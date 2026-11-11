ETV Bharat / bharat

राज्य सरकार के उदासीन रवैया से नाराज हुई राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, निशा भगत मामले में कार्रवाई जाने बगैर दिल्ली हुईं रवाना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ( ETV BHARAT )

रांची: निशा भगत डेथ केस की जांच करने झारखंड दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के असहयोगात्मक रुख पर नाराजगी जताई. गुमला में निशा भगत के परिजनों से मिलने के बाद रांची पहुंची आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने आरोप लगाया कि ना तो डीजीपी उनसे मिली है और ना ही मुख्यमंत्री ने मिलने का समय दिया. इससे पहले गुमला में भी डीसी और एसपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से दूरी बनाकर रखी.

राज्य सरकार के इस रुख से महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज दिखी और रांची में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी आयोग को ना देना बेहद ही गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप देने से राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत बेहद ही दुखद है, इतनी कम उम्र में निशा भगत का चला जाना बेहद ही चिंताजनक है.