माइनिंग एरिया की सुरक्षा के लिए सेटेलाइट मॉनिटरिंग जरूरी, NIRM निदेशक ने बताई आधुनिक तकनीक की अहमियत
धनबाद में FRAME-2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें माइनिंग क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा हुई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 6:40 PM IST
धनबादः झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्य में खदानों की सुरक्षा और भू-धंसान की समस्या हमेशा से बड़ी चुनौती रही है. खासकर धनबाद और झरिया में पुरानी भूमिगत खदानों के ऊपर बसी आबादी के लिए यह चिंता का विषय है.
ऐसे में क्या आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए संभावित हादसों का पहले ही पता लगाया जा सकता है? क्या सेटेलाइट मॉनिटरिंग से जमीन के नीचे होने वाले बदलावों पर नजर रखना संभव है? वहीं भारत की खनन तकनीक कितनी आत्मनिर्भर है और भविष्य में कोयला देश की ऊर्जा सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (NIRM) के निदेशक डॉ. श्रीपद आर. नाइक ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी. वो CSIR-CIMFR (सिंफर), धनबाद में आयोजित FRAME-2026 कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.
खदानों की सुरक्षा और उत्पादन
खनन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन कई बार खदानों में वैज्ञानिक जांच और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है. NIRM के निदेशक डॉ. श्रीपद आर. नाइक का कहना है कि खदानों में इंस्ट्रूमेंटेशन और वैज्ञानिक विश्लेषण को अपनाना बेहद जरूरी है.
आधुनिक उपकरणों से मिलने वाले आंकड़ों के जरिए भूमिगत परिस्थितियों का बेहतर आकलन किया जा सकता है. इससे संभावित खतरे को समझने के साथ खदानों की सुरक्षा और उत्पादन, दोनों में सुधार संभव है. उन्होंने खदान संचालकों से वैज्ञानिक निगरानी की व्यवस्था को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने की अपील की.
धनबाद और झरिया में भू-धंसान की समस्या का एक बड़ा कारण पुरानी भूमिगत खदानें भी हैं. कई ऐसी खदानें हैं, जिनके ऊपर आज बड़ी आबादी निवास कर रही है. इस पर डॉ. नाइक ने बताया कि सब्सिडेंस स्टडीज यानी भू-धंसान संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन से उन इलाकों की पहचान की जा सकती है, जहां जमीन धंसने की आशंका है.
जिन खदानों की भूमिगत संरचना और पुराने खनन का रिकॉर्ड उपलब्ध है, वहां वैज्ञानिक आकलन करना अपेक्षाकृत आसान होता है. लेकिन जिन पुरानी खदानों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां खतरे का आकलन करना बड़ी चुनौती बन सकती है.
भू-धंसान की आशंका वाले इलाकों की पहचान के लिए अब आधुनिक तकनीक भी मददगार साबित हो रही है. डॉ. नाइक के मुताबिक, सेटेलाइट तकनीक के जरिए जमीन की सतह में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा सकती है.
जमीन का धीरे-धीरे नीचे बैठना यानी सेटलमेंट (Settlement) एक क्रमिक प्रक्रिया होती है. इसकी नियमित मॉनिटरिंग से जमीन में हो रहे बदलावों का पता लगाया जा सकता है और संभावित खतरे का आकलन संभव है. ऐसे में धनबाद और झरिया जैसे खनन प्रभावित इलाकों में वैज्ञानिक निगरानी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है.
भूमिगत आग और भू-धंसान
झरिया की भूमिगत आग को लेकर डॉ. नाइक ने स्पष्ट किया कि आग पर नियंत्रण करना NIRM के सीधे कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है. हालांकि भूमिगत आग के कारण कोयले के जलने और समाप्त होने से जमीन के नीचे खाली स्थान यानी वॉयड (Void) बन सकते हैं.
इससे भूमिगत चट्टानों की स्थिरता प्रभावित होने की आशंका रहती है. ऐसे मामलों में रॉक मैकेनिक्स के वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी विश्लेषण के जरिए जमीन की स्थिरता तथा संभावित जोखिम का आकलन किया जा सकता है.
खनन तकनीक में भारत आत्मनिर्भर
खनन तकनीक के मामले में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को लेकर NIRM निदेशक ने भरोसा जताया. उनका कहना है कि देश में CSIR-CIMFR, NIRM, IIT (ISM) धनबाद, IIT खड़गपुर और कई अन्य तकनीकी संस्थानों में सक्षम वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद हैं.
आधुनिक तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ रही है. ऐसे में भारत को हर तकनीकी जरूरत के लिए विदेशी सलाहकारों और विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है. देश में ही खनन क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान विकसित करने की क्षमता मौजूद है.
क्रिटिकल मिनरल्स और आत्मनिर्भरता
दुनिया में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और आधुनिक तकनीक के विस्तार के बीच इन खनिजों का रणनीतिक महत्व भी बढ़ गया है. इस क्षेत्र में भारत की तैयारी पर डॉ. नाइक ने कहा कि फिलहाल देश में इन खनिजों के पर्याप्त प्रमाणित भंडार की उपलब्धता एक चुनौती है.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) सहित कई संस्थाएं लगातार नए खनिज भंडारों की खोज में जुटी हैं. यदि भविष्य में पर्याप्त संसाधन प्रमाणित होते हैं तो भारत अपनी तकनीकी क्षमता के जरिए इनके खनन में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है.
खनिजों की खोज में AI और मशीन लर्निंग
खनिजों की खोज और खनन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और सेटेलाइट तकनीक की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है. डॉ. नाइक के मुताबिक, इन तकनीकों की मदद से बड़े पैमाने पर उपलब्ध आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण किया जा सकता है. इससे खनिज संसाधनों की खोज और वैज्ञानिक अध्ययन को गति मिल सकती है.
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि AI से मिलने वाले परिणामों की व्याख्या में सावधानी जरूरी है. तकनीक का इस्तेमाल मानवीय विशेषज्ञता और वैज्ञानिक समझ के साथ ही किया जाना चाहिए।
नेट जीरो लक्ष्य और कोयले की भूमिका
भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि भविष्य में कोयला खनन और ऊर्जा सुरक्षा के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाएगा, इस पर डॉ. नाइक का कहना है कि फिलहाल भारत की ऊर्जा जरूरतों में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी.
उन्होंने अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (Underground Coal Gasification) को भविष्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक बताया. इसके जरिए जमीन के नीचे मौजूद कोयले को गैस में परिवर्तित कर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. उनके मुताबिक, इस दिशा में सरकार की पहल से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है.
कुल मिलाकर खनन उद्योग का भविष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहने वाला. सुरक्षित खनन, वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और पर्यावरणीय संतुलन इसकी सबसे बड़ी जरूरत होंगे.
खासकर धनबाद और झरिया जैसे खनन प्रभावित क्षेत्रों में सेटेलाइट मॉनिटरिंग और नियमित वैज्ञानिक अध्ययन से संभावित भू-धंसान के खतरों की समय रहते पहचान करने में मदद मिल सकती है. FRAME-2026 के मंच से सामने आए ये विचार देश के खनन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव और सुरक्षित भविष्य की जरूरत को रेखांकित करते हैं.
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