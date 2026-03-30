नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता का दिल्ली एम्स से है गहरा नाता, जानें पूरी कहानी
निशा मेहता की उपलब्धि पर दिल्ली एम्स से लेकर ग्वालियर तक जश्न, नर्सिंग कर्मियों में खुशी की लहर
Published : March 30, 2026 at 7:46 AM IST
नई दिल्ली: पड़ोसी देश नेपाल में एक दिन पहले ही नई सरकार का गठन हुआ है. नेपाल में नई सरकार के गठन ने दिल्ली एम्स को भी एक सौगात दी है. इसको लेकर दिल्ली एम्स के प्रोफेसर और डॉक्टर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.
दरअसल, दिल्ली एम्स के नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट रहीं निशा मेहता को नेपाल की नई सरकार के युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री बनाया गया है. एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर रीमा दादा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निशा ने वर्ष 2006 से 2010 के बैच में एम्स से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी. उन्होंने कहा कि आज अपनी एक पूर्व छात्रा के इस बड़ी उपलब्धि और पद तक पहुंच कर पूरे संस्थान का नाम रोशन करने पर गर्व है.
एम्स नर्सिंग कॉलेज ने जारी किया शुभकामना संदेश
एम्स के कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग की ओर से जारी शुभकामना संदेश में कहा गया है कि कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग निशा मेहता को नेपाल में स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने की उनकी शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता है. हमारे संस्थान की एक सम्मानित पूर्व छात्रा के तौर पर निशा मेहता की यह उपलब्धि पूरे एम्स नर्सिंग समुदाय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है.
नर्सिंग से लेकर स्वास्थ्य नीति में नेतृत्व की भूमिका तक का उनका सफ़र इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि नर्सें क्लिनिकल सेटिंग से बाहर भी कितना गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. उनकी सफलता सभी नर्सिंग पेशेवरों और छात्रों के लिए एक प्रेरणा है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि नर्सें न केवल देखभाल करने वाली होती हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को आकार देने में नेता, निर्णय लेने वाली और बदलाव लाने वाली भी होती हैं. हम उन्हें जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा नीतियों को मज़बूत करने में निरंतर सफलता और प्रभावशाली सेवा के लिए शुभकामनाएं देते हैं.
ग्वालियर से की है एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई
सिर्फ दिल्ली एम्स ही नहीं निशा मेहता की इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी गौरवान्वित है. दरअसल, निशा ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई दिल्ली एम्स से करने के बाद ग्वालियर के कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आफ नर्सिंग से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2015 में एमएससी ऑब्स्ट्रक्श एवं गायनी की डिग्री हासिल की.
नेपाल की मधेसी महिलाओं के नेता के तौर पर है निशा मेहता की पहचान
नेपाल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री बनाई गईं निशा मेहता प्रधानमंत्री बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की ओर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से संसद सदस्य हैं. मंत्री बनने से पहले, उन्होंने बिराट टीचिंग अस्पताल में काम किया है और नेपाल पुलिस वाइव्स एसोसिएशन, कोशी प्रांत में प्रशासनिक सचिव के रूप में भी कार्य किया है.
वह मधेसी महिला और स्वास्थ्य कर्मचारियों (नर्सों) का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनके सामने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों को सुधारने, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनियमितताओं को दूर करने की प्रमुख चुनौतियां हैं. निशा मेहता पहली नर्स हैं जो नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व कर रही हैं, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र में जमीनी स्तर की विशेषज्ञता लाने वाले एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया है, जो नेपाल में पहली बार कि इतनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है.
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