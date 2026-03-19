लिपिका मित्रा की मानहानि याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 30 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
Published : March 19, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने 30 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. इस मामले में 29 जनवरी को लिपिका मित्रा ने अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में लिपिका मित्रा के अलावा मंजू बंसल और सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे.
कोर्ट ने 23 मई 2025 को निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया.
याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.
सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गई. याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए.
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