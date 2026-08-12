ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, नई व्यवस्था में 7 मदरसों समेत 9 अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली मान्यता

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंदर आएंगे सभी मदरसे: दरअसल, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद अब मदरसों की व्यवस्था पहले की तरह बोर्ड के अधीन नहीं रहेगी. नई व्यवस्था में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक प्राधिकरण के दायरे में लाने की तैयारी है. इसका मतलब ये है कि अब संस्थानों को निर्धारित नियमों और शैक्षिक मानकों का पालन करना होगा.

" मदरसा संचालकों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है. संचालकों को नई व्यवस्था, मान्यता की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के बारे में जानकारी दी जा रही है. विभाग का प्रयास है कि पात्र संस्थानों को अनावश्यक परेशानी न हो और जो संस्थान आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं, उनकी मान्यता की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके. "- पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

" अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की ओर से नई व्यवस्था को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान प्राधिकरण से जोड़ा जा रहा है. विभाग की ओर से संस्थानों को मान्यता प्रक्रिया पूरी करने में आवश्यक सहयोग भी दिया जा रहा है. "- पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

हालांकि, प्रदेश में पंजीकृत मदरसों की संख्या इसके मुकाबले काफी ज्यादा हैं. ऐसे में आने वाले समय में बड़ी संख्या में मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत लाना विभाग के लिए अहम चुनौती माना जा रहा है. उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि,

सरकार की ओर से तैयार की गई नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश में संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान नियामक ढांचा तैयार करना है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में 7 मदरसों समेत कुल 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है.

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने के बाद अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत पंजीकृत और मान्यता प्राप्त कराने की प्रक्रिया चल रही है. बीती एक जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. इसके बाद मदरसों समेत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' के अधीन पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच की जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था के मानकों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो, जिसमें धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों को पर्याप्त महत्व मिले.

नई व्यवस्था के तहत संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, जरूरी संसाधन, शिक्षकों की व्यवस्था और अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करने पर जोर रहेगा. मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश के सभी मदरसों को नई व्यवस्था में कैसे शामिल किया जाएगा?

बड़ी संख्या में मान्यता प्रक्रिया से बाहर हैं मदरसे: उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बड़ी संख्या में मदरसे अभी मान्यता की प्रक्रिया से बाहर हैं. कुछ संस्थानों की ओर से मान्यता के लिए आवेदन किया गया है. जबकि, कुछ संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया और मानकों को पूरा करना बाकी है. ऐसे में विभाग के सामने आने वाले समय में मान्यता की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती रहेगी.

वहीं, कुछ स्थानों पर मान्यता के लिए सामने आए आवेदनों की जांच में संस्थानों के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने की स्थिति भी सामने आई है. इसका मतलब साफ है कि सिर्फ आवेदन करने से मान्यता मिलना तय नहीं है. संस्थानों को प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा. जहां कमियां मिलेंगी, वहां संस्थानों को उन्हें दूर करने की जरूरत होगी.

"विभाग का उद्देश्य किसी संस्थान को परेशान करना नहीं है, बल्कि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत लाना है. इसी वजह से मदरसा संचालकों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में मदद दी जा रही है. विभाग की कोशिश है कि मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को जल्द से जल्द प्राधिकरण के साथ जोड़ा जाए."- पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक छत के नीचे लाने की बात कही जा रही है. यानी संस्थान चाहे किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, यदि वो शैक्षिक संस्थान के रूप में संचालित है, तो उसे निर्धारित व्यवस्था के तहत पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इससे संस्थानों की निगरानी और शैक्षिक मानकों को एक समान तरीके से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

विभाग की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यानी नई व्यवस्था में मान्यता लेना सिर्फ एक विकल्प नहीं रहेगा. बल्कि, निर्धारित नियमों के तहत संस्थानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

अभी तक 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मिली मान्यता: फिलहाल, 7 मदरसों समेत कुल 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिलना इस प्रक्रिया की शुरुआती प्रगति है, लेकिन प्रदेश में मौजूद संस्थानों की संख्या को देखते हुए यह आंकड़ा अभी काफी कम है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में मान्यता की प्रक्रिया में तेजी लाने और ज्यादा से ज्यादा संस्थानों को नई व्यवस्था के दायरे में लाने पर विभाग का फोकस रहेगा.

नई व्यवस्था की समयसीमा भी इस पूरी प्रक्रिया को अहम बनाती है. संस्थानों को निर्धारित अवधि में पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी है. इसके बाद जो संस्थान प्रक्रिया से बाहर रहेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की स्थिति बन सकती है. ऐसे में अगले कुछ हफ्ते मदरसा संचालकों और विभाग दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें-