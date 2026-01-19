पूना मोद्दोल: 9 हार्डकोर नक्सलियों का गरियाबंद में सरेंडर, आईजी अमरेश मिश्रा के सामने डाले हथियार
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 महिला और 3 पुरूष नक्सली शामिल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 7:02 PM IST
गरियाबंद: नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक बार फिर बड़ी सफलता जवानों को मिली है. लंबे वक्त से गरियाबंद में सक्रिय 9 हार्डकोर माओवादियों ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले माओवादियों में 6 महिला नक्सली और 3 पुरूष माओवादी शामिल हैं. नक्सलियों ने इस मौके पर 3 एके 47, 2 एसएलआर 1 थ्री नॉट थ्री रायफल जवानों को सौंपे. सरेंडर के वक्त आईजी अमरेश मिश्रा भी मौजूद रहे.
9 हार्डकोर माओवादियों ने किया सरेंडर
रविवार को ही गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर्य राजा डेरा पहुंचे थे. राजा डेरा जाकर एसपी ने ग्रामीणों से मुलाकात की थी. गांव वालों से एसपी ने कहा था कि अगर सक्रिय नक्सली सरेंडर कर देते हैं तो इलाके में विकास का काम तेजी से होगा. सरेंडर करने वाले माओवादियों को नक्सल पुनर्वास नीति के तहत मदद भी मिलेगी. एसपी के दौरे के करीब 24 घंटे बाद ठीक उसी जगह पर सुबह 11 बजे नक्सली सरेंडर के लिए पहुंचे. वहां से सभी माओवादियों को गाड़ी में बिठाकर जिला मुख्यालय लाया गया. जहां पहले से ही आईजी अमरेश मिश्रा मौजूद रहे. सभी 9 नक्सलियों ने आईजी के सामने सरेंडर कर दिया.
हम गरियाबंद को नक्सल मुक्त जिला घोषित नहीं कर सकते हैं, पर यह तो तय है कि गरियाबंद जिले में सक्रिय नक्सलियों की लिस्ट अब घटकर काफी कम रह गई है. 9 नक्सलियों का एक साथ यहां पर सरेंडर करना एक बड़ी सफलता है. ये बड़ी सफलता आने वाले 26 जनवरी से पहले मिली है. इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है: अमरेश मिश्रा, आईजी
परिजनों की पहल पर सरेंडर
जिस भालू डिग्गी और राजाडेरा में 2 सीसी मेंबर समेत 20 से ज्यादा माओवादी मारे गए थे, आज सरेंडर करने वाले नक्सली उसी एरिया में सक्रिय थे. इनकी सक्रियता को खत्म करने के इरादे से प्रशासन लगातार काम कर रहा था. इसी कड़ी में इनको सरेंडर कराने के लिए लोगों की भी मदद ली गई. आज तब बड़ी सफलता मिली जब अंजू और बलदेव के नेतृत्व में नक्सलियों की एक टुकड़ी ने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले माओवादी गरियाबंद और ओडिशा के बार्डर एरिया में एक्टिव थे. सरेंडर नक्सली अंजू और बलदेव के परिजनों ने भी 2 दिन पहले उनसे सरेंडर की अपील की थी. एक और महिला नक्सली उषा भी इलाके में सक्रिय है, जिसके सरेंडर के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है.
साल 2026 के नक्सल सरेंडर
- 7 जनवरी 2026- सुकमा में 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों का सरेंडर
- 6 जनवरी 2026- धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर
छत्तीसगढ़ में साल 2025 के बड़े नक्सली सरेंडर
- 16 दिसंबर 2025- बीजापुर में 34 नक्सलियों ने डाले हथियार
- 8 दिसंबर 2025- राजनांदगांव में 12 नक्सलियों का सरेंडर
- 26 नवंबर 2025- बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर
- 25 नवंबर 2025- नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर
- 17 अक्टूबर 2025- 210 नक्सलियों का सरेंडर
- 24 जुलाई 2025- बस्तर में 67 नक्सलियों का सरेंडर
- 27 जून 2025- नारायणपुर में 6 माओवादियों का सरेंडर
- 6 जून 2025- दंतेवाड़ा में 7 नक्सलियों का आत्मसमर्पण
- 2 जून 2025-सुकमा में 16 माओवादियों का अत्मसमर्पण
- 27 मई 2025-सुकमा में 18 नक्सलियों का सरेंडर
- 23 मई 2025- बस्तर में 33 नक्सलियों का सरेंडर
- 13 मई 2025- दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों का सरेंडर
- 8 अप्रैल 2025- दंतेवाड़ा मे 26 माओवादियों का आत्मसमर्पण
- 7 अप्रैल 2025- नारायणुपर में 5 महिला नक्सलियों का सरेंडर
- 28 फरवरी 2025- सुकमा में 7 माओवादियों ने डाले हथियार
- 9 जनवरी 2025- बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर