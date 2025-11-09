ETV Bharat / bharat

NIT सिलचर झरना हादसा : बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्रों के शव बरामद

असम के दीमा हसाओ में एनआईटी सिलचर तीन स्टूडेंट के झरने में गिरने के बाद बचाव अभियान चलाया गया ( ETV Bharat )

दीमा हसाओ: असम के दीमा हसाओ में शनिवार को असम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर के तीन स्टूडेंट झरने में गिर गए थे. काफी प्रयास के बाद उन तीनों छात्रों को नहीं बचाया जा सका. रविवार सुबह तीनों छात्रों के शव बरामद हुए. बता दें कि कुछ छात्रों का एक समूह घूमने के लिए वहां गया हुआ था, जिस दौरान ये हादसा हुआ. एनआईटी सिलचर के तीन छात्र शनिवार को दीमा हसाओ के हरंगाजाओ के पास बौलसोल झरने की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए लापता हो गए. बचाव दल ने रविवार को लापता छात्रों के शव बरामद कर लिए. हरंगाजाओ थाने के प्रभारी लक्ष्मीधर सैकिया ने इसकी पुष्टि की है. मृतक छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सर्वकृतिका सिंह (20), बिहार निवासी राधिका (19) और उत्तर प्रदेश निवासी सौहार्द रॉय के रूप में हुई है. बता दें कि शनिवार को सिलचर एनआईटी के सात छात्रों का एक समूह दीमा हसाओ जिले के हरंगाजाओ घूमने गया था. हरंगाजाओ पहुँचने पर सातों छात्र हरंगाजाओ से तीन किलोमीटर दूर स्थित बौलसोल जलप्रपात देखने गए और दोपहर करीब दो बजे वहाँ पहुँचे. झरने का आनंद लेने के दौरा यह दुर्घटना घटी.