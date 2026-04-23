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‘कीमो प्रेस ग्लव’ से कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत! NIT हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्मार्ट डिवाइस

NIT हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्मार्ट डिवाइस ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला दर्द कैंसर मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, लेकिन अब इससे राहत मिलने की उम्मीद जगी है. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित एनआईटी (NIT Hamirpur) के छात्रों ने ‘कीमो प्रैस ग्लव’ नाम की एक खास डिवाइस तैयार की है, जो इलाज के दौरान होने वाली झुनझुनी, सुन्नता और तेज दर्द को कम करने में मदद कर सकती है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के छात्रों ने इस खास ग्लव को तैयार किया है. यह ग्लव कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सालिप्लैटिन दवा से होने वाले दर्द, झुनझुनी और सुन्नता को कम करने में मदद करता है. यह समस्या अक्सर मरीजों के हाथ-पैर की उंगलियों में ज्यादा महसूस होती है. कैसे काम करता है यह डिवाइस? इस ग्लव की खासियत यह है कि यह कलाई की नसों पर नियंत्रित दबाव डालता है. इससे खून का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे दवा का असर उंगलियों तक धीरे-धीरे पहुंचता है और दर्द कम महसूस होता है. इसमें माइक्रोकंट्रोलर, प्रेशर सेंसर और एयर पंप जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. ‘कीमो प्रैस ग्लव’ को ब्लूटूथ और वाई-फाई के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार इसका प्रेशर बढ़ाया या घटाया जा सकता है. अगर दबाव तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो सेंसर तुरंत सिग्नल देकर सिस्टम को प्रेशर कम करने के लिए सक्रिय कर देते हैं, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है. NIT हमीरपुर के छात्रों ने बनाया ‘कीमो प्रेस ग्लव’ (ETV BHARAT)