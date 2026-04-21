मूक बधिरों की आवाज बनेगा ये स्मार्ट ग्लव, NIT हमीरपुर के छात्रों का कमाल
एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने 3 हजार में अनोखा डिवाइस तैयार किया है, जिससे मूक बधिरों को कम्युनिकेशन में मदद होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:36 PM IST
हमीरपुर: अब मूक बधिर (Deaf-mute) लोगों की खामोशी को तकनीक से आवाज दी जाएगी. अब आम लोगों के लिए हाथों के इशारों को समझना मुश्किल नहीं रहेगा. ये कमाल एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स ने किया है. एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट्स ने एआई (AI) आधारित 'साइन टू स्पीच' स्मार्ट ग्लव तैयार किया है, जो साइन लैंग्वेज को समझ कर सीधे स्पीकर के जरिए आवाज में बदल देगा. इससे मूक बधिर लोगों के लिए संवाद करना पहले से कहीं आसान हो सकेगा. एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन के अनुसार ये ग्लव न केवल किफायती है, बल्कि स्थानीय जरूरतों के लिए भी बेहद उपयोगी है. ये स्मार्ट ग्लव सिर्फ 3 हजार रुपए की लागत से तैयार है. ये प्रोटोटाइप विदेशों में मिलने वाले 50-60 हजार रुपये के महंगे उपकरणों का सस्ता और प्रभावी विकल्प माना जा रहा है. इससे मूक बधिर लोगों के लिए संवाद करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा.
कैसे काम करेगा स्मार्ट ग्लव ?
एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन ने मुताबिक इस स्मार्ट ग्लव में आधुनिक सेंसर और एआई तकनीक का उपयोग किया गया है. इसमें लगे फ्लैक्स सेंसर उंगलियों की मोड़ और हरकत को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि जाइरोस्कोप सेंसर कलाई की गतिविधियों को ट्रैक करता है. माइक्रोकंट्रोलर इन सेंसरों से डाटा लेकर वाईफाई के जरिए आगे भेजता है, जहां माइक्रोप्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है. इस प्रोसेसर में मौजूद लार्ज लैंग्वेज मॉडल साइन लैंग्वेज के पैटर्न को पहचानता है. इसके साथ जुड़े एआई एजेंट्स इन संकेतों को समझकर उन्हें अंग्रेजी से हिंदी और पहाड़ी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में चेंज करने में सक्षम हैं. इसके बाद ग्लव में लगे स्पीकर के जरिए वही संदेश साफ आवाज में सुनाई देता है.
ईटीवी भारत ने एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के छात्र शुभम से स्मार्ट ग्लव को लेकर बात की तो उन्होंने बताया, "अभी हमने एक स्मार्ट ग्लव का प्रोटोटाइप तैयार किया है. इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा. इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी है कि इसे आप अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं. इस स्मार्ट ग्लव में एक ट्रेनिंग फीचर है, जिसमें आप अपनी साइन लैंग्वेज को इनपुट कर सकते हैं. जिसके बाद ये आपकी साइन लैंग्वेज को समझकर आउटपुट देगा. फिलहाल ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग स्टेज पर है, आगे जाकर इसे एग्जीबिशन में भी ले जाया जाएगा, ताकि इसे मार्केट में भी उतारा जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके."
ऑफलाइन मोड में भी करेगा काम
एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन के अनुसार स्मार्ट ग्लव की खास बात यह है कि इसमें लगा ये सिस्टम ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है. ये तकनीक मूकबधिर लोगों के लिए संचार (Communications) की बड़ी बाधा को दूर कर सकती है. इससे उनका आम लोगों के साथ सीधा संवाद संभव होगा. इसके अलावा भी शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर मिलेंगे और आपात स्थिति में रैपिड कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. अगर ये प्रोटोटाइप बड़े स्तर पर विकसित होता है तो लाखों लोगों के जीवन को आसान बना सकता है.
भारतीय भाषाओं में आउटपुट
एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन ने मुताबिक इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल अंग्रेजी तक सीमित नहीं है. हिंदी और पहाड़ी जैसी स्थानीय भाषाओं में आउटपुट देने की क्षमता इसे खास बनाती है. विदेशों में उपलब्ध अधिकांश ऐसे ग्लव केवल अंग्रेजी भाषा में ही आउटपुट देते हैं, जबकि इसे भारतीय भाषाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. इलेक्ट्रिकल एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों शुभम, पीयूष, साक्षी, श्रन्या, नमन, दिवांशी, अनवर, हर्षित और ऋषभ ने संस्थान के टेक फेस्ट निबंस में इस प्रोटोटाइप को प्रस्तुत किया. विद्यार्थियों का दावा है कि भारत में इस तरह का किफायती और मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट वाला उत्पाद अभी उपलब्ध नहीं है.
"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में नवाचार को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. संस्थान का उद्देश्य ऐसी तकनीकों और शोध कार्यों को आगे लाना है, जो समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी साबित हो. विद्यार्थियों की नई सोच और शोध क्षमता को मंच देने के लिए संस्थान लगातार प्रोत्साहन दे रहा है." - डॉ. अर्चना नानोटी, रजिस्ट्रार, एनआईटी हमीरपुर