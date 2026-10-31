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माइनिंग एरिया की सुरक्षा के लिए सेटेलाइट मॉनिटरिंग जरूरी, NIRM निदेशक ने बताई आधुनिक तकनीक की अहमियत

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धनबादः झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्य में खदानों की सुरक्षा और भू-धंसान की समस्या हमेशा से बड़ी चुनौती रही है. खासकर धनबाद और झरिया में पुरानी भूमिगत खदानों के ऊपर बसी आबादी के लिए यह चिंता का विषय है.

ऐसे में क्या आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए संभावित हादसों का पहले ही पता लगाया जा सकता है? क्या सेटेलाइट मॉनिटरिंग से जमीन के नीचे होने वाले बदलावों पर नजर रखना संभव है? वहीं भारत की खनन तकनीक कितनी आत्मनिर्भर है और भविष्य में कोयला देश की ऊर्जा सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (NIRM) के निदेशक डॉ. श्रीपद आर. नाइक ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी. वो CSIR-CIMFR (सिंफर), धनबाद में आयोजित FRAME-2026 कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.