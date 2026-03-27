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सोनिया गांधी की खराब स्वस्थ्य पर सांसद निशिकांत दुबे ने जताई चिंता, राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की खराब तबीयत पर चिंता जताई. वहीं राहुल गांधी के निजी अस्पताल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी.

BJP MP NISHIKANT DUBEY
सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 1:03 PM IST

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देवघर: गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शुक्रवार को देवघर पहुंचे. उन्होंने देवघर में कई निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. चैती दुर्गा और नवरात्र के समय वे अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या को जानेंगे. उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की. सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में सुनते ही उन्हें काफी चिंता हुई. उन्होंने कहा कि वह बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाएं क्योंकि सोनिया गांधी से उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत ही अच्छे हैं.

माता की तुलना में राहुल गांधी अलग हैं: निशिकांत दुबे

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी से उनके संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आज कांग्रेस अगर थोड़ी सी भी बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के कारण ही संभव हो पा रहा है. वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि अपनी माता की तुलना में वो बिल्कुल अलग हैं. उन्होंने राहुल गांधी के प्राइवेट अस्पतालों में दलित और पिछड़े जाति के डॉक्टरों की कमी को लेकर दिए बयान पर तंज कसा.

सोनिया गांधी को लेकर जानकारी देते सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज सोनिया गांधी बीमार होकर गंगाराम अस्पताल में इलाज करवा रही हैं. क्या वहां पर राहुल गांधी अपनी मां के इलाज के लिए डॉक्टरों की जाति पूछ रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कोई भी डॉक्टर हुनरमंद और जानकार होना चाहिए, ना की ऊंची या फिर नीची जाति का. निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी नीति अपने देश में लाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरा देश भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर गर्व करेगा. सिर्फ राहुल गांधी जैसे लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जाति व्यवस्था का ख्याल आता रहेगा.

24 मार्च से अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी

24 मार्च को अचानक तबीयत खराब होने के बाद सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी जांच कर रही है. फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है.

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देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे
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