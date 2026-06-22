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उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने फतह की सतोपंथ चोटी, इन चुनौतियों का किया सामना

भारी बर्फबारी और खराब मौसम की चुनौतियों का सामना कर उत्तरकाशी के नौ सदस्यीय पर्वतारोही दल ने किया सतोपंथ चोटी का सफल आरोहण,दिया ये संदेश

Mountaineer Praveen Rana
सतोपंथ चोटी का सफल आरोहण (फोटो सोर्स- Mountaineer Praveen Rana)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 5:17 PM IST

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उत्तरकाशी: कठिन मौसम और लगातार हो रहे भारी हिमपात के बावजूद उत्तरकाशी के नौ सदस्यीय पर्वतारोही दल ने समुद्रतल से 23,211 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ चोटी का सफल आरोहण किया. पर्वतारोही के दल ने बीती गुरुवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे चोटी पर पहुंचकर सफलता का परचम लहराया.

पर्वतारोही दल में ये लोग रहे शामिल: बता दें कि इस अभियान की शुरुआत बीती 31 मई को 'स्वच्छ और सुरक्षित हिमालय' थीम के साथ की गई थी. दल में एवरेस्ट विजेता प्रवीण राणा के अलावा मुनेंद्र राणा, नवीन पंवार, नवीन गुसाईं, पवनेश राणा, रतन सिंह नेगी, आजाद सिंह राणा, सचिन लामा और चित्रेश्वरी राजपूत शामिल थे. एक जून को दल गंगोत्री से सतोपंथ चोटी के लिए रवाना हुआ.

कई चुनौतियों का करना पड़ा सामना: अभियान के दौरान पर्वतारोहियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. 7 और 8 जून को हुई भारी बर्फबारी ने उनकी गति को प्रभावित किया. इसके बावजूद दल आगे बढ़ता रहा और 12 जून तक सबमिट कैंप पहुंच गया. हालांकि, लगातार हो रहे हिमपात और प्रतिकूल मौसम के कारण पर्वतारोहियों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस कैंप 1 लौटना पड़ा.

"खराब मौसम के चलते कई बार अभियान को बीच में ही समाप्त कर लौटने का विचार किया गया. लगातार बर्फबारी और माइनस डिग्री तापमान ने हालात को और कठिन बना दिया था. इसके बावजूद दल ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए हार नहीं मानी."- प्रवीण राणा, पर्वतारोही/एवरेस्ट विजेता

"हमने चार दिनों तक मौसम साफ होने का इंतजार किया और अनुकूल परिस्थितियां बनने पर 17 जून को दोबारा अपना अभियान शुरू किया. कठिन चढ़ाई, बर्फीले रास्तों और अत्यंत ठंडे मौसम का सामना करते हुए हम आखिरकार 19 जून की सुबह सतोपंथ चोटी पर पहुंचने में सफल रहे."- प्रवीण राणा, पर्वतारोही/एवरेस्ट विजेता

स्वच्छ एवं सुरक्षित हिमालय का दिया संदेश: पर्वतारोही प्रवीण राणा ने बताया कि चोटी पर पहुंचकर पर्वतारोहियों ने अपने अभियान की सफलता का जश्न मनाया और स्वच्छ एवं सुरक्षित हिमालय का संदेश भी दिया. सफल आरोहण के बाद पर्वतारोही दल शनिवार को सुरक्षित रूप से गंगोत्री धाम लौट आया.

पर्वतारोहण क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता: इस दल की इस उपलब्धि को उत्तरकाशी और प्रदेश के पर्वतारोहण क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. प्रतिकूल मौसम के बावजूद दिखाई गई दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और टीम भावना पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी.

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