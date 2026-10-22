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चीन और अमेरिका में बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत में रिजीम चेंज की साजिश, राहुल गांधी की 270 विदेश यात्रा भी संदिग्ध: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ( ETV Bharat )

दुमका: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों से मिलने और देश को टुकड़ों में बांटने का आरोप लगाया है. गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत विरोधी विदेशी ताकतों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है.

मीडिया से बात करते हुए सांसद ने अमेरिकी कांग्रेस और अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के दस्तावेज दिखाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में चल रहे हालिया आंदोलन महज संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हैं.