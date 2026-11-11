राज्य सरकार के उदासीन रवैया से नाराज हुई राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, निशा भगत मामले में कार्रवाई जाने बगैर दिल्ली हुईं रवाना
निशा भगत मौत मामले को लेकर झारखंड पहुंचा राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के असहयोगात्मक रुख पर नाराजगी जताई. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
Published : November 11, 2026 at 8:22 PM IST
रांची: निशा भगत डेथ केस की जांच करने झारखंड दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के असहयोगात्मक रुख पर नाराजगी जताई. गुमला में निशा भगत के परिजनों से मिलने के बाद रांची पहुंची आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने आरोप लगाया कि ना तो डीजीपी उनसे मिली है और ना ही मुख्यमंत्री ने मिलने का समय दिया. इससे पहले गुमला में भी डीसी और एसपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से दूरी बनाकर रखी.
राज्य सरकार के इस रुख से महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज दिखी और रांची में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी आयोग को ना देना बेहद ही गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप देने से राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत बेहद ही दुखद है, इतनी कम उम्र में निशा भगत का चला जाना बेहद ही चिंताजनक है.
महिला आयोग ने खुद लिया संज्ञान
महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही यह घटना हुई, उसके बाद आयोग ने संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए थे और इस संबंध में, जो कार्रवाई अब तक हुई है, उससे अवगत कराने को कहा था लेकिन महिला आयोग ने निशा भगत की मौत और जनभावना को देखते हुए स्वत: ही संज्ञान लिया. जिसके बाद गुमला और रांची तुरंत आने का निर्णय लिया गया और इसके तहत हमने गुमला में निशा भगत के परिजनों से मुलाकात करके इस घटना के बारे में जानकारी ली.
जांच पर रखी जाएगी नजर: विजया किशोर रहाटकर
निशा भगत के माता-पिता ने बेटी के लिए तुरंत न्याय की मांग की है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग काफी गंभीर है और निशा को न्याय मिले, इसके लिए हम कारगर कदम भी उठाएंगे और जो भी जांच चल रही है, उस पर भी नजर रखेंगे.
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास झारखंड में हुए महिला उत्पीड़न के 536 केस
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने बताया कि निशा भगत से पहले झारखंड में कई मामले हुए हैं. इससे पहले, गोड्डा, सरायकेला और रांची में 2 दिन पहले एक लड़की का यौन शोषण जिसे पुलिस ने छेड़खानी दर्ज की और उम्र 17 के बदले 48 लिख दी, इन सभी मामलों में हमने समय-समय पर संज्ञान में लिया है और राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है लेकिन दुख की बात यह है कि किसी भी मामले में यहां से पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को नहीं दी गई है.
मुख्यमंत्री पर नहीं मिलने की कही बात
निशा भगत केस की जांच के लिए जब राष्ट्रीय महिला आयोग का झारखंड दौरा होना सुनिश्चित हुआ, तो हमने डीजीपी को अवगत करा दिया था, लेकिन उनके द्वारा बैठक सुनिश्चित नहीं हो सकी. उसके बाद मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखकर महिला उत्पीड़न जैसी घटना पर संवेदनशील होने के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारी को सचेत करने का आग्रह किया और मिलने का समय मांगा लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहला मौका नहीं है कि राज्य सरकार के पदाधिकारी महिला उत्पीड़न जैसी घटना में आयोग के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. इससे पहले भी दो बार आयोग की टीम झारखंड आ चुकी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष वर्तमान में झारखंड की 536 महिला उत्पीड़न के केस हैं, जिस पर आयोग गंभीर है.
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