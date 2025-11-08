ETV Bharat / bharat

एनआईटी वारंगल के छात्र को 1.27 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज, UP का है रहनेवाला

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) वारंगल के छात्र कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड तोड़ पैकेज मिलने के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं.

NIT Warangal Students
एनआईटी वारंगल के छात्र और शिक्षक. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
वारंगल (तेलंगाना): देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक एनआईटी वारंगल ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां बी.टेक छात्रों को 1.27 करोड़ और 1 करोड़ रुपये सालाना पैकेज मिले हैं. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए चल रहे कैंपस प्लेसमेंट में, इन दोनों छात्रों को संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक घरेलू पैकेज मिला है.

बी.टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) के छात्र नारायण त्यागी को 1.27 करोड़ रुपये का वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया है, जबकि बी.टेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (ईईई) के छात्र मोहम्मद नाहिल नशवान को 1 करोड़ रुपये का ऑफर मिला है. इससे कैंपस के अन्य छात्रों में काफी उत्साह है.

सवा करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलने पर नारायण त्यागी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से हूं. मेरे पिता एक इंजीनियर हैं और मेरी मां एक शिक्षिका हैं. मेरी मां के प्रोत्साहन से विज्ञान में मेरी रुचि बढ़ी. मेरा लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में सीखना और खोज जारी रखना है."

प्लेसमेंट डेटा के अनुसार, भर्ती सीजन के पहले दो महीनों के भीतर, छह छात्रों को प्रति वर्ष 70 लाख रुपये से अधिक का पैकेज मिला है. जबकि 190 से अधिक छात्रों ने 20 लाख से 70 लाख रुपये तक के पैकेज हासिल किए हैं.

उत्कृष्ट प्लेसमेंट आंकड़े एनआईटी वारंगल की भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक के रूप में निरंतर प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार उच्च कुशल स्नातकों का उत्पादन करता है.

प्लेसमेंट प्रक्रिया की देखरेख करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर (सीसीपीडी) के प्रमुख प्रोफेसर पी. वेंकटसुरेश कर रहे हैं. एनआईटी वारंगल के निदेशक आचार्य विद्याधर सुबुद्धि ने छात्रों को ऐसे असाधारण ऑफर मिलने पर बधाई दी और इसे संस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया.

