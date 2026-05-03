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'सद्भाव यात्रा' पर निकले निशांत कुमार, पिता की विरासत और भविष्य की सियासत साध पाएंगे?

पहले चरण में निशांत करेंगे यात्रा: निशांत 8 मार्च को जेडीयू में शामिल हुए थे. उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं. अब पिता की तरह ही पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे. पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार भी यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं. डेढ़ दर्जन से अधिक नीतीश कुमार ने यात्रा की है, अब निशांत भी उन्हीं के पद चिह्नों पर चलकर चंपारण से ही यात्रा की आज से शुरुआत कर रहे हैं.

"पार्टी को निशांत से बहुत उम्मीदें हैं. कार्यकर्ता तो चाहते हैं नीतीश कुमार ने जो शानदार विरासत छोड़ी है, उस विरासत के उत्तराधिकारी बनें."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

वहीं, परिवारवाद के नाम पर पार्टी के विधायक सफाई देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने निशांत को नहीं लाया, बल्कि उन्होंने राजनीति में आने से रोका है. हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत सीएम बनें लेकिन अब जो जनता चाहेगी, वही होगा. निशांत आज यात्रा शुरू करने से पहले सात सर्कुलर रोड आवास पहुंचे और पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया.

सद्भाव यात्रा पर निकले निशांत कुमार: निशांत उसी 'रथ' से सद्भाव यात्रा पर निकले हैं, जिससे नीतीश कुमार ने 2025 में विधानसभा का चुनाव प्रचार किया था. आधुनिक सुविधाओं से लैस 'निश्चय रथ' से निशांत बिहार भ्रमण करेंगे. लोगों से संवाद करेंगे फीडबैक लेंगे और अपनी बात कहेंगे. पार्टी के नेताओं का कहना है कि निशांत हमारे भविष्य हैं. लोगों की मांग पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा है.

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पश्चिम चंपारण से आज से यात्रा की शुरुआत कर दी है. जेडीयू कार्यालय से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत को रवाना किया. निशांत के साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और युवा विधायकों की टीम भी रहेगी.

निशांत ने सद्भाव यात्रा नाम दिया है. पार्टी कार्यालय में फूलों से निशांत का स्वागत करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने निशांत को यात्रा के लिए रवाना किया. उमेश कुशवाहा और श्रवण कुमार के साथ युवा विधायकों की टीम भी निशांत के पहले चरण के दो दिवसीय सद्भाव यात्रा में साथ रहेगी.

"पार्टी की कमान तो निशांत को सौंप दी गई है. तीर उन्हें सौंप दिया गया है. मकसद एक ही है बिहार को विकसित बनाना किसी से संघर्ष नहीं है किसी से मुकाबला नहीं है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

वहीं, जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का कहना है कि कार्यकर्ताओं की डिमांड पर ही निशांत ने राजनीति में कदम रखा है. उनकी एक मांग पूरी हुई है. आने वाले समय में जो अन्य मांगे हैं, वह भी जरूर पूरी होगी. वैसे भी राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है.

युवा विधायकों की टीम निशांत के साथ: निशांत कुमार के साथ युवा विधायकों की टीम रहेगी. जिसमें ऋतुराज, शुभानंद मुकेश, चेतन आनंद, रुहेल रंजन और अन्य विधायक शामिल है. रुहेल रंजन का कहना है, 'अभी तो निशांत बिहार घूमेंगे. बिहार को समझेंगे बिहार के लोग भी निशांत को जानेंगे. उन्होंने बड़ा त्याग किया है. देश में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, जिसने बिना पद लिए राजनीति में संघर्ष का रास्ता चुना हो.'

सद्भाव यात्रा पर निशांत कुमार (ETV Bharat)

परिवारवाद पर नेताओं ने दी सफाई: परिवारवाद के आरोप पर सफाई देते हुए जेडीयू विधायक विनय चौधरी का कहना है कि अगर सीधे उपमुख्यमंत्री या मंत्री बन जाते हैं तो परिवारवाद का आरोप लगता. मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार ने निशांत को राजनीति में आने से रोका है.

"निशांत ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है. अब तो जनता तय करेगी. हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने लेकिन जो जनता चाहेगी वही होगा."- विनय चौधरी, विधायक, जेडीयू

नीतीश के बाद निशांत से ही उम्मीद: निशांत जेडीयू कार्यालय में जब तक रहे, उनके समर्थन में नारेबाजी होती रही. पश्चिम चंपारण में दो दिनों तक निशांत यात्रा करेंगे. निशांत का जगह-जगह पर स्वागत किया जाएगा. दूसरे चरण में निशांत 7 मई को वैशाली जाएंगे. पार्टी ने निशांत की सद्भाव यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है.

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद एक तरह से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में अब निशांत में ही उम्मीद दिख रही है. निशांत सद्भाव यात्रा शुरू करने से पहले साथ सर्किल रोड आवास में आज अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी लिया. उसके बाद पार्टी कार्यालय आए और फिर यात्रा पर निकल गए. निशांत को 'जेड श्रेणी' की सुरक्षा मिली हुई है. कई गाड़ियों के साथ निशांत यात्रा पर निकले हैं.

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