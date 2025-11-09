ETV Bharat / bharat

NIT सिलचर झरना हादसा : बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्रों के शव बरामद

असम में एनआईटी सिलचर के छात्रों के झरने में बहने की घटना में तीन छात्रों के शव बरामद किए गए.

NIT Silchar student waterfall
असम के दीमा हसाओ में एनआईटी सिलचर तीन स्टूडेंट के झरने में गिरने के बाद बचाव अभियान चलाया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
दीमा हसाओ: असम के दीमा हसाओ में शनिवार को असम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर के तीन स्टूडेंट झरने में गिर गए थे. काफी प्रयास के बाद उन तीनों छात्रों को नहीं बचाया जा सका. रविवार सुबह तीनों छात्रों के शव बरामद हुए. बता दें कि कुछ छात्रों का एक समूह घूमने के लिए वहां गया हुआ था, जिस दौरान ये हादसा हुआ.

एनआईटी सिलचर के तीन छात्र शनिवार को दीमा हसाओ के हरंगाजाओ के पास बौलसोल झरने की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए लापता हो गए. बचाव दल ने रविवार को लापता छात्रों के शव बरामद कर लिए. हरंगाजाओ थाने के प्रभारी लक्ष्मीधर सैकिया ने इसकी पुष्टि की है. मृतक छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सर्वकृतिका सिंह (20), बिहार निवासी राधिका (19) और उत्तर प्रदेश निवासी सौहार्द रॉय के रूप में हुई है.

बता दें कि शनिवार को सिलचर एनआईटी के सात छात्रों का एक समूह दीमा हसाओ जिले के हरंगाजाओ घूमने गया था. हरंगाजाओ पहुँचने पर सातों छात्र हरंगाजाओ से तीन किलोमीटर दूर स्थित बौलसोल जलप्रपात देखने गए और दोपहर करीब दो बजे वहाँ पहुँचे. झरने का आनंद लेने के दौरा यह दुर्घटना घटी.

बताया जाता है कि लापरवाही के कारण सर्वकृतिका सिंह झरने में गिर गई और उन्हें बचाने के लिए एक अन्य छात्रा राधिका और सौहार्द भी झरने में उतर गए लेकिन तीनों डूब गए. जानकारी के अनुसार बौलसोल झरने में लापता हुए तीनों छात्र सिलचर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र थे.

खबर मिलते ही हरंगाजाओ पुलिस स्टेशन के प्रभारी लक्ष्मीधर सैकिया और वरिष्ठ पुलिस की टीम ने हाफलोंग से एसडीआरएफ और सिलचर से एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर तीन छात्रों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया.

शाम को उन्होंने झरने से सर्वकृतिका सिंह नाम की छात्रा का शव बरामद किया गया. शनिवार शाम को छात्रा का शव बरामद होने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रात में बचाव अभियान रोक दिया. रविवार सुबह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों ने बौलसोल झरने पर बचाव अभियान को फिर से शुरू कर दिया. अभियान जारी रखते हुए रविवार को दो और छात्रों, बिहार की राधिका (19) और उत्तर प्रदेश के सौहार्द रॉय के शव बरामद किए गए. घटना की सूचना परिवार वालों को दी गई.

