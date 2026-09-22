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MMDR का विरोध करने पर हेमंत सरकार पर बरसे निशिकांत दुबे, कहा- पहले बिल को समझें

देवघर: झारखंड की राजनीति में इन दिनों खान एवं खनिज से जुड़े MMDR संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है. इसी मुद्दे पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे चुनौती देते हुए सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए. निशिकांत दुबे ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और राज्य के सरकार को चैलेंज करते हैं कि यदि वह इस कानून को समझ रहे हैं तो फिर इसके फायदे नुकसान के बारे में जनता के सामने सही तरीके से रखें.

सांसद ने कहा कि वर्तमान में सरकार विरोध के माध्यम से जनता के सामने जो तथ्य रख रही है, वह भ्रामक है और इससे वह जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है. एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार इस बिल का विरोध कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बिल के समर्थन में खुलकर सामने आ रही है.

जानकारी देते बीजेपी सांसद (ईटीवी भारत)

एमएमडीआर को लेकर मुखर हैं निशिकांत दुबे

MMDR विवाद पर निशिकांत दुबे पिछले कुछ दिनों से लगातार मुखर हैं. उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि कोयला झारखंड के अलावा भी कई राज्यों में है. यदि झारखंड सरकार कोयला देना बंद करती है तो अन्य राज्यों से कोयला लिया जा सकता है. वहीं उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी कोयले की कमी नहीं है. यदि भारत में कोयला समाप्त हो जाता है तो कम दर पर इंडोनेशिया और अन्य देशों से कोयला लाया जा सकता है.

गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को वापस लेने की बात कही थी. इसके बाद से झारखंड राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने दिख रही है. राज्य सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस बिल के लागू होने से झारखंड राज्य को खनन से होने वाले हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.