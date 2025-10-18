ETV Bharat / bharat

'जीएसटी रिफॉर्मस से बचत': वैष्णव बोले- 20 लाख करोड़ की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खपत की उम्मीद

नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पिछले महीने सरकार द्वारा शुरू किए गए जीएसटी सुधारों के कारण इस साल 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बिक्री होने की उम्मीद है. वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ जीएसटी सुधारों के कारण होने वाली बचत पर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी खुदरा शृंखलाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले नवरात्रि की तुलना में 20-25 प्रतिशत अधिक बिक्री हुई. 85 इंच के टीवी जैसी कई श्रेणियां हैं, जहां स्टॉक पूरी तरह बिक गया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की मांग में वृद्धि का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर पड़ रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अब दोहरे अंकों की सीएजीआर से बढ़ रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि इस साल खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है. बता दें कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर, 2025 से लागू है. इन सुधारों के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है.