निशांत का जेडीयू में ग्रैंड वेलकम, सदस्यता लेते ही कार्यकर्ताओं ने रख दी ये डिमांड

'पिता के कामों को बढ़ाएंगे आगे' : निशांत जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सक्रिय सदस्यता लेने के बाद अपने छोटे से संबोधन में कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया. नीतीश कुमार के कामकाज को आगे बढ़ाने की बात कही और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. निशांत ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और तमाम वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद भी लिया.

"मैं अपने पिता नीतीश कुमार के 20 साल में किए गए कामों को जन-जन तक पहुंचाऊंगा और उनके मार्गदर्शन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा. मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है. ये उनका निजी फैसला है मैं उसको स्वीकार करता हूं." - निशांत कुमार, जेडीयू कार्यकर्ता

जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जदयू का आज सक्रिय सदस्य बनाया गया. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत को सदस्य बनाया. निशांत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.

पटना : पिछले 1 साल से चल रही चर्चा के बीच आखिरकार निशांत ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है. जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं और तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और ढोल नगाड़े की गूंज के बीच निशांत ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की. जदयू कार्यालय में निशांत की एंट्री पर जेसीबी से फूलों की बरसात की गई और उनका जोरदार स्वागत किया गया. कार्यकर्ता हाथी और घोड़े से भी स्वागत के लिए पहुंचे थे.

''बिहार में निशांत के जेडीयू में शामिल होने से युवाओं में बहुत उत्साह है. उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, बिहार मजबूत होगा. निशांत कुमार को बहुत पहले से युवा चाह रहे थे कि वो राजनीति में आएं. निशांत जी को पार्टी में शामिल होने की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद.''- जमा खां, मंत्री, बिहार

निशांत को सीएम बनाने की डिमांड : कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था नालंदा से लेकर बिहार के अलग-अलग जिलों से कार्यकर्ता नीतीश कुमार निशांत के स्वागत में पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की. पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर विधायक तक ने कहा की निशांत पार्टी में आ गए हैं, पार्टी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी. कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसे शीर्ष नेताओं को सुननी चाहिए. विधायक विनय चौधरी ने कहा निशांत जदयू की कमान संभाल लें यही चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं.

निशांत के स्वागत में कार्यकर्ताओं का उत्साह (ETV Bharat)

''हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि निशांत जी को पार्टी में लाया जाय. अभी उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है. अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा.''- जेडीयू विधायक विनय चौधरी

बिहार में कई नेता पुत्र राजनीति में सक्रिय : बिहार में कई नेता पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में कूद पड़े हैं. हालांकि लंबे इंतजार के बाद निशांत की एंट्री हुई है, वह भी तब जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला लिया है.

नीतीश को मिठाई खिलाते निशांत (ETV Bharat)

''निशांत को चाहने वाले तरह-तरह की डिमांड कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं की डिमांड को बड़े नेताओं को सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए.''- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार

सीएम नीतीश से मिले निशांत : सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले और उन्होंने उन्हें मिठाई खिलाई. पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उनके साथ संजय झा भी मौजूद थे. नीतीश कुमार ने अपने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया. इस मौके पर तीनों ने साथ मिलकर फोटो भी खिंचवाई.

सीएम नीतीश कुमार, निशांत और संजय झा (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं में जोश : कार्यकर्ताओं को निशांत से बहुत उम्मीद है. ऐसे में देखना है निशांत पार्टी को किस ऊंचाई तक ले जाते हैं और कितना एकजुट रख पाते हैं. फिलहाल कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में उत्साह और जोश दिख रहा है. यह कब तक कायम रहता है यह भी देखने वाली बात होगी.

