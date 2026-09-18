ETV Bharat / bharat

नोएडा की D-5 कोठी, खौफनाक साए और हरिद्वार की चाय की दुकान: निठारी के सुरेंद्र कोली की अंतहीन दास्तान का 'खामोश' अंत

लंबी कानूनी लड़ाई और सबूतों के अभाव या तकनीकी बिंदुओं के आधार पर अदालतों का रुख बदलता गया. आखिरकार, अदालती प्रक्रिया के लंबे सफर के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यानी 2025 में सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के मामलों से बरी कर दिया था. इस फैसले ने एक बार फिर देश भर में बहस छेड़ दी थी. जहां एक तरफ कानून के जानकारों ने इसे साक्ष्यों के अभाव का कानूनी परिणाम बताया, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों और आम जनता के एक बड़े वर्ग को यह फैसला झकझोर देने वाला लगा. बरी होने के बाद जब सुरेंद्र कोली जेल से बाहर आया, तो वह समाज की नजरों से दूर एक गुमनाम जिंदगी जीने की फिराक में था.

निठारी कांड की कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की लंबी और जटिल प्रक्रिया की भी गवाह रही है. साल दर साल निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक फाइलें घूमती रहीं. एक तरफ जहां पीड़ित परिवारों के आंसू थे जो सूखने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वकीलों की दलीलें थीं.

उस दौर को याद करते हुए नोएडा के स्थानीय लोग आज भी सिहर उठते हैं. कोठी के आसपास रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग हरि बताते हैं,'' कैसे उस खौफनाक खुलासे के बाद महीनों तक निठारी गांव के ऊपर एक भारी उदासी और डर का साया मंडराता रहा था. लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया था, बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर दिया गया था और हर आने-जाने वाले पर शक की निगाह से देखा जाता था. सुरेंद्र कोली का नाम उस वक्त साक्षात शैतान का पर्याय बन चुका था.'' बता दें कि अदालतों ने शुरुआती दौर में उसे कई मामलों में मौत की सजा सुनाई थी, और देश का आम आदमी यही मानता था कि ऐसे दरिंदे को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है.

आज से लगभग दो दशक पहले नोएडा का निठारी गांव देश भर की मीडिया और जांच एजेंसियों के केंद्र में आ गया था. नोएडा सेक्टर-31 की वह कोठी नंबर डी-5, जो मोनिंदर सिंह पंधेर की थी और जहां सुरेंद्र कोली घरेलू नौकर के रूप में काम करता था, इंसानी दरिंदगी का अड्डा बन चुकी थी. गरीब और बेसहारा बच्चों के अचानक गायब होने का सिलसिला जब कोठी के पीछे बने नाले से बरामद नरकंकालों और हड्डियों के साथ खुला, तो हर कोई सन्न रह गया.

हालांकि, कानून की किताबों ने भले ही सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि निठारी के उन मासूमों की चीखें उसे कभी बरी नहीं कर पाया. दिसंबर 2006 से शुरू हुआ कानून, अदालतों, फांसी के फंदों और लंबी कानूनी लड़ाइयों का यह सफर अब एक नए और हैरान करने वाले मोड़ पर आ चुका है. सुरेंद्र कोली ने शुक्रवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में एक चाय की दुकान पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है. वहीं, इस खबर ने एक बार फिर से नोएडा के उस वीरान इलाके और निठारी के बाशिंदों के जहन में पुराने जख्म हरे कर दिए हैं.

नई दिल्ली: नोएडा के बदनाम 'कोठी नंबर डी-5' से शुरू हुई जुर्म और खौफ की वो अंतहीन दास्तान, आज हरिद्वार की एक गुमनाम चाय की दुकान पर आकर हमेशा के लिए शांत हो गई है. जब भी उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर-31 की उस बदनाम 'कोठी नंबर डी-5' का जिक्र होता है, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है. साल 2006 का वह ठंड भरा दिसंबर, जब नोएडा के नाले से बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए थे, आज भी वो देश की आपराधिक इतिहास की सबसे डरावनी और कंपा देने वाली घटनाओं में दर्ज है. वहीं, उस खौफनाक कहानी का सबसे डरावना चेहरा था सुरेंद्र कोली. पिछले साल ही कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था.

हरिद्वार की चाय की दुकान और अंत का वह खौफनाक शुक्रवार

जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद कोई नहीं जानता था कि सुरेंद्र कोली अपना जीवन कहां और कैसे बिता रहा है. पुलिस और शुरुआती छानबीन से पता चला कि वह पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार में रह रहा था. अपनी पहचान को छिपाकर, आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करने के लिए उसने वहां सिक्योरिटी गार्ड का काम किया और बीते कुछ दिनों में एक छोटी सी चाय की दुकान किराए पर ले रखी थी और उसी से अपना गुजारा कर रहा था. और आखिरकार, वही हुआ जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी. हरिद्वार में उसी चाय की दुकान के पास उसने अपनी जान दे दी. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जब मौके पर पहुंचीं, तो एक बार फिर इस नाम के साथ सनसनी फैल गई. जो शख्स कभी देश की सबसे बड़ी अदालतों के कटघरे में खड़ा होकर अपनी सजा और रिहाई की राह देख रहा था, उसने खुद अपनी जिंदगी का अंत एक गुमनाम कोने में कर लिया.

नोएडा की D-5 कोठी (ETV Bharat)

अब क्या कहते हैं नोएडा के निठारी के लोग ?

सुरेंद्र कोली की मौत की यह खबर जब आग की तरह फैली, तो नोएडा के सेक्टर-31 और निठारी गांव के पुराने बाशिंदों के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा. आज निठारी काफी बदल चुका है, नई इमारतें बन चुकी हैं, पुरानी कोठी के आसपास की आबोहवा बदल चुकी है, लेकिन पुरानी यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं.

निठारी की स्थानीय निवासी और उस खौफनाक दौर की गवाह रहीं सुनीता कहती हैं,

"उसने जान नहीं दी है; अगर उसे जान देना ही होता, तो क्या वह जेल में नहीं दे देता? अगर वह इस बात से दुखी होता कि उसकी बीवी और बच्चे वहां अकेले हैं और वह यहां मोनिंदर सिंह पंधेर के चक्कर में जेल काट रहा है, तो वह जेल के भीतर भी तो जीवन लीला समाप्त सकता था ना? सच तो यह है कि उसे मरवा दिया गया है. इस पूरे मामले में कई बड़े-बड़े डॉक्टर शामिल थे और यहां मानव अंगों का काला कारोबार चलता था. न जाने कितने गुर्दे बेचे गए थे. कहीं कोली मुंह न खोल दे और सबका पर्दाफाश न कर दे, इसी डर से उसे ठिकाने लगा दिया गया. वह इस तरह खुद मरने वाला इंसान नहीं था.

सुनीता आगे कहती हैं, "जब तक मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और उसके साथ शामिल बाकी लोगों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक लोगों को तसल्ली नहीं मिलेगी. इस कोली को सब कुछ पता था, मगर इसने कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला. पुलिस थाने में तो यह हाथ जोड़कर रो रहा था.''

निठारी के बुजुर्ग हरी का छलका दर्द

निठारी निवासी हरी ने बताया कि,

"इन 20 सालों के बारे में क्या कहें. इन लोगों ने जैसे कर्म किए थे, आज वैसा ही भुगत रहे हैं. बस जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही प्रकृति का नियम है. जहां इंसानी अदालत से न्याय नहीं मिला, वहां ऊपर वाले ने न्याय कर दिया. कुदरत ने ऐसा इंसाफ किया कि उसके (सुरेंद्र कोली के) दिमाग में इतना तनाव और खौफ भर गया कि उसने खुद ही अपना अंत कर लिया.

जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए हरी ने कहा,

" अदालत में खोपड़ियों को पशुओं की हड्डियां बता दिया गया, इसमें और क्या कहा जाए? लेकिन वो खोपड़ियां गईं कहां, जो घटना के वक्त बोरियों में भर-भरकर ले जाई गई थीं. उस समय वो खोपड़ियां कहां थीं और बाद में अचानक वो पशुओं की हड्डियां कहां से बन गईं? हम तो बस इतना ही पूछना चाहते हैं. पर ठीक है, जो भी हुआ. ईश्वर सब देख रहा है. दोषी तो वह पूरा था, वही बच्चों को फुसलाकर पकड़ ले जाता था और कोठी के भीतर सारे घिनौने काम वही करता था.'' वहीं, जब यह सवाल उनसे पूछा कि आपको लगता है कि निठारी के पीड़ितों को न्याय मिला? तो हरी बताते हैं, हाँ, कुछ तो कुछ थोड़ा बहुत राहत मिली है, उनकी आत्मा को शांति हुई. बस इतनी बात है."

एक अन्य स्थानीय गृहिणी, जिन्होंने अपने बच्चों को उस दौर में साए की तरह संभाला था, नम आंखों से कहती हैं "न्याय क्या होता है और किसे मिला, यह तो पीड़ित मां-बाप ही जानते होंगे जिनके जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए छिन गए. कोली ने जान दी या जो भी हुआ, लेकिन जो जख्म उसने इस समाज को दिए, वे कभी नहीं भरेंगे. आज भी जब हम उस भयानक दौर को याद करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं."

अधूरा न्याय या कुदरत का इंसाफ ?

सुरेंद्र कोली की मौत के साथ ही निठारी कांड का यह अध्याय अब भले ही हमेशा के लिए बंद होने की कगार पर पहुंच गया हो, लेकिन यह अपने पीछे अनगिनत अनुत्तरित सवाल छोड़ गया है. क्या न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में पीड़ितों को वास्तविक शांति मिल पाई? क्या वह कोठी और उससे जुड़े साये कभी नोएडा के इतिहास से मिट पाएंगे? आज भी निठारी के लोग इसका जवाब चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: