चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार में लालू-राबड़ी देवी समेत आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और रिश्तेदार चुनावी में किस्मत आजमा रहे हैं. उनकी सीट हॉट सीट बन चुकी है-

बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 10:54 PM IST

8 Min Read
रिपोर्टर : अविनाश कुमार, पटना

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 8 पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार भी चुनावी दंगल में भाग्य आजमा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव मैदान में हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा फिर से चुनाव मैदान में हैं, वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के परिवार से भी कई सदस्य चुनाव मैदान में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती भी चुनाव मैदान में हैं. इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद के परिवार के सदस्य भी किस्मत आजमा रहे हैं.

पूर्व सीएम पुत्रों से हॉट बनी सीट : विधानसभा का चुनाव कई सीटों पर दिलचस्प बना हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार में सब की नजर लालू और राबड़ी देवी के दोनों बेटों पर है. तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं. एक बार फिर से राघोपुर से किस्मत आजमा रहे हैं. राघोपुर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी चुनाव जीतती रही हैं. वहीं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और महुआ से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं.

ETV Bharat
तेजस्वी यादव, आरजेडी से उम्मीदवार (ETV Bharat)

महुआ और राघोपुर पर बिहार की नजर : तेजप्रताप महुआ के एक बार विधायक भी रह चुके हैं. 2020 में राजद के टिकट पर समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली. तो दोनों भाइयों की सीट बिहार में हॉट सीट है जिसके चलते पूरे बिहार की नजर है. तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने भाई के खिलाफ प्रचार भी किया है, तो वहीं राघोपुर में भी तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवार दिया है. इसलिए दोनों सीट पर लड़ाई इस बार दिलचस्प हो गई है. दोनों की राजनीति दाव पर भी लगी हुई है.

ETV Bharat
तेजप्रताप यादव, जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू के बेटे (ETV Bharat)

जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा मैदान में : पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं. वो बीजेपी के टिकट पर झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. 2020 में झंझारपुर से ही चुनाव जीता था. नीतीश मिश्र को भरोसा है कि 5 साल में उन्होंने जनता के लिए काम किया है और एक बार फिर से जनता उन्हें सेवा का मौका देगी. ऐसे 2015 में नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनाव हार गए थे लेकिन वहां की जनता ने 2020 में फिर से उन पर विश्वास जताया. इसलिए झंझारपुर का सीट भी हॉट सीट बना हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा झंझारपुर से तीन बार विधायक बने थे.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बेटे के बाद कर्पूरी ठाकुर की पोती भी लड़ रहीं चुनाव : पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की चर्चा भी इस बार खूब हो रही है. जननायक पर भी खूब सियासत हुआ है. कर्पूरी ठाकुर जीते जी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिए थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे राजनीति में हैं. जदयू से राज्यसभा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी है. अब कर्पूरी ठाकुर के दूसरे बेटे की पुत्री इस बार चुनाव मैदान में हैं. यानी कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ जागृति ठाकुर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की टिकट पर समस्तीपुर के मोरवा से चुनाव लड़ रही हैं. इसके कारण मोरवा सीट भी इस बार हॉट सीट बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को नमन कर चुके हैं. जागृति ठाकुर का कहना है लोगों का रिस्पांस तो काफी अच्छा है. हमें पूरा उम्मीद है कि जितनी भीड़ आ रही है वह सब वोट में भी बदलेगा.

ETV Bharat
कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर, जनसुराज से उम्मीदवार (ETV Bharat)

सतीश प्रसाद सिंह के बेटे भी ठोक रहे ताल : पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं. सतीश प्रसाद सिंह बिहार में एक 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे. उनके बेटे जदयू में शामिल हुए थे. लेकिन बाद में राजद में शामिल हो गये. सुशील कुमार बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से राजद के प्रत्याशी हैं. यह सीट भी हॉट सीट में गिनी जा रही है.

पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती को RJD से टिकट : पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के परिवार की सदस्य भी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रही हैं. दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉक्टर करिश्मा राय सारण जिले के परसा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं. राजद ने करिश्मा राय को टिकट दिया है. करिश्मा राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है. दारोगा राय के बेटे और करिश्मा के चाचा चंद्रिका राय को टिकट नहीं मिला है.

ETV Bharat
तेजप्रताप की साली को टिकट देते तेजप्रताप (ETV Bharat)

केदार पांडेय के पोता को कांग्रेस से टिकट : पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोता शाश्वत केदार नरकटियागंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. शाश्वत पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार लोकसभा का चुनाव शाश्वत कांग्रेस की टिकट पर ही बाल्मीकि नगर से लड़े थे. शाश्वत के पिता मनोज पांडे बेतिया से सांसद रह चुके हैं. लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ मिला नहीं. अब विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से मैदान में हैं.

जीतनराम मांझी की समधन और बहू मैदान में : पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के परिवार से दो सदस्य इस बार चुनाव मैदान में हैं. जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी गया जिले के इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैंं, जबकि समधन ज्योति देवी गया जिले के बाराचट्टी से चुनाव लड़ रहीं हैं. दोनों सदस्यों को जीतनराम मांझी के नाम के भरोसे नैया पार करने की उम्मीद है. ऐसे परिवार के दोनों सदस्य पहले भी विधायक रह चुकी हैं.

जीतनराम मांझी और समधन ज्योति कुमारी
जीतनराम मांझी और समधन ज्योति कुमारी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक : राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि मकसद यही है पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे के बदौलत अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए. न केवल एक सीट पर बल्कि पूरे विधानसभा चुनाव में और इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं. इस बार भी टिकट दिया गया है.

''यदि कर्पूरी ठाकुर की ही बात करें तो जीते जी उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया. यदि आज भी वो जिंदा रहते तो रामनाथ ठाकुर राजनीति में नहीं आते और ना हीं उनकी पोती जागृति ठाकुर. कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं और इसीलिए अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए उनकी पोती को टिकट दिया गया है.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

'काम की बदौलत बनाई जगह' : भोलानाथ ने कहा कि इसी तरह देखें तो जगन्नाथ मिश्रा बिहार की सियासत के धुरंधर राजनेता माने जाते हैं. मिथिलांचल में उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन उनके बेटे नीतीश मिश्रा ने अपने काम की बदौलत राजनीति में अपनी भी जगह बनाई है. इसलिए यह कहना कि सिर्फ जगन्नाथ मिश्रा के नाम पर नीतीश मिश्र को वोट मिलेगा गलत होगा.

''लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पहचान भी बना ली है. तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं. 2020 चुनाव में महागठबंधन को अपने बलबूते 110 सीट दिलवाई थी, लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद अपना पैर पसार चुका है. प्रशांत किशोर तो खुलेआम कहते हैं कि कुछ ही परिवार के सदस्य के इर्द-गिर्द ही बिहार की राजनीति होती है. पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य के माध्यम से कोशिश यही हो रही है की राजनीति उनके परिवार के इर्द-गिर्द ही बिहार में सिमट कर रह जाए.''- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

परिवारवाद का लगता रहा है आरोप : बिहार की राजनीति में परिवारवाद का आरोप खूब लगता रहा है. बीजेपी और जदयू के नेता यह आरोप लगाते हैं लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है. ऐसे तो कई पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार की है, लेकिन इसके बावजूद देखना है कि बिहार की जनता पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक परिवार के सदस्यों पर विश्वास करती है या नहीं?

