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KIMS कडल्स में 45 दिनों के गहन उपचार के बाद शिशु की बची जान, छत्तीसगढ़ से हैदराबाद किया गया था एयरलिफ्ट

छत्तीसगढ़ से एयरलिफ्ट किया गया बच्चा हैदराबाद में 45 दिनों की गहन देखभाल के बाद ठीक हुआ.

Nine-month-old infant airlifted from Chhattisgarh, saved after 45-day treatment at KIMS Cuddles
KIMS कडल्स में 45 दिनों के गहन उपचार के बाद शिशु की बची जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: छत्तीसगढ़ से एयरलिफ्ट करके सांस की गंभीर दिक्कतों से जूझ रहे 9 महीने के एक बच्चे को हैदराबाद लाया गया. यहां के एक प्राइवेट अस्पताल में लंबे समय तक गहन देखभाल में रखने के बाद सफलतापूर्वक इलाज किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बाल चिकित्सा के नैदानिक ​​निदेशक और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (PICU) के प्रमुख डॉ. पराग डेकाटे के मुताबिक, रायपुर का रहने वाला यह बच्चा शुरू में सर्दी-खांसी के लक्षणों के साथ एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई. वेंटिलेटर सपोर्ट के बावजूद, ऑक्सीजन का स्तर गिरता रहा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई.

बाद में डॉक्टरों ने बच्चे को गंभीर एडेनोवायरल निमोनिया बताया, जिससे सांस लेने में दिक्कत हुई. हालत बिगड़ने पर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) कडल्स, कोंडापुर से एक स्पेशल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर ट्रांसपोर्ट टीम रायपुर पहुंची, बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर स्थिर किया और हैदराबाद एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया.

KIMS कडल्स के PICU में भर्ती होने पर, डॉक्टरों ने गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) के साथ न्यूमोथोरैक्स (फेफड़ों के आसपास हवा जमा होना) की पहचान की. एडवांस्ड ट्रीटमेंट, जिसमें हाई-फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन (HFOV) और इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल थे, दिए गए, लेकिन बच्चे में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

बिगड़ती हालत को देखते हुए, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और PICU टीमों ने VA-ECMO (वेनो-आर्टेरियल एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन) शुरू किया, जो एक जीवन बचाने वाला सपोर्ट सिस्टम है जो खून को ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर कुछ समय के लिए दिल और फेफड़ों का काम करता है.

बच्चा 25 दिनों तक ECMO सपोर्ट पर रहा. इस दौरान मेडिकल टीम के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, जिसमें हाई वायरल लोड, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एयर लीक, ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव शामिल थे.

धीरे-धीरे, बच्चे की हालत में सुधार हुआ, जिससे डॉक्टरों को बच्चे को ECMO और वेंटिलेटर सपोर्ट से सफलतापूर्वक हटाने में मदद मिली. डॉ. पराग डेकाटे ने कहा, "यह मामला समय से इलाज और ECMO जैसी एडवांस्ड रेस्क्यू थेरेपी तक पहुंच के महत्व को दिखाता है. गंभीर रूप से बीमार बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर एयरलिफ्ट करने और लंबे समय तक ECMO को मैनेज करने के लिए एक बहुत कुशल और समन्वित मेडिकल टीम की जरूरत होती है."

कुल 45 दिनों के गहन इलाज के बाद, बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. बच्चे के इलाज में शामिल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में PICU स्पेशलिस्ट डॉ. कल्याण कुंचपुडी, डॉ. अविनाश रेड्डी पी., डॉ. विनोद कुमार, और डॉ. माधुरी के.; कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. संदीप और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि तेजा शामिल थे.

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