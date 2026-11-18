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दिल्ली में शॉर्ट सर्किट से सोफे में लगी आग, मां-बाप के सामने जिंदा जल गया 9 साल का बेटा

सोफे पर सोते समय बच्चा झुलसा ( Concept Image )

नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में मंगलवार देर रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां कमरे में सोफे पर सो रहे 9 वर्षीय मासूम की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा बच्चे के माता-पिता की आंखों के सामने हुआ. आग इतनी भीषण और तेज थी कि बेबस माता-पिता कोशिश करने के बावजूद अपने बेटे को लपटों से बाहर नहीं निकाल सके. गोकलपुरी पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक अपने परिवार के साथ शिव विहार इलाके में रहता था. उसके परिवार में पिता जितेंद्र कुमार, मां और एक छोटा भाई है. जितेंद्र एक कपड़े की दुकान पर काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11 बजे मृतक कमरे में रखे सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था, जबकि उसके माता-पिता रसोई के पास बैठकर खाना खा रहे थे.