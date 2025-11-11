ETV Bharat / bharat

निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी लंबित मामले में बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली को बरी कर करने के साथ ही रिहा करने का आदेश दिया है.

By Sumit Saxena

Published : November 11, 2025 at 1:06 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली को उस एकमात्र मामले में बरी कर दिया जिसमें उसकी दोषसिद्धि अभी भी बरकरार है. साथ ही, अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.

यह आदेश चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने पारित किया, जिन्होंने कोली की याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की.

कोली को नोएडा के निठारी गांव में 15 वर्षीय लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा तथा 2014 में उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई.

जस्टिस विक्रम नाथ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा, “क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार की जाती है...” अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें निठारी हत्याकांड के एक मामले में उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका “स्वीकार किए जाने योग्य है.”

कोली को कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अविश्वसनीय साक्ष्य के कारण उसे 12 मामलों में बरी कर दिया था. जस्टिस नाथ ने कहा, “याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364, 376 और 201 के आरोपों से बरी किया जाता है.”

सभी सजाएं और जुर्माना रद्द किया जाता है. यदि किसी अन्य मामले या कार्यवाही में याचिकाकर्ता की आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाएगा. रजिस्ट्री तत्काल अनुपालन के लिए संबंधित जेल के अधीक्षक और ट्रायल कोर्ट को निर्णय की सूचना देगी.

फरवरी 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में कोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ शेष 12 मामलों में बरी किए जाने के बाद, उसने फिर से एक सुधारात्मक याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

इस वर्ष अक्टूबर में कोली की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषसिद्धि केवल एक बयान और रसोई के चाकू की बरामदगी के आधार पर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि शेष मामलों में बरी किए जाने के कारण विषम स्थिति पैदा हो गई है. निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था.

