‘वक्त दूर नहीं जब राखी सावंत के साथ मंच साझा करना पड़ेगा’, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का तंज
निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोला कि अब उनको सुनने वाला कोई नहीं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 20, 2026 at 2:12 PM IST
देवघर: सांसद निशिकांत दुबे रविवार को देवघर स्थित अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और उनके साथ संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी, झारखंड में MMDR बिल के विरोध और SIR की प्रक्रिया को लेकर कई बयान दिए.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जीत पर बोले सांसद
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत पर छात्रों को बधाई देते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अपने मंच पर कलाकारों को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
निशिकांत दुबे ने कहा कि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में नेहा राठौर के साथ मंच साझा किया और इसके बाद इंदौर में एक स्टैंडअप कॉमेडियन के साथ मंच साझा किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंच पर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए वह कलाकारों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो वह दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी को राखी सावंत के साथ भी मंच साझा करना पड़ेगा.
MMDR बिल के विरोध पर भी सरकार को घेरा
झारखंड में MMDR बिल को लेकर हो रहे विरोध पर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए बिल का विरोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कोयला सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी पाया और उत्पादित किया जाता है. उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के असम, सिक्किम समेत कई राज्यों का उल्लेख किया.
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सरकारों की ओर से इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला, जबकि झारखंड में इसका विरोध ज्यादा हो रहा है. निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि झारखंड सरकार इस बिल को स्वीकार नहीं करती है तो इससे देश की बजाय राज्य सरकार को ही नुकसान होगा. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सरकार के पास अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने तक के पैसे नहीं बचेंगे.
SIR में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर आरोप
सारठ में SIR की प्रक्रिया के दौरान 34 लोगों के खिलाफ सामने आई अनियमितता के सवाल पर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में SIR की प्रक्रिया के दौरान जो भी गड़बड़ी हो रही है, वह सरकार खुद करवा रही है.
उन्होंने सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बेहतर काम कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जुटे हुए हैं.
निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य संथाल परगना से बांग्लादेशी वोटरों को हटाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे वोटरों के सहारे ऐसी पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, जो राज्य के विकास को लेकर गंभीर नहीं हैं.
अधिकारियों की बैठक पर भी उठाए सवाल
निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मुख्य सचिव अविनाश कुमार, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री का जिक्र करते हुए सवाल किया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और CEO की बैठक में इन अधिकारियों की मौजूदगी की क्या जरूरत थी. उन्होंने कहा कि यदि मुख्य सचिव को कोई बैठक करनी थी तो वह अपने स्तर से कर सकते थे, लेकिन एक स्वतंत्र इकाई के अधिकारी के साथ होने वाली बैठक में अन्य अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े होते हैं.
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