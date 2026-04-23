‘कीमो प्रेस ग्लव’ से कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत! NIT हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्मार्ट डिवाइस
यह डिवाइस कीमो के दौरान होने वाले दर्द को करने में मदद करेगा. इसे मोबाइल या कंप्यूटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:00 PM IST
हमीरपुर: कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला दर्द कैंसर मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, लेकिन अब इससे राहत मिलने की उम्मीद जगी है. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित एनआईटी (NIT Hamirpur) के छात्रों ने ‘कीमो प्रैस ग्लव’ नाम की एक खास डिवाइस तैयार की है, जो इलाज के दौरान होने वाली झुनझुनी, सुन्नता और तेज दर्द को कम करने में मदद कर सकती है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के छात्रों ने इस खास ग्लव को तैयार किया है. यह ग्लव कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सालिप्लैटिन दवा से होने वाले दर्द, झुनझुनी और सुन्नता को कम करने में मदद करता है. यह समस्या अक्सर मरीजों के हाथ-पैर की उंगलियों में ज्यादा महसूस होती है.
कैसे काम करता है यह डिवाइस?
इस ग्लव की खासियत यह है कि यह कलाई की नसों पर नियंत्रित दबाव डालता है. इससे खून का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे दवा का असर उंगलियों तक धीरे-धीरे पहुंचता है और दर्द कम महसूस होता है. इसमें माइक्रोकंट्रोलर, प्रेशर सेंसर और एयर पंप जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. ‘कीमो प्रैस ग्लव’ को ब्लूटूथ और वाई-फाई के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है. जरूरत के अनुसार इसका प्रेशर बढ़ाया या घटाया जा सकता है. अगर दबाव तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो सेंसर तुरंत सिग्नल देकर सिस्टम को प्रेशर कम करने के लिए सक्रिय कर देते हैं, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित रहता है.
कम लागत में बड़ा समाधान
इस ग्लव को तैयार करने वाले छात्रों दिवांश, हार्दिक, राघव और पलक के अनुसार इस डिवाइस का प्रोटोटाइप करीब 12 से 15 हजार रुपये की लागत में तैयार किया गया है. यह तकनीक डॉक्टरों की निगरानी में इस्तेमाल की जा सकती है और भविष्य में इसे बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है, जिससे ज्यादा मरीजों को फायदा मिल सके. इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम अब इसी तकनीक को पैरों के लिए स्मार्ट सॉक्स के रूप में भी विकसित कर रही है. इससे पैरों की उंगलियों में होने वाले दर्द से भी राहत मिल सकेगी, जो कीमोथेरेपी के दौरान आम समस्या होती है. अभी तक इस समस्या के लिए मरीजों को कोल्ड थैरेपी यानी ठंडे पानी या बर्फ का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन ‘कीमो प्रैस ग्लव’ एक ज्यादा नियंत्रित, सुरक्षित और प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है, जो भविष्य में इलाज का अहम हिस्सा बन सकता है.
छात्रों को संस्थान का समर्थन
एनआईटी हमीरपुर की रजिस्ट्रार डॉ. अर्चना नानोटी ने कहा कि संस्थान में छात्रों को नए विचारों पर काम करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसे नवाचार समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई दिशा देते हैं.
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