवक्ता रविंद्र सिंह गढ़िया समेत अन्य लोगों से संपर्क किया. अदालत के सामने यह सवाल रखा गया कि सुरेंद्र कई मामलों में आरोपी है, ऐसे में एक मामले में फांसी दिए जाने के बाद अन्य मामलों की न्यायिक प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। इसके बाद मामले में दोबारा सुनवाई के आदेश हुए. नारायण सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य

जेल में ही बेटे को पहली बार देखा: नारायण सिंह रावत के मुताबिक सुरेंद्र की मां और पत्नी की डासना जेल में उससे अंतिम मुलाकात हुई थी. तब सुरेंद्र कोली ने अपने बेटे का चेहरा देखने की इच्छा जताई थी. बाद में डासना जेल में मुलाकात के दौरान ही उसने पहली बार अपने बेटे को देखा.

सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में दुकान में जांच (ETV Bharat)

जून में आखिरी बार गांव आया था सुरेंद्र: दोषमुक्त होने के बाद सुरेंद्र कोली जून में आखिरी बार अपने पैतृक गांव मंगरुखाल आया था. गांव में परिवार की ओर से पूजा-पाठ का कार्यक्रम रखा गया था. जिसमें चारों भाई शामिल हुए थे. ग्रामीणों के अनुसार इस दौरान सुरेंद्र का व्यवहार सामान्य रहा. उसने लोगों से बातचीत भी की. उसके गांव का पुश्तैनी मकान अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. वह अपने छोटे भाई आनंद कोली के घर पर ठहरा था.

सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में दुकान (ETV Bharat)

अब सुरेंद्र कोली की मौत की खबर के बाद उसके भाई दिल्ली से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं. सल्ट के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे हैं. परिवार का कहना है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद ही अंतिम कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा.