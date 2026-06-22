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उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने फतह की सतोपंथ चोटी, इन चुनौतियों का किया सामना

उत्तरकाशी: कठिन मौसम और लगातार हो रहे भारी हिमपात के बावजूद उत्तरकाशी के नौ सदस्यीय पर्वतारोही दल ने समुद्रतल से 23,211 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ चोटी का सफल आरोहण किया. पर्वतारोही के दल ने बीती गुरुवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे चोटी पर पहुंचकर सफलता का परचम लहराया.

पर्वतारोही दल में ये लोग रहे शामिल: बता दें कि इस अभियान की शुरुआत बीती 31 मई को 'स्वच्छ और सुरक्षित हिमालय' थीम के साथ की गई थी. दल में एवरेस्ट विजेता प्रवीण राणा के अलावा मुनेंद्र राणा, नवीन पंवार, नवीन गुसाईं, पवनेश राणा, रतन सिंह नेगी, आजाद सिंह राणा, सचिन लामा और चित्रेश्वरी राजपूत शामिल थे. एक जून को दल गंगोत्री से सतोपंथ चोटी के लिए रवाना हुआ.

कई चुनौतियों का करना पड़ा सामना: अभियान के दौरान पर्वतारोहियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. 7 और 8 जून को हुई भारी बर्फबारी ने उनकी गति को प्रभावित किया. इसके बावजूद दल आगे बढ़ता रहा और 12 जून तक सबमिट कैंप पहुंच गया. हालांकि, लगातार हो रहे हिमपात और प्रतिकूल मौसम के कारण पर्वतारोहियों को सुरक्षा के मद्देनजर वापस कैंप 1 लौटना पड़ा.