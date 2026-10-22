चीन और अमेरिका में बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत में रिजीम चेंज की साजिश, राहुल गांधी की 270 विदेश यात्रा भी संदिग्ध: निशिकांत दुबे
निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.
Published : October 22, 2026 at 4:09 PM IST
दुमका: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों से मिलने और देश को टुकड़ों में बांटने का आरोप लगाया है. गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत विरोधी विदेशी ताकतों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है.
मीडिया से बात करते हुए सांसद ने अमेरिकी कांग्रेस और अन्य अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के दस्तावेज दिखाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में चल रहे हालिया आंदोलन महज संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हैं.
रिजीम चेंज की पटकथा लिखने का आरोप
निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि चीन में बैठे नेविल रॉय सिंघम, हवाला फंडिंग नेटवर्क, सोरोस फाउंडेशन और अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जैसी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश के भीतर ‘रेिजीम चेंज’ की पटकथा लिखी जा रही है. उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि पिछले 10 वर्षों में 270 बार विदेश जाकर वे किन शक्तियों के संपर्क में रहे. इसका जवाब उन्हें देश को देना चाहिए.
ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो और एआई पर कार्टेल की नाराजगी
सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया, क्रिप्टोकरेंसी को वैध मुद्रा मानने से इनकार किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर सख्त नीतिगत नेतृत्व दिया. इसी वजह से इन तीनों क्षेत्रों के वैश्विक कार्टेल और लॉबी भारत सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं. विपक्ष उनके हाथ का औजार बन चुका है.
चार वर्षों में राहुल गांधी वृद्धा पेंशन के हकदार
निशिकांत दुबे ने ये भी कहा कि 56 साल के राहुल गांधी जींस और शर्ट पहनकर अपने को युवा कहते हैं. हमारे देश में 60 वर्ष के लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाती है. ऐसे में वे भी चार वर्षों में वृद्धा पेंशन के हकदार हो जाएंगे.
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