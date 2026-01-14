ETV Bharat / bharat

जल्द ही नौ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी, यात्रियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली: रेलवे नौ अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जो पूरे रेल नेटवर्क पर यात्रियों को किफायती कीमत पर आरामदायक यात्रा कराएगी. ये ट्रेनें जल्द ही पश्चिम बंगाल और असम से पूरे भारत में शुरू की जाएगी, जो मॉडर्न और सस्ती ट्रेनों के बढ़ते बेड़े में शामिल होगी.

ये ट्रेनें इन दोनों राज्यों से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों को कवर करते हुए लंबी दूरी की सस्ती कनेक्टिविटी देगी. ये ट्रेनें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे दूर के राज्यों को भी कवर करेगी, जो देश के कई इलाकों को जोड़ेगी. ये रेल सेवा यात्रा की ज्यादा मांग को कम करेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देगी.

रेलवे मंत्रालय के अनुसार रेलवे ने उन लाखों लोगों के लिए मोबिलिटी को फिर से परिभाषित किया है जो रोजाना की जरूरत के तौर पर ट्रेनों पर निर्भर हैं. लक्जरी यात्रा से जुड़ी सुविधा और आराम को आम यात्रियों तक पहुँचाकर, इसने धीरे-धीरे आधुनिक, यात्री-अनुकूल सेवाओं का विस्तार किया है. यह सुनिश्चित करते हुए कि विश्वसनीयता, सुरक्षा और बेहतर आराम अब सिर्फ प्रीमियम यात्रियों के लिए ही नहीं हैं.

रेल मंत्रालय के अनुसार इसी विजन के तहत, अमृत भारत एक्सप्रेस रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक वरदान बनकर उभरी है. अमृत काल की एक विशेष पेशकश के रूप में शुरू की गई, यह लगभग 500 रुपये प्रति हजार किलोमीटर के किराए पर बिना किसी रुकावट के, नॉन-एसी लंबी दूरी की स्लीपर क्लास यात्रा प्रदान करती है, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की यात्राओं की कीमतें आनुपातिक रूप से कम हैं, जो अक्सर भूगोल और अवसरों के कारण अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को जोड़ती है. किराया संरचना सरल और पारदर्शी है, इसमें कोई डायनामिक प्राइसिंग नहीं है, जिससे यह आम आदमी के लिए सुलभ है.

दिसंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद से 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चालू हो चुकी हैं, और सिर्फ एक हफ़्ते में नौ नई सर्विस जोड़ी जाएंगी. अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का एक नया सेट पूर्वी और उप-हिमालयी क्षेत्रों से दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य भारत के प्रमुख डेस्टिनेशन तक रेल लिंक को बढ़ाएगा.

अधिक यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया

मंत्रालय ने बताया कि ये नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले रूटों पर शुरू की जा रही है, जो भारत के प्रवासी मजदूरों और लंबी दूरी के रेल यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा हैं. खास तौर पर त्योहारों के मौसम और ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भारी संख्या में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई ये ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में रोजगार, शिक्षा और पारिवारिक जरूरतों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भरोसेमंद, किफायती और आरामदायक कनेक्टिविटी देगी.

न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेनें सीधे उत्तर बंगाल को देश के दक्षिणी सिरे और सेंट्रल तमिलनाडु से जोड़ेंगी, जिससे कई भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक जोन के बीच बिना रुकावट के रास्ते बनेंगे. उम्मीद है कि ये रास्ते प्रवासी मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों और परिवारों के लिए जरूरी लाइफलाइन बनेंगे, जो नियमित रूप से पूर्वी भारत और दक्षिणी शैक्षिक, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों के बीच यात्रा करते हैं.

इसी तरह, अलीपुरद्वार से नई सेवाएं पूर्वोत्तर भारत के डुआर्स क्षेत्र और देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन और औद्योगिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मज़बूत करेगी. जो क्षेत्र भौगोलिक रूप से दूर हैं लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए ये ट्रेनें स्थिर आर्थिक और सामाजिक कनेक्टर के रूप में काम करेगी, जिससे नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाज़ारों तक पहुंच बेहतर होगी.