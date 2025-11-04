निरहुआ ने खेसारी को कहा 'यदमुल्ला', भोजपुरी स्टार ने जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ को भी लपेटा
निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहा है, जिसपर खेसारी ने जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ को भी लपेट लिया.
Published : November 4, 2025 at 1:55 PM IST
पटना: भोजपुरी अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी अभिनेता और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर जमकर निशाना साधा. पटना एयरपोर्ट पर चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे निरहुआ ने खेसारी को 'यदमुल्ला' करार देते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करने वाले हिंदू समाज के प्रति उनकी टिप्पणी अस्वीकार्य है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार को जंगलराज नहीं चाहिए, बल्कि सुशासन की सरकार ही विकास का माध्यम है.
राम मंदिर विवाद पर तीखा प्रहार: निरहुआ ने शत्रुघ्न लाल यादव उर्फ खेसारी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यदमुल्ला इसलिए कहा कि क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि जिस राम मंदिर को हिंदू समाज 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, उसके प्रति खेसारी जैसे लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो समाज को बांटने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि ये लोग यदुवंशी हैं ही नहीं, ये लोग सिर्फ समाज को बांटने के लिए काम करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है.
"मैं उसे इसलिए 'यदमुल्ला' कह रहा हूं क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि जहां राम मंदिर बना है, वहां अस्पताल बनेगा. राम मंदिर के लिए हम लोगों ने 500 साल तक इंतजार किया. इसका विरोध कैसे कर सकते हो? इसलिए मैंने उसे 'यदमुल्ला' कहा है. वह यदमुल्ला ही है, यादव नहीं हो सकता."- दिनेश लाल यादव निरहुआ, बीजेपी नेता
जंगलराज के खिलाफ सुशासन का समर्थन: निरहुआ ने बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार सरकार का खुलकर समर्थन किया. उन्होंने कहा, "बिहार को जंगलराज नहीं चाहिए. यहां सुशासन की सरकार है और रहेगी. हमारी सरकार में बिहार में काफी विकास हुआ है." खेसारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जंगलराज लाने का भाव रखने वालों को जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है.
#WATCH छपरा, सारण (बिहार): छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा, " nda के नेता जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से ही जंगलराज सुन लिए हैं। क्योंकि वे तो यहां रहे नहीं हैं। उन्हें… pic.twitter.com/b2PpYv2obq— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025
खेसारी ने क्या कहा: वहीं, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी ने कहा कि एनडीए के नेताओं को ये बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 20 सालों में क्या किया. उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो यहां रहते भी नहीं हैं. उन्होंने यहां के कारोबारियों का दर्द देखना चाहिए.
"एनडीए के नेताओं को जंगलराज छोड़कर अपना काम बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है. योगी आदित्यनाथ ने किसी नेता के मुंह से जंगलराज सुन लिया है. क्योंकि वे तो यहां रहे ही नहीं हैं. उन्हें एक बार छपरा आकर यहां के कारोबारियों का दर्द देखना चाहिए. तब पता चल पाएगा कि क्यों लोग सरकार बदलना चाहते हैं" - खेरारी लाल यादव, राजद उम्मीदवार, छपरा
खेसारी लड़ रहें हैं चुनाव: खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. आरजेडी ने उन्हें सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. हालांकि, शुरुआत में खेसारी की पत्नी को चुनाव लड़वाने के संकेत दिए थे. लेकिन चंदा देवी कुछ तकनीकि खामियों की वजह से उम्मीदवार नहीं बन पाईं. जिसके बाद खेसारी स्वयं छपरा से आरजेडी के टिकट पर उतर चुके हैं. चंदा देवी अब भी प्रचार में सक्रिय हैं और पार्टी की रणनीति का हिस्सा बनी हुई हैं.
छपरा में त्रिकोणीय मुकाबले का अनुमान: बिहार की छपरा विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव रोचक और त्रिकोणीय बताया जा रहा है. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को जहां BJP की प्रत्याशी छोटी कुमारी से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं पूर्व मेयर राखी गुप्ता के निर्दलीय मैदान में कूदने से लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस सीट का फैसला निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता को मिलने वाले वोटों पर निर्भर करेगा.
टिकट कटने से उपजी बगावत ने बदला समीकरण: BJP से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतर गईं. उनकी जगह पार्टी ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है. यह विद्रोह BJP के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि राखी गुप्ता और छोटी कुमारी दोनों ही वैश्य (बनिया) समुदाय से हैं.
इस सीट पर वैश्य मतदाता सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच इन वोटों के बंटवारे से BJP को नुकसान होने की आशंका है, जिसका सीधा फायदा RJD के यादव प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को मिल सकता है.
छपरा विधानसभा सीट का बैकग्राउंड: छपरा बिहार की एक प्रमुख विधानसभा सीट है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती है. यह सीट यादव, राजपूत, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के लिए जानी जाती है. 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के डॉ सीएन सिंह ने जीत हासिल की थी, जो लगातार तीन बार विधायक रह चुके हैं.
यहां का चुनावी इतिहास हमेशा से ही कड़ा मुकाबला वाला रहा है. 2025 के चुनाव में खेसारी की एंट्री से यह सीट भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के टकराव का प्रतीक बन गई है, जहां विकास, जातिगत समीकरण और अपराध के मुद्दे प्रमुख हैं. आरजेडी को यहां पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए चंदा देवी का प्रचार खेसारी के लिए सीट मजबूत करने का माध्यम साबित हो सकता है.
ये भी पढ़ें:
छपरा में खेसारी लाल यादव का दूध से किया गया अभिषेक, समर्थकों ने सिक्कों से तौला
नामांकन से पहले ऐसा क्या हुआ... कि फूट-फूटकर रोने लगे खेसारी लाल यादव