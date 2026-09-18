ETV Bharat / bharat

उम्र 9 साल.. 7 भाषाओं में गायकी.. 6 साल की जुड़वा बहनों का साथ, हैरान करने वाली है रामकृष्ण की प्रतिभा

गया के 9 साल के रामकृष्ण अपनी जादुई आवाज में 7 भाषाओं में गाना गाकर पूरी दुनिया को दीवाना बना रहे हैं. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
आवाज के जादूगर 9 साल के रामकृष्ण और उनकी जुड़वा बहनें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 1:42 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया जिले के रहने वाले 9 वर्षीय रामकृष्ण अपनी सुरीली आवाज और अनूठी गायकी से सबको हैरान कर रहे हैं. जब वह 'श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम' गाते हैं तो लोग बिना झूमे नहीं रह पाते. उनकी उम्र अभी महज नौ साल है, लेकिन उनकी विलक्षण प्रतिभा भारत से लेकर नेपाल तक धूम मचा रही है. रामकृष्ण के मुख से जब भी सुर निकलते हैं, तो बड़े-बड़े संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध होकर स्तब्ध रह जाते हैं.

सात भाषाओं में गाते हैं गाने

इस नन्हे बाल गायक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल हिंदी में ही नहीं गाता. रामकृष्ण कुल सात भाषाओं में पूरी सुगमता से संगीत प्रस्तुत करने की कला जानते हैं. इनमें हिंदी के अलावा गुजराती, बांग्ला, मराठी, हरियाणवी, पंजाबी और राजस्थानी भाषाएं शामिल हैं. इतनी कम उम्र में भाषाओं पर ऐसी पकड़ अद्भुत है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

स्कूल की प्रार्थना से शुरू हुआ संगीत का सफर

ईटीवी भारत से खास बातचीत में रामकृष्ण बताते हैं कि शुरुआत में स्कूल के प्रेयर में मैं नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद प्रेयर में कुछ ऐसे गीत होने लगे, ऐसी कलाएं होने लगी जो मुझे बहुत पसंद आने लगी. फिर धीरे धीरे मैं भी प्रेयर में शामिल होने लगा. मैं गायन और कविता को याद करने की कोशिश करता था. याद किया और फिर गुनगुनाया करता था. उसके बाद मेरे माता-पिता को लगा कि मुझे संगीत में लाना चाहिए. इसलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा गया जी में ही शुरू हुई.

"मुझे संगीत की दुनिया में अचानक से खिंचाव महसूस हुआ. अचानक रुचि हुई और फिर स्कूली दिनों से ही परफॉर्मेंस करना शुरू किया. गीतों गानों को गुनगुनाना शुरू किया. फिर माता-पिता प्रभावित हुए और गया जी में प्रारंभिक शिक्षा संगीत की लेकर अभी बनारस घराने से जुड़ा हूं."- रामकृष्ण, 9 साल के गायक

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े

रामकृष्ण न सिर्फ शास्त्रीय और सुगम संगीत में महारत हासिल कर रहे हैं, बल्कि देश के बड़े सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं. वर्ष 2025 के जुलाई महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान से वे जुड़े हुए हैं. वे अपनी कला का उपयोग समाज सुधार और जागरूकता के लिए भी करते हैं.

कांवड़ पर लिखा गाना

ईटीवी भारत से अपने अनुभव साझा करते हुए रामकृष्ण कहते हैं, मैंने एक बार कावड़ पर भी खुद से गीत लिखा था. पिछले साल सावन के महीने मे लिखा था. रामकृष्ण ने सावन में खुद से लिखे गाने को भी गाया. उनकी लेखनी भी जबरदस्त है. उनके गीतों के कुछ लाइनें इस तरह से हैं.. "सजा दो फूलों से देवघर की सावन मास आया है..की सावन मास आया है, की सावन मास आया है. लगे देवघर दुल्हन-सी की सावन मास आया."

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
UP राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामकृष्ण को किया सम्मानित (ETV Bharat)

अब दरूवा न पिए मोरे भैया..

रामकृष्ण नशा मुक्त अभियान के दौरान भी अपने गीतों से लोगों के दिलों को छू लेते हैं. उनके द्वारा गाए गीत की हर ओर चर्चा है. नशा से दूरी बनाने के लिए उन्होंने जो गाना गया है वह इस प्रकार से है- "अब दरूवा न पिए मोरे भैया, घरवा भेजा तू रुपैया, अब दरूवा न पिए मोरे भैया, घरवा भेजा तू रुपैया की घर आबाद रही, नसीब तोरे साथ रही, घर आबाद रही, नसीब तोरे साथ रही. जब-जब करबै तू पियाई गहना सजनी का बिक जाई."

बनारस घराने से संबंध

रामकृष्ण का परिवार मूल रूप से गया के मानपुर स्थित सहजानंद सरस्वती कॉलोनी का रहने वाला है. उनके पिता पहले एक स्कूल चलाते थे. बेटे की संगीत में असाधारण रुचि को देखते हुए पिता उसे बनारस घराना लेकर चले आए. बनारस घराने की तालीम ने रामकृष्ण की गायकी और विभिन्न वाद्यों को बजाने की कला को और निखार दिया.

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े (ETV Bharat)

बचपन से संगीत का शौक

रामकृष्ण जब महज ढाई साल के थे, तभी से उन्हें संगीत और कविताओं के प्रति गहरा खिंचाव महसूस होने लगा था. स्कूल में सुनी किसी भी कविता या भजन को वे तुरंत याद करके गुनगुनाने लगते थे. उनके माता-पिता ने जब बच्चे की इस अद्भुत क्षमता को देखा, तो उन्होंने रामकृष्ण को संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाने का फैसला किया.

जुड़वा बहनों का साथ

रामकृष्ण की दो छोटी जुड़वा बहनें हैं, जिनके नाम श्री राधा कृष्ण और श्री राधे कृष्ण हैं. वे दोनों रामकृष्ण से करीब तीन साल छोटी हैं और अभी उनकी उम्र छह साल है. जब ये तीनों भाई-बहन संगीत की महफिल सजाते हैं, तो पूरी संगीत मंडली का एहसास होता है. रामकृष्ण जो भी गाते-सिखाते हैं, दोनों बहनें तुरंत सीख जाती हैं.

बहनों की विलक्षण प्रतिभा

दोनों जुड़वा बहनें भी शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं. महज छह साल की उम्र में उन्हें वाद्यों और सुरों की बेहतरीन समझ हो चुकी है. वे कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने और गाने में पूरी तरह सक्षम हैं. रामकृष्ण को अपनी इन दोनों बहनों से संगीत प्रस्तुतियों में बहुत मजबूत सहयोग मिलता है.

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
मंच पर बहनों के साथ प्रस्तुति देते रामकृष्ण (ETV Bharat)

UP राज्यपाल द्वारा दो बार सम्मान

रामकृष्ण को अपनी कला के लिए देश-विदेश में काफी पहचान मिली है. उन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 'यूपी गौरव अलंकरण सम्मान' से दो बार सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा, उनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी उनके नाम की अनुशंसा की है.

विभिन्न मंचों पर सराहना

रामकृष्ण को 'बिहार मिथिला सम्मान' और पटना में 'बिहार प्रतिभा सम्मान' मिल चुका है. वे काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में उपशास्त्रीय संगीत के विजेता रहे हैं. इसके अलावा उन्हें झारखंड, नेपाल और सनातन शक्ति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है. मात्र पांच वर्ष की उम्र से ही उन्हें बड़े मंच मिलने लगे थे.

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मैथिली ठाकुर सबसे ज्यादा पसंद

रामकृष्ण को संगीतकारों में मैथिली ठाकुर सबसे ज्यादा पसंद हैं. शास्त्रीय संगीत से शुरुआत करने वाले रामकृष्ण आज भजन, गजल, लोकगीत, भोजपुरी, मैथिली और देशभक्ति गीतों सहित विभिन्न शैलियों में पारंगत हैं. संगीत के प्रति उनकी रुचि अचानक जागी थी, जिसे उनके माता-पिता ने पहचान कर उचित मार्गदर्शन और बनारस घराने की शिक्षा दिलाई.

"यूपी की राज्यपाल ने लगातार दो बार राष्ट्रीय बाल कलाकार से सम्मानित किया है. गौरव अलंकरण सम्मान, बिहार प्रतिभा सम्मान उसके साथ ही कई सम्मान मिले हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग-अलग मंचों से सम्मानित हुए हैं. देश में और साथ ही नेपाल तक इनका लगातार कार्यक्रम जारी है. अभी हम सब गया जी में आये हुए हैं. आजाद पार्क में गणेश पूजा के दौरान रामकृष्ण और उनकी बहनों को परफॉर्म करना है."- मनीष कुमार, रामकृष्ण के पिता

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
कई मंचों पर हो चुके हैं सम्मानित (ETV Bharat)

देश का नाम रोशन करने का लक्ष्य

रामकृष्ण का अंतिम लक्ष्य संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने जिले गया, राज्य बिहार और देश भारत का नाम रोशन करना है. वे अपनी दोनों बहनों राधा कृष्ण और राधे कृष्णा को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं. तीनों बच्चों की जुगलबंदी आने वाले समय में एक नया इतिहास रचने की राह पर है.

वृद्धाश्रम और कुष्ठाश्रम में करते हैं दान

रामकृष्ण के मन में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है. वे संगीत के माध्यम से जो कुछ भी धन अर्जित करते हैं, उसे वृद्धाश्रम और कुष्ठाश्रम में दान कर देते हैं. उनकी मां कीर्ति सागर के अनुसार, रामकृष्ण पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियानों में भी बढ़-चढ़कर अपना योगदान देते हैं.

"प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए इनका नॉमिनेशन हुआ है. आशा है कि 26 जनवरी को इन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल जाए. मंच पर कार्यक्रम का कुछ हिस्सा हम वृद्धाश्रम और कहीं कहीं डोनेट भी करते हैं. एक गुरुदेव विवेक सिन्हा जी थे, जहां से सा रे गा मा सीखना चालू किया था. उन्ही का एक कार्यक्रम रांची में हुआ था, जहां रामकृष्ण प्रथम हुए थे. उस समया उसकी उम्र मात्र पांच-साढ़े पांच साल थी."- कीर्ति सागर, रामकृष्ण की मां

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
जुड़वा बहनों श्री राधा कृष्ण और श्री राधे कृष्ण के साथ रामकृष्ण (ETV Bharat)

स्वरचित गीतों का निर्माण

रामकृष्ण केवल दूसरों के लिखे गीत ही नहीं गाते, बल्कि वे खुद भी गीतों की रचना करते हैं. उनके द्वारा स्वरचित गीत मुख्य रूप से देशभक्ति, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और भक्ति भजनों पर आधारित होते हैं. पिता मनीष कुमार को पूरी उम्मीद है कि उनके तीनों बच्चे विश्व स्तर पर चमकेंगे.

बच्चों और युवाओं के लिए बने मिसाल

रामकृष्ण आज उन लाखों बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं, जो अपनी कला के दम पर दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं. इतनी छोटी सी उम्र में सात भाषाओं पर पकड़ बनाना और बनारस घराने जैसे प्रतिष्ठित मंच से जुड़ना उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है.

9 YEAR OLD SINGER ramakrishna
सात भाषाओं में गाते हैं गाने (ETV Bharat)

सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे अपनी इस सुरीली आवाज का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' के जरिए समाज को सुधारने के लिए भी कर रहे हैं. रामकृष्ण की यह जादुई आवाज और नेक इरादे आने वाले समय में उन्हें संगीत की दुनिया के एक बड़े मुकाम पर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है.

ये भी पढ़ें

ढाई साल की वाणी ने खेल-खेल में रच दिया इतिहास, इंडिया बुक में नाम दर्ज, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बारी!

नाम बताते ही पता चल जाएगा तीन पीढ़ियों का 'बही-खाता', पहले भोजपत्र-ताम्रपत्र और कागज का चलन

6 साल की उम्र में 'मोहम्मद अजीज' जैसी गायकी, बिना डायरी देखे गा देते हैं दर्जनों गजलें

TAGGED:

GAYA
7 LANGUAGES
CHILD SINGER
SANWRE KI BANSI KO BAJNE SE KAAM
9 YEAR OLD SINGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.