करोड़ों की मिसाइल नहीं 2 लाख के देसी ड्रोन से दुश्मनों का काम होगा तमाम, आसमान में होगी भारतीय सेना की बादशाहत!
करोड़ों की मिसाइल नहीं हिमाचल के तीन युवाओं के देसी जुगाड़ से आकाश का किंग बनेगी भारतीय सेना. समित राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:08 PM IST
हमीरपुर: सीमा पार से आने वाले दुश्मन के ड्रोन को रोकने के लिए अब करोड़ों रुपये की मिसाइलों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एनआईटी हमीरपुर के तीन विद्यार्थियों ने कम लागत वाला स्वदेशी इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है. करीब दो लाख रुपये की लागत वाले इस प्रोटोटाइप को हमलावर ड्रोन की पहचान करने, उसका पीछा करने और उसे निष्क्रिय करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. विद्यार्थियों का दावा है कि यह सिस्टम दो किलोमीटर तक लक्ष्य का पीछा कर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के समक्ष इसके परीक्षण का प्रस्ताव है. यदि यह परीक्षण में सफल रहता है, तो छोटे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक किफायती स्वदेशी विकल्प विकसित करने की दिशा में यह अहम कदम हो सकता है.
2 लाख के देसी ड्रोन से खाक होंगे दुश्मनों के ड्रोन!
इस सिस्टम को भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थी सोमेश गुप्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एलविन सैणी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संभव अग्रवाल ने मिलकर तैयार किया है. स्टार्टअप स्काईरिन डायनामिक्स के तहत विकसित इस प्रोटोटाइप को एनआईटी हमीरपुर में आयोजित शिक्षा महाकुंभ में प्रदर्शित किया गया. विद्यार्थियों का कहना है कि उनका उद्देश्य विदेशी पुर्जों पर निर्भरता घटाना और रक्षा क्षेत्र के लिए कम लागत वाली स्वदेशी तकनीक विकसित करना है.
सोमेश गुप्ता ने बताया कि, "सीमाओं पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की कीमत आठ से दस करोड़ रुपये तक हो सकती है. ऐसे में हर छोटे ड्रोन खतरे से निपटने के लिए महंगी मिसाइलों पर निर्भर रहना बड़ी चुनौती है. इसी समस्या को देखते हुए टीम ने सस्ता काउंटर-ड्रोन सिस्टम बनाने का विचार किया. इसके लिए एक छोटा, लगभग एक फीट का हाथ में पकड़ा जाने वाला लॉन्चर तैयार किया गया है. लॉन्चर की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये और इंटरसेप्टर ड्रोन की लागत लगभग दो लाख रुपये है."
विद्यार्थियों का दावा है कि, इसे इस तरह विकसित किया गया है कि इसके संचालन के लिए बड़े सेटअप या बहुत अधिक कर्मियों की जरूरत न पड़े. सोमेश गुप्ता के अनुसार, प्रोटोटाइप को जीपीएस पर निर्भरता से बचाने और जैमिंग के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक में विदेशी, विशेषकर चीनी पुर्जों पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है. टीम चाहती है कि भारत के पास हमलावर ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपना स्वदेशी विकल्प हो. हालांकि, जैमिंग के दौरान सिस्टम कितना प्रभावी रहेगा और वास्तविक परिस्थितियों में इसकी विश्वसनीयता कैसी होगी, यह परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा.
बॉर्डर पर दुश्मनों के ड्रोन होंगे खाक!
वहीं, एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी ने कहा कि, "शिक्षा महाकुंभ में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक विचार प्रस्तुत किए हैं. संस्थान में विद्यार्थियों को नवाचार और शोध के लिए बेहतर माहौल देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रयोगों को बढ़ावा मिल सके. विद्यार्थियों द्वारा विकसित ड्रोन का दो से तीन स्थानों पर ट्रायल किया जाएगा. इसके बाद इसे भारतीय सेना को सौंपने की योजना है, ताकि सीमा पर दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके. इससे कम लागत में ड्रोन से निपटने और महंगे मिसाइल सिस्टम पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है."
वहीं, एलविन सैणी ने बताया कि, इस सिस्टम में एआई आधारित तकनीक के साथ 4K कैमरा, थर्मल और डेप्थ आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. विद्यार्थियों के अनुसार, इससे लक्ष्य पर नजर रखने और पक्षियों तथा ड्रोन के बीच अंतर पहचानने में मदद मिल सकती है. टीम का दावा है कि सिस्टम हमलावर ड्रोन का पीछा करने और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने में भी सक्षम होगा. विद्यार्थियों ने लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की है. उनके अनुसार, प्रोटोटाइप में 200 ग्राम विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करने की योजना बताई गई है. इस क्षमता और इसकी सुरक्षा का आकलन अधिकृत परीक्षणों के दौरान किया जाना आवश्यक होगा.
वहीं, संभव अग्रवाल ने कहा कि ड्रोन की रेंज बढ़ाने पर इसकी लागत भी बढ़ सकती है. टीम का दावा है कि मौजूदा प्रोटोटाइप कम लागत में छोटे ड्रोन हमलों से निपटने की संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार किया गया है. अब जैसलमेर में भारतीय सेना के समक्ष प्रस्तावित परीक्षण इस तकनीक की असली परीक्षा होगा. इसमें इसकी रफ्तार, रेंज, लक्ष्य पहचानने की क्षमता, जैमिंग के बीच प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण रहेगा. परीक्षण में सफल होने पर इसे आगे विकसित करने और संभावित उपयोग की दिशा में काम किया जा सकता है.
क्या है इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम?
इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम एक विशेष मानवरहित हवाई वाहन (Unmanned aerial vehicle, UAV) है, जिसे दुश्मन या अनधिकृत ड्रोनों का पता लगाने, उनका पीछा करने और हवा में ही उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह ड्रोन रडार, रेडियो-फ्रीक्वेंसी सेंसर, या इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल कैमरों से दुश्मनों के ड्रोन के आने का संकेत प्राप्त करता है. इसके साथ ही AI और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी की मदद से यह ड्रोन दुश्मन के ड्रोन की स्पीड और साइज पहचान कर उसे लॉक कर लेता है और टक्कर मारकर, जाल फेंककर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन को गिरा देता है.
बता दें कि, एनआईटी हमीरपुर के इन तीन विद्यार्थियों का प्रयास दिखाता है कि युवा इंजीनियर महंगी रक्षा चुनौतियों के लिए भी स्वदेशी समाधान तलाश रहे हैं. लेकिन दो लाख रुपये के इस सिस्टम को करोड़ों की मिसाइलों का वास्तविक विकल्प मानने से पहले इसकी परिचालन क्षमता और प्रभावशीलता का प्रमाणित होना जरूरी है.
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