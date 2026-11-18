दिल्ली में शॉर्ट सर्किट से सोफे में लगी आग, मां-बाप के सामने जिंदा जल गया 9 साल का बेटा
पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में एक नौ साल का बच्चा सोफे पर सोते समय आग की चपेट में आने से जल गया.
Published : November 18, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शिव विहार इलाके में मंगलवार देर रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां कमरे में सोफे पर सो रहे 9 वर्षीय मासूम की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा बच्चे के माता-पिता की आंखों के सामने हुआ. आग इतनी भीषण और तेज थी कि बेबस माता-पिता कोशिश करने के बावजूद अपने बेटे को लपटों से बाहर नहीं निकाल सके. गोकलपुरी पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के मुताबिक, मृतक अपने परिवार के साथ शिव विहार इलाके में रहता था. उसके परिवार में पिता जितेंद्र कुमार, मां और एक छोटा भाई है. जितेंद्र एक कपड़े की दुकान पर काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11 बजे मृतक कमरे में रखे सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था, जबकि उसके माता-पिता रसोई के पास बैठकर खाना खा रहे थे.
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डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल अलवल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस सोफे पर मृतक सो रहा था, ठीक उसके बगल में बिजली का सॉकेट लगा हुआ था. अचानक उस सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारियां सीधे सोफे पर जा गिरीं. सोफे में फोम लगे होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया.
बचाने की कोशिशें रहीं नाकाम
आग की लपटें और धुआं उठता देख माता-पिता बदहवास होकर कमरे की ओर दौड़े. उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने और बच्चे को बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि वे बच्चे के करीब नहीं जा सके. जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक मासूम गंभीर रूप से झुलस चुका था.
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी तत्काल मौके पर पहुंची. आनन-फानन में गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और शॉर्ट सर्किट के सटीक कारणों की पड़ताल की जा रही है.
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