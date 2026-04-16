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निशिकांत दुबे ने लोकसभा में लिया शिवसेना (उद्धव) के युवा नेता का नाम, सदन में हंगामा

नई दिल्ली : लोकसभा में विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच उस समय तीखी नोंकझोक देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए शिवेसना (उबाठा) के एक प्रमुख युवा नेता के नाम का उल्लेख किया.

शिवसेना (उबाठा) ने कहा कि दुबे को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए. दरअसल, शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लेते हुए बलात्कार के मामलों का उल्लेख करते हुए भाजपा से जुड़े दो नेताओं के नामों का उल्लेख किया.

इस पर दुबे ने एक अभिनेता की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले का हवाला देते हुए शिवसेना (उबाठा) के एक प्रमुख नेता के नाम का उल्लेख किया. इसे लेकर सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया.

सावंत ने कहा कि भाजपा सांसद दुबे को माफी मांगनी चाहिए. पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने दुबे और सावंत की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया. इसके बाद सावंत ने अपना भाषण जारी रखा.