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मूक बधिरों की आवाज बनेगा ये स्मार्ट ग्लव, NIT हमीरपुर के छात्रों का कमाल

हमीरपुर: अब मूक बधिर (Deaf-mute) लोगों की खामोशी को तकनीक से आवाज दी जाएगी. अब आम लोगों के लिए हाथों के इशारों को समझना मुश्किल नहीं रहेगा. ये कमाल एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स ने किया है. एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स ने एआई (AI) आधारित 'साइन टू स्पीच' स्मार्ट ग्लव तैयार किया है, जो साइन लैंग्वेज को समझ कर सीधे स्पीकर के जरिए आवाज में बदल देगा. इससे मूक बधिर लोगों के लिए संवाद करना पहले से कहीं आसान हो सकेगा. एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन के अनुसार ये ग्लव न केवल किफायती है, बल्कि स्थानीय जरूरतों के लिए भी बेहद उपयोगी है. ये स्मार्ट ग्लव सिर्फ 3 हजार रुपए की लागत से तैयार है. ये प्रोटोटाइप विदेशों में मिलने वाले 50-60 हजार रुपये के महंगे उपकरणों का सस्ता और प्रभावी विकल्प माना जा रहा है. इससे मूक बधिर लोगों के लिए संवाद करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.

कैसे काम करेगा स्मार्ट ग्लव ?

एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन ने मुताबिक इस स्मार्ट ग्लव में आधुनिक सेंसर और एआई तकनीक का उपयोग किया गया है. इसमें लगे फ्लैक्स सेंसर उंगलियों की मोड़ और हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि जाइरोस्कोप सेंसर कलाई की गतिविधियों को ट्रैक करता है. माइक्रोकंट्रोलर इन सेंसरों से डाटा लेकर वाईफाई के जरिए आगे भेजता है, जहां माइक्रोप्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है. इस प्रोसेसर में मौजूद लार्ज लैंग्वेज मॉडल साइन लैंग्वेज के पैटर्न को पहचानता है. इसके साथ जुड़े एआई एजेंट्स इन संकेतों को समझकर उन्हें अंग्रेजी से हिंदी और पहाड़ी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में चेंज करने में सक्षम हैं. इसके बाद ग्लव में लगे स्पीकर के जरिए वही संदेश साफ आवाज में सुनाई देता है.