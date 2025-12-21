ETV Bharat / bharat

इनके डिजाइनर मोमबती से रोशनी के साथ-साथ आती है खुशबू, हजारीबाग की निशा बनना चाहती हैं सफल उद्यमी

हजारीबाग: एक छोटे से शहर की बेटी पूरे समाज को प्रेरणा देने का काम कर रही है. हजारीबाग के मेरू गांव की रहने वाली निशा कुमारी की मुस्कुराहट के पीछे उसकी जी तोड़ मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है. वो छोटे से गांव में डिजाइनर मोमबत्ती बनाकर अपनी पहचान पूरे देशभर में बना रही है. कहा जाए तो स्टार्टअप के जरिए उसने वह कर दिखाया है, जो दूसरे युवा सोचते रह जाते हैं.

स्मोक फ्री होती है मोमबत्ती

हजारीबाग के मेरू में रहने वाली निशा कुमारी महिला उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाने को आतुर दिख रही है. जो जिले के छोटे से गांव मेरु में रहकर डिजाइनर मोमबत्ती बनाती हैं. इसकी मोमबत्ती की मांग सिर्फ हजारीबाग तक ही नहीं बल्कि देश के कई महानगरों तक हो रही है. मुस्कान एक से बढ़कर एक मोमबत्ती तैयार कर रही हैं. उनकी मोमबत्ती की एक खासियत है कि वह स्मोक फ्री है और जलाने पर खुशबू भी देती है. निशा कुमारी द्वारा तैयार की गई मोमबत्ती कई मेला में तारीफ भी बटोरी चुकी है.

पिता के आइडिया से सफल उद्यमी बनना चाहती है निशा कुमारी

पिता ने दिया बिजनेस आइडिया

निशा कुमारी बताती हैं कि पिछले साल दीपावली के दौरान उनके पिता ने कहा था कि क्यों ना मोमबत्ती का व्यवसाय किया जाए?. इसके बाद उसके मन में यह काम करने का ख्याल आया. निशा कुमारी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोमबत्ती बनाने का तरीका सीखा. उन्होंने 15 दिनों की क्लास भी ली. क्लास करने के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जितनी मेहनत की जाए, उतना ही हाथ में निखार आएगा.

त्यौहारों पर डिजाइनर की मोमबत्ती की रहती है मांग

धीरे-धीरे निशा कुमारी ने एक से बढ़कर एक मोमबत्ती बनाना शुरू किया. जिसमें टेडी बियर, बुके, मोमबत्ती से लेकर दीपावली स्पेशल, होली स्पेशल के लिए मोमबत्ती बनाई जाती है. अभी क्रिसमस के अवसर पर वह आकर्षक मोमबत्ती तैयार कर रही है. उनकी मोमबत्ती को देखकर कोई भी व्यक्ति चकित रह जाता है. हाथ से बनी अलग-अलग डिजाइन की मोमबत्ती लोगों को खूब आकर्षित करती है.