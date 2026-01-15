ETV Bharat / bharat

झारखंड में निपाह वायरस का खतरा! पश्चिम बंगाल में दो मामलों की पुष्टि, रांची में बना आइसोलेशन वार्ड, अलर्ट जारी

रांची: पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस (Nipah Virus) के दो मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने भी निपाह वायरस से संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं.

एहतियाती कदम और तैयारी

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों (दो नर्सों में संक्रमण की आशंका, जिनकी हालत गंभीर है) के बाद झारखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है. रांची के सदर अस्पताल में 10 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि निपाह वायरस अत्यंत खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन या विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है. यह वायरस तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क में सूजन) हो जाता है और स्थिति जानलेवा बन सकती है.

रांची सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह का बयान (ETV Bharat)

निपाह वायरस क्या है और कैसे फैलता है?

डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है. इसका मुख्य वाहक फल खाने वाले चमगादड़ (फ्रूट बैट्स) होते हैं. संक्रमित चमगादड़ द्वारा दूषित फल खाने, खजूर का कच्चा रस (ताड़ी) पीने या बीमार सुअरों के संपर्क से संक्रमण होता है. मनुष्य से मनुष्य में यह वायरस खांसी, छींक, लार, यूरिन, खून या संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के दौरान निकट संपर्क से फैल सकता है.

रांची सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड (ETV Bharat)

निपाह वायरस के संक्रमण पर शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं