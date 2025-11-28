ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में नौकरियों की 'बहार': निर्मला सीतारमण ने 25 बैंक मुख्यालय के निर्माण की रखी आधारशिला

आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 25 बैंकों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हेडक्वार्टर बनाने की नींव रखी गयीं.

Bank Headquarters in Amravati
वित्त मंत्री का स्वागत करते सीएम चंद्रबाबू नायडू. (/x.com/AndhraPradeshCM/)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती (आंध्र प्रदेश): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरावती में 25 बैंकों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हेडक्वार्टर बनाने के लिए नींव रखी. इस मौके पर CM चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी CM पवन कल्याण, मंत्री नारा लोकेश, पय्यावुला केशव, केंद्रीय मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर, संबंधित बैंकों के चेयरमैन, CMD और सीनियर अधिकारी मौजूद थे.

यह इवेंट कैपिटल सीड एक्सेस रोड के बगल में पहले ब्लॉक में CRDA प्रोजेक्ट ऑफिस में हुआ. कार्यक्रम में राजधानी के किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड के कार्यालयों की आधारशिला रखी.

1,334 करोड़ रुपये में कंस्ट्रक्शन:

  • आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक 256 करोड़ रुपये में बन रहा है और इससे 1,000 नौकरियां पैदा होंगी
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 40 करोड़ रुपये में बन रहा है. इससे 300 नौकरियों के अवसर बनेंगे
  • AP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (APCOB) 200 करोड़ रुपये में बन रहा है, 400 नौकरियां के अवसर खुलेंगे
  • बैंक ऑफ इंडिया (BOI) 40 करोड़ रुपये में बन रहा है, इससे 200 नौकरियां पैदा होंगी
  • केनरा बैंक इसे 50 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 300 नौकरियां पैदा होंगी
  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) इसे 300 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 2,000 नौकरियों की जगह बन रही है
  • यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (UBI) इसे 50 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 160 नौकरियां मिलेंगी
  • बैंक ऑफ बड़ौदा 60 करोड़ रुपये में बना रहा है और जहां 300 नौकरियों के अवसर खुलेंगे
  • इंडियन बैंक इसे 40 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 105 नौकरियां मिलेंगी
  • नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) 90 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 160 नौकरियां मिलेंगी
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 15 करोड़ रुपये में बना रहा है जहां 150 नौकरियां के अवसर मिलेंगे
  • इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) इसे 4 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 65 नौकरियां पैदा होंगी
  • IDBI बैंक इसे 50 करोड़ रुपये में बना रहा है और इससे 215 नौकरियां पैदा होंगी
  • लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) 22 करोड़ रुपये में बन रहा है और इससे 1,036 नौकरियां पैदा होंगी
  • न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) 93 करोड़ रुपये में बन रहा है और इससे 150 नौकरियां पैदा होंगी

सेंटर से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद:

राज्य के फाइनेंस और लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर पय्यावुला केशव ने कहा कि सीतारमण राजधानी में ऐसे आई हैं जैसे वह देश की इकॉनमी को मुंबई से अमरावती ले आई हों. उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ही डबल इंजन सरकार के पीछे हैं और सपोर्ट दे रही हैं. उन्होंने ICU में चल रहे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NIRMALA SITHARAMAN
अमरावती में बैंकों के हेडक्वार्टर
BANKS IN AMARAVATI
अमरावती में निर्मला सीतारमण
BANK HEADQUARTERS IN AMRAVATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.