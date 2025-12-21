इनके डिजाइनर मोमबती से रोशनी के साथ-साथ आती है खुशबू, हजारीबाग की निशा बनना चाहती हैं सफल उद्यमी
हजारीबाग की निशा कुमारी एक सफल उद्यमी बनाना चाहती है. वो मोमबत्ती के व्यवसाय से खुश हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती है.
Published : December 21, 2025 at 4:23 PM IST
हजारीबाग: एक छोटे से शहर की बेटी पूरे समाज को प्रेरणा देने का काम कर रही है. हजारीबाग के मेरू गांव की रहने वाली निशा कुमारी की मुस्कुराहट के पीछे उसकी जी तोड़ मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है. वो छोटे से गांव में डिजाइनर मोमबत्ती बनाकर अपनी पहचान पूरे देशभर में बना रही है. कहा जाए तो स्टार्टअप के जरिए उसने वह कर दिखाया है, जो दूसरे युवा सोचते रह जाते हैं.
स्मोक फ्री होती है मोमबत्ती
हजारीबाग के मेरू में रहने वाली निशा कुमारी महिला उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाने को आतुर दिख रही है. जो जिले के छोटे से गांव मेरु में रहकर डिजाइनर मोमबत्ती बनाती हैं. इसकी मोमबत्ती की मांग सिर्फ हजारीबाग तक ही नहीं बल्कि देश के कई महानगरों तक हो रही है. मुस्कान एक से बढ़कर एक मोमबत्ती तैयार कर रही हैं. उनकी मोमबत्ती की एक खासियत है कि वह स्मोक फ्री है और जलाने पर खुशबू भी देती है. निशा कुमारी द्वारा तैयार की गई मोमबत्ती कई मेला में तारीफ भी बटोरी चुकी है.
पिता ने दिया बिजनेस आइडिया
निशा कुमारी बताती हैं कि पिछले साल दीपावली के दौरान उनके पिता ने कहा था कि क्यों ना मोमबत्ती का व्यवसाय किया जाए?. इसके बाद उसके मन में यह काम करने का ख्याल आया. निशा कुमारी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोमबत्ती बनाने का तरीका सीखा. उन्होंने 15 दिनों की क्लास भी ली. क्लास करने के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जितनी मेहनत की जाए, उतना ही हाथ में निखार आएगा.
त्यौहारों पर डिजाइनर की मोमबत्ती की रहती है मांग
धीरे-धीरे निशा कुमारी ने एक से बढ़कर एक मोमबत्ती बनाना शुरू किया. जिसमें टेडी बियर, बुके, मोमबत्ती से लेकर दीपावली स्पेशल, होली स्पेशल के लिए मोमबत्ती बनाई जाती है. अभी क्रिसमस के अवसर पर वह आकर्षक मोमबत्ती तैयार कर रही है. उनकी मोमबत्ती को देखकर कोई भी व्यक्ति चकित रह जाता है. हाथ से बनी अलग-अलग डिजाइन की मोमबत्ती लोगों को खूब आकर्षित करती है.
हैदराबाद एवं गुड़गांव से आते हैं मोमबत्ती के ऑर्डर
निशा कुमारी बताती है कि ऑनलाइन मार्केट के जरिए हैदराबाद, गुड़गांव समेत कई शहर तक मोमबत्ती पहुंच चुकी है. इंस्टाग्राम में GLOT MELT नाम का पेज बनाया है. जिसके जरिए उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और वह उत्पाद बनाकर उपलब्ध कराती है. इस पूरे व्यवसाय में उसका एक मित्र उसके साथ है, जो मार्केटिंग का काम करता है. निशा कुमारी बताती है कि उनकी चाहत आने वाले समय में इस काम को बड़े प्लेटफार्म में ले जाने की है और लोगों को रोजगार से जोड़ने की है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्कान खुद भी छात्र है और पढ़ाई लिखाई से समय निकालने के बाद यह काम करती है.
मुझे मेरी बेटी पर गर्व है: मालती देवी
निशा कुमारी की मां मालती देवी बताती है कि उनको उनकी बेटी पर गर्व है. 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' का नारा सरकार ने दिया था लेकिन मेरी बेटी दूसरी पढ़ाई नहीं कर रही है बल्कि अब उद्यमी बनाना चाहती है. कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह धीरे-धीरे मुकाम हासिल कर रही है. वह आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही है. वह पैसे से हमारी मदद करती है. उसकी बनाई हुए मोमबत्ती की मांग दूर दूर तक है.
मालती देवी बताती हैं कि वह एक से बढ़कर एक डिजाइनर मोमबत्ती बनाती है. जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. वह सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं बनाती है बल्कि लोगों के घरों में खुशबू बिखेर रही है.
