आंध्र प्रदेश में नौकरियों की 'बहार': निर्मला सीतारमण ने 25 बैंक मुख्यालय के निर्माण की रखी आधारशिला

अमरावती (आंध्र प्रदेश): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरावती में 25 बैंकों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हेडक्वार्टर बनाने के लिए नींव रखी. इस मौके पर CM चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी CM पवन कल्याण, मंत्री नारा लोकेश, पय्यावुला केशव, केंद्रीय मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर, संबंधित बैंकों के चेयरमैन, CMD और सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

यह इवेंट कैपिटल सीड एक्सेस रोड के बगल में पहले ब्लॉक में CRDA प्रोजेक्ट ऑफिस में हुआ. कार्यक्रम में राजधानी के किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड के कार्यालयों की आधारशिला रखी.