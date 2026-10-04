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SIR के विरोध पर निशिकांत दुबे का हमला, कहा- बांग्लादेशी वोटरों को बचाने की साजिश, राहुल गांधी देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा रहे

देवघर: रविवार को गोड्डा से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचते ही उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा की और अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा.

टेलीकॉम व्यवस्था को गांवों तक पहुंचाने को निशिकांत दुबे ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी बताया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम प्राथमिकता पर रहेगा. आने वाले समय में गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की ठोस व्यवस्था तैयार की जाएगी, ताकि वहां भी इंटरनेट सेवा बेहतर हो सके.

नए पदभार को संभालते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर बात की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से लोगों को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. संचार के सबसे बड़े माध्यम पोस्ट ऑफिस और टेलीकॉम को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया. दोनों क्षेत्रों में बेहतर काम करने की रणनीति बनाई जा रही है. प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद पोस्ट ऑफिस में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, जिससे यह व्यवस्था और मजबूत होगी.

कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से मिली जिम्मेदारी को वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति के चेयरमैन के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता CSAM एक्ट को पूरी तरह लागू करवाना होगी. साथ ही उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 66A को फिर से लागू करने की जरूरत बताई. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस धारा पर असहमति जताई थी, लेकिन अब इसे लागू करने की मांग उठ रही है. उनके नेतृत्व में आईटी कमेटी इस कानून को पास कराने की दिशा में काम करेगी.

SIR के विरोध को बांग्लादेशी वोटरों की सुरक्षा की साजिश करार दिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर निशिकांत दुबे ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग या SIR का विरोध नहीं, बल्कि बांग्लादेशी वोटरों को सुरक्षित रखने की साजिश है. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 45 प्रतिशत से घटकर 24-25 प्रतिशत रह गई है, जबकि मुसलमानों की संख्या 7-8 प्रतिशत से बढ़कर 28-30 प्रतिशत हो गई है. चुनाव आयोग अगर यह पूछता है कि ये सभी वंशज हैं या बाहर से आए हैं, तो जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

राहुल गांधी पर निशाना, देश को गृहयुद्ध की ओर ले जाने का आरोप

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वे जितना भी विरोध करें, उससे कुछ नहीं होने वाला. उल्टे उनके विरोध से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह विरोध देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा रहा है. असम के नेल्ली नरसंहार का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि 1983 में बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जो हुआ था, वैसी स्थिति फिर न पैदा हो. कांग्रेस और विपक्षी दलों को उन्होंने सलाह दी कि देश में समरसता और भाईचारा बनाए रखने के लिए SIR का विरोध न करें.

कांग्रेस, RJD और सपा समेत विपक्षी दलों पर हमला

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने कहा कि ये पार्टियां आज तक अपने परिवार के घेरे से बाहर नहीं निकल पाई हैं. इन दलों ने अपनी पार्टी में कभी सही चुनाव नहीं कराया, तो देश में सही चुनाव कैसे कराएंगे. भाजपा और चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की मानसिकता रखते हैं, इसलिए भाजपा SIR का समर्थन करती है. अंत में उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि SIR जैसे मुद्दों पर विरोध करने वाली पार्टियों को हिन्द महासागर में गोता लगा लेना चाहिए.

दुमका में निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना

वहीं, दुमका में निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है. इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं. इनके पास विकास की न तो प्लानिंग है और न ही पैसे. उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें तो विकास संभव है. अन्यथा एक दिन ऐसा भी आएगा कि वर्तमान की झारखंड सरकार खुद से यह कहेगी कि अब हमें शासन नहीं करना. 2019 के बाद से आज की तिथि तक झारखंड लगातार पीछे जा रहा है. निशिकांत दुबे ने यह बातें आज दुमका के जरमुंडी प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. भाजपा सांसद प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनने वाली तीन सड़कों और पुलों के शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए थे.



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