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नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता का दिल्ली एम्स से है गहरा नाता, जानें पूरी कहानी

नई दिल्ली: पड़ोसी देश नेपाल में एक दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ है. नेपाल में नई सरकार के गठन ने दिल्ली एम्स को भी एक सौगात दी है. इसको लेकर दिल्ली एम्स के प्रोफेसर और डॉक्टर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

दरअसल, दिल्ली एम्स के नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट रहीं निशा मेहता को नेपाल की नई सरकार के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री बनाया गया है. एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर रीमा दादा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निशा ने वर्ष 2006 से 2010 के बैच में एम्स से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी. उन्होंने कहा कि आज अपनी एक पूर्व छात्रा के इस बड़ी उपलब्धि और पद तक पहुंच कर पूरे संस्थान का नाम रोशन करने पर गर्व है.

एम्स नर्सिंग कॉलेज ने जारी किया शुभकामना संदेश

एम्स के कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग की ओर से जारी शुभकामना संदेश में कहा गया है कि कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग निशा मेहता को नेपाल में स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने की उनकी शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता है. हमारे संस्थान की एक सम्मानित पूर्व छात्रा के तौर पर निशा मेहता की यह उपलब्धि पूरे एम्स नर्सिंग समुदाय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है.

निशा मेहता की उपलब्धि पर दिल्ली एम्स से लेकर ग्वालियर तक जश्न (ETV Bharat)

नर्सिंग से लेकर स्वास्थ्य नीति में नेतृत्व की भूमिका तक का उनका सफ़र इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि नर्सें क्लिनिकल सेटिंग से बाहर भी कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. उनकी सफलता सभी नर्सिंग पेशेवरों और छात्रों के लिए एक प्रेरणा है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि नर्सें न केवल देखभाल करने वाली होती हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को आकार देने में नेता, निर्णय लेने वाली और बदलाव लाने वाली भी होती हैं. हम उन्हें जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा नीतियों को मज़बूत करने में निरंतर सफलता और प्रभावशाली सेवा के लिए शुभकामनाएं देते हैं.