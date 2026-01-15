झारखंड में निपाह वायरस का खतरा! पश्चिम बंगाल में दो मामलों की पुष्टि, रांची में बना आइसोलेशन वार्ड, अलर्ट जारी
झारखंड में भी निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है. पश्चिम बंगाल में दो मामले मिलने के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है.
रांची: पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस (Nipah Virus) के दो मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने भी निपाह वायरस से संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं.
एहतियाती कदम और तैयारी
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों (दो नर्सों में संक्रमण की आशंका, जिनकी हालत गंभीर है) के बाद झारखंड में सतर्कता बढ़ा दी गई है. रांची के सदर अस्पताल में 10 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और प्रसिद्ध पैथोलॉजिस्ट डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि निपाह वायरस अत्यंत खतरनाक है क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन या विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है. यह वायरस तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क में सूजन) हो जाता है और स्थिति जानलेवा बन सकती है.
निपाह वायरस क्या है और कैसे फैलता है?
डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है. इसका मुख्य वाहक फल खाने वाले चमगादड़ (फ्रूट बैट्स) होते हैं. संक्रमित चमगादड़ द्वारा दूषित फल खाने, खजूर का कच्चा रस (ताड़ी) पीने या बीमार सुअरों के संपर्क से संक्रमण होता है. मनुष्य से मनुष्य में यह वायरस खांसी, छींक, लार, यूरिन, खून या संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के दौरान निकट संपर्क से फैल सकता है.
निपाह वायरस के संक्रमण पर शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं
- तेज बुखार
- सिरदर्द
- बदन दर्द
- मतली
- गले में खराश
निपाह वायरस से संक्रमित होने पर गंभीर स्थिति में
- चक्कर आना
- बोलने और चलने में कठिनाई
- दौरे पड़ना
- सांस लेने में परेशानी
- बेहोशी या कोमा
डॉ. बिमलेश ने चेतावनी दी कि निपाह वायरस का मृत्यु दर (मोर्टेलिटी रेट) काफी ऊंचा (40-75%) है. इलाज केवल लक्षण आधारित और सपोर्टिव केयर पर निर्भर करता है, जैसे बुखार-दर्द नियंत्रण, ऑक्सीजन/वेंटिलेटर सपोर्ट और इंटेंसिव केयर. डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना आवश्यक है.
बचाव के उपाय: कोरोना जैसी सावधानियां अपनाएं
- कच्चे फलों को अच्छी तरह धोकर कई बार साफ पानी से रगड़कर खाएं.
- पेड़ से निकलने वाले कच्चे तरल पदार्थ (जैसे खजूर का रस) पीने से बचें.
- चमगादड़ों वाली जगहों या बीमार पशुओं के आसपास न जाएं.
- संक्रमित व्यक्ति की देखभाल में मास्क, दस्ताने पहनें.
- हाथों की नियमित सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.
निपाह वायरस की पहली पहचान
निपाह वायरस की पहली बार पहचान 1998-99 में मलेशिया के निपाह नाम के स्थान पर हुई थी. वहां सुअर पालकों में रहस्यमयी मस्तिष्क ज्वर के मामलों के बाद इस वायरस की खोज हुई. भारत में यह 2001 और 2007 में पश्चिम बंगाल में सामने आया था, जबकि हाल के वर्षों में केरल में कई बार प्रकोप हुआ.
झारखंड सरकार ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है.
