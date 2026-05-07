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निशांत, संतोष सुमन और नीतीश मिश्रा.. सम्राट कैबिनेट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों की एंट्री

मांझी के पुत्र फिर से मंत्री बने: पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को फिर से मंत्री बनाया गया है. उनको भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. वह नीतीश मंत्रिमंडल में भी शामिल थे. संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं.

नीतीश के बेटे निशांत बने मंत्री: सम्राट कैबिनेट में बिहार के तीन मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को भी स्थान दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी पहली बार मंत्री बनाया गया है. वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. नए मंत्रियों को गांधी मैदान में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. सम्राट चौधरी के विशाल मंत्रिमंडल को देखें तो इसमें जहां पुराने चेहरों को स्थान दिया गया है, वहीं कई नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं. इस नई टीम में एक साथ तीन पूर्व सीएम के बेटों को भी शामिल किया गया है.

जीतनराम मांझी के साथ संतोष सुमन (ETV Bharat)

पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे भी मंत्री: इसके अलावे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. नीतीश पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. हालांकि पिछली सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था. वह झंझारपुर से बीजेपी के विधायक हैं.

गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह: पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के कई प्रमुख नेता शामिल हुए.

नीतीश की जगह सम्राट बने हैं सीएम: पिछले महीने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 15 अप्रैल को भाजपा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

सरकार में सीएम समेत 35 मंत्री: सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के बिजेन्द्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप-मुख्यमंत्री बने थे. बिहार एनडीए में भाजपा और जेडीयू के अलावा लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. आज के मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है. इस तरह मंत्रियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है.

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