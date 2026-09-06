ETV Bharat / bharat

निशु आजाद ने घर पर पथराव का लगाया आरोप, वीडियो दिखाकर जताई चिंता, हिंदू संगठनों का आज संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में CJP कार्यकर्ता निशु आजाद के घर पर शनिवार रात पथराव का आरोप,निशु ने पोस्ट डाल कर वीडियो किया साझा

निशु आजाद के घर पर शनिवार रात पथराव का आरोप,निशु ने पोस्ट डाल कर वीडियो किया साझा
निशु आजाद के घर पर शनिवार रात पथराव का आरोप,निशु ने पोस्ट डाल कर वीडियो किया साझा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 8:43 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कार्यकर्ता निशु आजाद के घर पर शनिवार रात पथराव किए जाने का आरोप सामने आया है. निशु आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर अपने घर में पड़े पत्थरों को दिखाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके घर को निशाना बनाकर पथराव किया. घटना के बाद निशु ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में यह भी दावा किया कि उनके घर के नीचे कुछ लोग खड़े हो रहे हैं. उनके मुताबिक ये लोग खुद को बीजेपी व आरएसएस का कार्यकर्ता बता रहे हैं और कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. निशु ने वीडियो के माध्यम से प्रशासन और पुलिस से अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की अपील की है.

निशु और उनके पिता संजय आजाद का मुद्दा पहले से ही गरम :ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब निशु आजाद व उनके पिता संजय आजाद से जुड़ा विवाद पहले से ही दिल्ली में राजनीतिक व सामाजिक मुद्दा बना हुआ है. बीती चार सितंबर को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर सीजेपी, कांग्रेस नेता एवं सांसद पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य लोग निशु आजाद व उनके पिता संजय आजाद के साथ पहुंचे थे. इस दौरान दर्जनों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की थी.

स्वतंत्र भारद्वाज का पॉडकास्ट में दिया गया बयान हुआ था वायरल: दरअसल, स्वतंत्र भारद्वाज नाम के एक युवक का पॉडकास्ट में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में उसने कथित तौर पर निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की थी. आरोप है कि इस दौरान संजय आजाद को चोटें आई थीं और उन्हें कई टांके भी लगे थे. वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज ने यह भी दावा किया था कि उस पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन घटना के बाद भी वह रात में बाहर घूम रहा था. उसने कुछ बड़े नेताओं से अपने संपर्क होने का दावा भी किया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

सीजेपी और विपक्ष के प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी: इसके बाद निशु आजाद के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस व भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता संसद मार्ग थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया. निशु आजाद की शिकायत के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

23 जून की घटना से जुड़ा है पूरा विवाद: इस पूरे विवाद की शुरुआत 23 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई थी. प्रदर्शन के तीसरे दिन निशु आजाद द्वारा प्रधानमंत्री व हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र भारद्वाज समेत कुछ लोग विरोध करने पहुंचे थे. इसी दौरान निशु आजाद के पिता संजय आजाद व स्वतंत्र भारद्वाज समेत अन्य लोगों के बीच कथित तौर पर विवाद और मारपीट हुई.

निशु आजाद ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कराई एफआईआर: घटना के बाद निशु आजाद की ओर से स्वतंत्र भारद्वाज व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. वहीं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक संजय आजाद की मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें उन्हें सामान्य चोटें आने की बात सामने आई थी.अब शनिवार रात निशु आजाद के घर पर पथराव के आरोप के बाद विवाद एक बार फिर गरमा गया है. निशु द्वारा सुरक्षा को लेकर चिंता जताए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी. हालांकि पथराव की घटना और घर के नीचे लोगों के खड़े होने के आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

आज हिंदू संगठनों का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन: वहीं इस मामले में हिंदू देवी-देवताओं के कथित अपमान व गाली-गलौज की शिकायत को लेकर आज हिंदू संगठनों से जुड़े लोग संसद मार्ग थाने का घेराव करने पहुंचेंगे. संगठनों की ओर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है. ऐसे में एक ओर जहां निशु आजाद अपने घर पर पथराव व सुरक्षा को लेकर चिंता जता रही हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों के प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण दिल्ली में इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. पुलिस के सामने अब दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की चुनौती है. शनिवार रात हुए पथराव के मामले में भी पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच कर सकती है.

ये भी पढ़ें :

CJP आंदोलन में शामिल निशु आजाद और परिवार से मिले NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़, न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग का भरोसा

CJP के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया

TAGGED:

NISHU AND HER FATHER SANJAY AZAD
निशु आजाद सीजेपी आंदोलनकारी
NISHU AZAD CJP PROTESTER
SWATANTRA BHARDWAJ
NISHU AZAD HOUSE STONE PELTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.