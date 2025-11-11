ETV Bharat / bharat

निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी लंबित मामले में बरी किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली को उस एकमात्र मामले में बरी कर दिया जिसमें उसकी दोषसिद्धि अभी भी बरकरार है. साथ ही, अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.

यह आदेश चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पारित किया, जिन्होंने कोली की याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की.

कोली को नोएडा के निठारी गांव में 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा तथा 2014 में उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई.

जस्टिस विक्रम नाथ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा, “क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार की जाती है...” अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें निठारी हत्याकांड के एक मामले में उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका “स्वीकार किए जाने योग्य है.”

कोली को कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अविश्वसनीय साक्ष्य के कारण उसे 12 मामलों में बरी कर दिया था. जस्टिस नाथ ने कहा, “याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364, 376 और 201 के आरोपों से बरी किया जाता है.”