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मुंबई इंडियंस के लिए 'करो या मरो' की जंग: टीम की नैया पार लगाने साईं बाबा के दरबार में पहुंचीं नीता अंबानी

नीता अंबानी की साईं बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा किसी से छिपी नहीं है. आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान वह हर साल शिरडी जरूर आती हैं.

Nita Ambani Visits Shirdi
शिरडी में नीता अंबानी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 10:18 PM IST

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शिरडी: चेन्नई के मैदान पर जब मुंबई इंडियंस 'करो या मरो' के मुकाबले में अपनी साख बचाने उतरी है, ठीक उसी वक्त टीम की मालकिन नीता अंबानी शिरडी के साईं दरबार में जीत की दुआ मांग रही हैं. इस निर्णायक मैच से ठीक पहले, मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी महाराष्ट्र के शिरडी में अपनी टीम की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की.

मैच खत्म होने तक मंदिर में ही करती हैं ध्यान

नीता अंबानी की साईं बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा किसी से छिपी नहीं है. उनकी एक अनूठी परंपरा है कि आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान वह हर साल शिरडी जरूर आती हैं. रोचक बात यह है कि जिस दिन मैच होता है, वह मुकाबला शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक मंदिर परिसर में ही रुकती हैं और साईं बाबा के ध्यान में मग्न रहती हैं.

नीली शाल अर्पित कर की प्रार्थना

शनिवार शाम शिरडी पहुंचने के बाद नीता अंबानी ने 'धूप आरती' में हिस्सा लिया और साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए. इस अवसर पर उन्होंने अपनी खास परंपरा को निभाते हुए बाबा की समाधि पर 'नीली शाल' (मुंबई इंडियंस का रंग) चढ़ाई. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित द्वारकामाई, गुरुस्थान, दत्त मंदिर और नंददीप मंदिर में भी मत्था टेका. इस दौरान साईं बाबा संस्थान की ओर से उन्हें साईं प्रतिमा और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया.

टीम के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. पांच बार की चैंपियन टीम फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने जरूरी हैं. अपनी टीम की इस कठिन राह को आसान बनाने और जीत का आशीर्वाद लेने के लिए नीता अंबानी ने साईं के दरबार में भावुक प्रार्थना की. इस मौके पर साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गाडिलकर और जनसंपर्क प्रमुख दीपक लोखंडे समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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