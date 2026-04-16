निशिकांत दुबे ने लोकसभा में लिया शिवसेना (उद्धव) के युवा नेता का नाम, सदन में हंगामा
स्पीकर ने दोनों पक्षों को नियमों का सम्मान करने का दिया निर्देश. पढ़ें पूरी खबर.
By PTI
Published : April 16, 2026 at 5:07 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच उस समय तीखी नोंकझोक देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए शिवेसना (उबाठा) के एक प्रमुख युवा नेता के नाम का उल्लेख किया.
शिवसेना (उबाठा) ने कहा कि दुबे को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए. दरअसल, शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लेते हुए बलात्कार के मामलों का उल्लेख करते हुए भाजपा से जुड़े दो नेताओं के नामों का उल्लेख किया.
इस पर दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले का हवाला देते हुए शिवसेना (उबाठा) के एक प्रमुख नेता के नाम का उल्लेख किया. इसे लेकर सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया.
सावंत ने कहा कि भाजपा सांसद दुबे को माफी मांगनी चाहिए. पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने दुबे और सावंत की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया. इसके बाद सावंत ने अपना भाषण जारी रखा.
अरविंद सावंत ने स्पीकर से उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, तो सत्ताधारी दल के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी. चेयरमैन ने कहा कि दुबे के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लिहाजा इस मैटर को समाप्त समझा जाए.
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित तीन विधेयकों को पेश किया. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ और ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया. ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े.
ये भी पढ़ें : 'परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह मेरा वादा है,' लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी