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करोड़ों की मिसाइल नहीं 2 लाख के देसी ड्रोन से दुश्मनों का काम होगा तमाम, आसमान में होगी भारतीय सेना की बादशाहत!

स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन ( ETV Bharat )

हमीरपुर: सीमा पार से आने वाले दुश्मन के ड्रोन को रोकने के लिए अब करोड़ों रुपये की मिसाइलों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एनआईटी हमीरपुर के तीन विद्यार्थियों ने कम लागत वाला स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है. करीब दो लाख रुपये की लागत वाले इस प्रोटोटाइप को हमलावर ड्रोन की पहचान करने, उसका पीछा करने और उसे निष्क्रिय करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. विद्यार्थियों का दावा है कि यह सिस्टम दो किलोमीटर तक लक्ष्य का पीछा कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के समक्ष इसके परीक्षण का प्रस्ताव है. यदि यह परीक्षण में सफल रहता है, तो छोटे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक किफायती स्वदेशी विकल्प विकसित करने की दिशा में यह अहम कदम हो सकता है.

हिमाचल के युवाओं ने विकसित किया स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम (ETV BHARAT) 2 लाख के देसी ड्रोन से खाक होंगे दुश्मनों के ड्रोन! इस सिस्टम को भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थी सोमेश गुप्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एलविन सैणी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संभव अग्रवाल ने मिलकर तैयार किया है. स्टार्टअप स्काईरिन डायनामिक्स के तहत विकसित इस प्रोटोटाइप को एनआईटी हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ में प्रदर्शित किया गया. विद्यार्थियों का कहना है कि उनका उद्देश्य विदेशी पुर्जों पर निर्भरता घटाना और रक्षा क्षेत्र के लिए कम लागत वाली स्वदेशी तकनीक विकसित करना है.